疫情尚无明显好转　狂欢节开幕冷清清

（德国之声中文网）11月11日11点11分——往年的这个时刻，无论是在科隆、波恩，还是在杜塞尔多夫或美茵茨，狂欢节标志性人物王子、农民和少女都会在身着奇装异服的粉丝簇拥下冲进当地老市政厅，从市长手中夺走钥匙，象征性地接管该市权力。人们笑啊，闹啊，摩肩接踵，又唱又跳，将老城变成一片欢乐的海洋，以热闹非凡的场面揭开的狂欢节的序幕。

不过今年，这样的一幕却不复存在。没有集会、没有庆祝、更勿提狂欢。不仅如此，官方呼吁人们严格遵守防疫规定，不要聚集。尤其在狂欢节重镇科隆等地，警方出动大量警力，随之准备驱散不听劝阻的人们。餐馆和酒吧早已从本月初起关门，私人聚会也限制在最多两个家庭，且不超过１０人的范围内。令粉丝心碎的是，许多狂欢节服饰店也门可罗雀，纷纷宣布关张。

德国从１１月２日起实行温和版封锁令，但效果尚未明显反映在新增病例数量上。本周三（１１月１１日），罗伯特·科赫研究所公布的过去２４小时德国新增新冠病例为18487例，比前一天多出３１５５例，高于上周三的１７２１４例，但低于上周六２３３９９例的峰值。不过，在因疫情格外严重而提前于１０月２０日就实行封锁令的巴伐利亚的贝希特斯加登县（Berchtesgadener Land），新增病例数量已降到峰值的一半以下。该县过去７天的日平均新增病例为每１０万人141.6例，两周前的峰值为３２４例。

按照罗伯特·科赫研究所的统计，自疫情发生至今，德国共有705,687 人确诊感染新冠，１１,７６７人不治身亡，大约４５４,８００人现已治愈。

据《图片报》援引德国教师协会的数据，德国迄今累计有３０多万名中小学生因疫情而被隔离。到９月底，这一数字尚为约５万人。目前尚有多达３万名教师处于隔离中，一些学校因此被迫关闭。

据德国重症监护与急救医学跨学科协会（DIVI）的数据，截至１１月１０日，德国已有２１５７７张重症监护病床被占用，尚有６９１７张重症病床可用。该协会本周一的数据显示，新冠病人目前占用的重症监护床位为３００５个，其中１６８８人需要使用呼吸机。之前，新冠病人占用重症监护床位的最高值出现在４月１８日，为２９３３，低于目前的水平。德国医院目前最担心的问题是重症监护人员短缺：因新冠疫情而增设的病床可能将因缺乏护理人员不能投入使用。

从因罹患新冠而死亡的人数来看，本周三新增死亡病例２６１例，高于前一天的１５４例。 ４月１６日，德国曾达到单日新冠死亡人数３１５人的峰值。

狂欢节活动不能进行，孩子们喜爱的１１月圣马丁节活动全部取消，那么到了圣诞节，人们还能享受一大家子团团圆圆的时光吗？有专家提出，在和家人团聚共度圣诞前一周，人们应该大幅限制自己人际接触，同时更多使用快速检测手段。疫情严重的北威州已经开始讨论中小学生是否提前放圣诞假的选项，比如将放假日期从１２月２２日提前至１２月１８日。该州州长拉舍特（Armin Laschet）对此持开放态度。这样一来，学生们可以提前进入自愿“隔离”，到了平安夜就可以和祖父母们一起庆祝。

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