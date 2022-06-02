疫情封控拖累經濟 中國應屆生就業前景黯淡

今年以來，中國多個城市輪番爆發疫情，而在當局嚴格的清零政策下，產業受到衝擊，帶來龐大損失。另根據中國教育部數據顯示，今年應屆畢業生首次突破千萬，創歷史新高，許多人在求職過程遇上挫折。
（德國之聲中文網）南京大學應屆本科生陳同學週四（8月11日）告訴德國之聲，她從今年3月起開始找工作，好不容易通過視訊三輪的面試順利錄取。但她說：「結果4月因為疫情無法進北京，入職日期推遲到5月初」，隨後北京疫情擴散實施的嚴厲封控措施，導致報到時間一延再延，最後公司等不了決定重新招聘，「到手的offer就這樣沒了」。
由於中國實施嚴格的「動態清零」措施，迫使工廠、餐廳和許多公司關閉，在黯淡的就業市場中，她是1100萬名畢業生的其中一個縮影。而倖存的公司正在削減工作和工資，減少營運成本，撐過疫情難關。
另一位有這種遭遇的是今年26歲、剛拿到碩士學位的劉倩（音譯），根據美聯社10日報導，作為應屆畢業生截至目前，她面試了兩間不同的公司，事後被告知這兩個職缺已經被取消，而其他公司則是開給她比較低的薪酬。
「難道我不值得嗎？」劉倩問道。「從開始找工作的那一刻起，就覺得我的未來好像被機器砸碎了，我不知道我是否能把它拼起來。」
劉倩提到，當她要求月薪8000元人民幣時，有些雇主退縮了。根據中國求職平台獵聘數據顯示，去年畢業生的平均月薪為9800元人民幣。幸好她在7月下旬，畢業後的兩個月，終於找到了一份在出版社的工作。
一項中國人民大學中國就業研究所與智聯招聘公司聯合發佈的報告顯示，2022年第二季度，每一個職位空缺有近2名畢業生競爭，比上一季度的1.4人有所增加。
美聯社報導稱，中國的就業荒呼應了全世界年輕人在蕭條經濟中尋找工作的掙扎，但在中國國家主席習近平預計連任的這一年，失業是政治上的敏感話題。
報導指出，畢業生往往來自城市家庭，他們是中國經濟增長的最大贏家，也是支持政府的一個重要來源，因此執政黨需要他們的支持，尤其是受過技術培訓的人，來推動各行各業發展。
中國國務院總理李克強在3月曾提到，政府希望今年創造 1300 萬個新就業崗位，但卻沒有說有多少公司會倒閉或有多少損失。他說，預計將有1600萬人在尋找工作。
李克強承諾實施「有利於就業的政策」，對製造業、中小型企業和個體工商戶實施減稅降費政策，並提高減免幅度；另一方面，對小規模納稅人階段性免徵增值稅。官方統計，預計全年退稅、減稅約2.5萬億元，留抵退稅約1.5萬億元。
獵聘表示，在去年3月至今年4月間接受調查的公司中，有3分之1表示他們計劃減少招聘應屆畢業生。報告稱，27%的公司雇主（大多是國有企業）計畫僱用更多人，18%的公司稱不會改變方向。
而在今年6月，中國國家統計局公佈了青年失業率，在16到24歲人口調查中，失業率為18.4%，而所有年齡段的失業率為5.5%。一旦將最新的畢業生列入統計，預估失業率還會上升。
中國對COVID-19採取嚴格的封控措施，使病例數維持在低水平，但背後付出的成本卻不斷飆升。美聯社指出，由於工廠活動和消費者支出驟降，第二季度相比上一季度出現萎縮，而政府也已經不再談論能否達到全國GDP增速目標5.5%。
畢業於首都經濟貿易大學的張成剛（音譯）告訴美聯社，上海和其他工業中心的工廠和辦公室因為連續數週封鎖，擾亂傳統勞動力市場。張成剛說，不少公司出於「救命的心態」，正在「削減招聘需求」來應對當前的局勢。
「在未來，我們將面臨技術的挑戰」，他續指，「勞動力市場的不確定性甚至可能增加。所以對大學生來說，最重要的是適應能力。」
張成剛也提到：「其他畢業生正在推遲進入就業市場，選擇留在學校或參加公務人員考試，這些工作可能比私營部門的工資低，但提供更多的穩定性和社會地位。」
美聯社稱，當不確定性籠罩著各行各業。當局通過發起數據安全和反壟斷調查加強控制後，互聯網公司面臨裁員。此外，在監管機構介入債務的使用後，房地產正在滑坡。
陶銀雪（音譯）是2021年的畢業生，她在畢業前進入一家教育機構實習，但對政府對該行業的打壓感到擔憂。畢業後，她找了進入一間金融公司，但到職後才意識到業務內容是在推廣虛擬貨幣，她說：「而這在我們國家是不合法的。」
離職後，陶銀雪現在正在準備參加安徽省的公務員考試，同時尋找其他工作。她說自己已經送出了120份簡歷，並在網上聯繫了近2000個潛在雇主。
獵聘的研究員邢振凱（音譯）說：「學生們傾向於尋求穩定。」他指出，在接受調查的5名畢業生中，就有2人希望在國有企業工作，因為這些企業被視為更安全、更有保障的鐵飯碗，尤其背後還有政府支持。
但在疫情防控期間，許多線下招聘會宣佈取消，甚至採取更嚴格的措施限制人員進出。另外，省級考試吸引全國各地的考生，但考量到疫情形勢，減少人員流動，許多公務員招錄考試紛紛推遲。
「如果不是因為疫情，我的考試就不會被推遲，我也不會掙扎這麼久」，湖北一名會計專業畢業生方志友（音譯）說道。她的考試從3月延期到7月，打亂了求職計畫。
隨著應屆人數迎來新高，方志友表示，如果我今年沒有先找到工作，明年（求職）肯定會變得更加困難。
（美聯社等）
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