疫情封控拖累經濟 中國應屆生就業前景黯淡

（德國之聲中文網）南京大學應屆本科生陳同學週四（8月11日）告訴德國之聲，她從今年3月起開始找工作，好不容易通過視訊三輪的面試順利錄取。但她說：「結果4月因為疫情無法進北京，入職日期推遲到5月初」，隨後北京疫情擴散實施的嚴厲封控措施，導致報到時間一延再延，最後公司等不了決定重新招聘，「到手的offer就這樣沒了」。

由於中國實施嚴格的「動態清零」措施，迫使工廠、餐廳和許多公司關閉，在黯淡的就業市場中，她是1100萬名畢業生的其中一個縮影。而倖存的公司正在削減工作和工資，減少營運成本，撐過疫情難關。

另一位有這種遭遇的是今年26歲、剛拿到碩士學位的劉倩（音譯），根據美聯社10日報導，作為應屆畢業生截至目前，她面試了兩間不同的公司，事後被告知這兩個職缺已經被取消，而其他公司則是開給她比較低的薪酬。

「難道我不值得嗎？」劉倩問道。「從開始找工作的那一刻起，就覺得我的未來好像被機器砸碎了，我不知道我是否能把它拼起來。」

劉倩提到，當她要求月薪8000元人民幣時，有些雇主退縮了。根據中國求職平台獵聘數據顯示，去年畢業生的平均月薪為9800元人民幣。幸好她在7月下旬，畢業後的兩個月，終於找到了一份在出版社的工作。

一項中國人民大學中國就業研究所與智聯招聘公司聯合發佈的報告顯示，2022年第二季度，每一個職位空缺有近2名畢業生競爭，比上一季度的1.4人有所增加。

美聯社報導稱，中國的就業荒呼應了全世界年輕人在蕭條經濟中尋找工作的掙扎，但在中國國家主席習近平預計連任的這一年，失業是政治上的敏感話題。

報導指出，畢業生往往來自城市家庭，他們是中國經濟增長的最大贏家，也是支持政府的一個重要來源，因此執政黨需要他們的支持，尤其是受過技術培訓的人，來推動各行各業發展。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 名人“润”了 富人想“润” 上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。



退稅和減稅挽救失業率

中國國務院總理李克強在3月曾提到，政府希望今年創造 1300 萬個新就業崗位，但卻沒有說有多少公司會倒閉或有多少損失。他說，預計將有1600萬人在尋找工作。

李克強承諾實施「有利於就業的政策」，對製造業、中小型企業和個體工商戶實施減稅降費政策，並提高減免幅度；另一方面，對小規模納稅人階段性免徵增值稅。官方統計，預計全年退稅、減稅約2.5萬億元，留抵退稅約1.5萬億元。

獵聘表示，在去年3月至今年4月間接受調查的公司中，有3分之1表示他們計劃減少招聘應屆畢業生。報告稱，27%的公司雇主（大多是國有企業）計畫僱用更多人，18%的公司稱不會改變方向。

而在今年6月，中國國家統計局公佈了青年失業率，在16到24歲人口調查中，失業率為18.4%，而所有年齡段的失業率為5.5%。一旦將最新的畢業生列入統計，預估失業率還會上升。

中國對COVID-19採取嚴格的封控措施，使病例數維持在低水平，但背後付出的成本卻不斷飆升。美聯社指出，由於工廠活動和消費者支出驟降，第二季度相比上一季度出現萎縮，而政府也已經不再談論能否達到全國GDP增速目標5.5%。

不確定中尋求穩定

畢業於首都經濟貿易大學的張成剛（音譯）告訴美聯社，上海和其他工業中心的工廠和辦公室因為連續數週封鎖，擾亂傳統勞動力市場。張成剛說，不少公司出於「救命的心態」，正在「削減招聘需求」來應對當前的局勢。

「在未來，我們將面臨技術的挑戰」，他續指，「勞動力市場的不確定性甚至可能增加。所以對大學生來說，最重要的是適應能力。」

張成剛也提到：「其他畢業生正在推遲進入就業市場，選擇留在學校或參加公務人員考試，這些工作可能比私營部門的工資低，但提供更多的穩定性和社會地位。」

美聯社稱，當不確定性籠罩著各行各業。當局通過發起數據安全和反壟斷調查加強控制後，互聯網公司面臨裁員。此外，在監管機構介入債務的使用後，房地產正在滑坡。

陶銀雪（音譯）是2021年的畢業生，她在畢業前進入一家教育機構實習，但對政府對該行業的打壓感到擔憂。畢業後，她找了進入一間金融公司，但到職後才意識到業務內容是在推廣虛擬貨幣，她說：「而這在我們國家是不合法的。」

離職後，陶銀雪現在正在準備參加安徽省的公務員考試，同時尋找其他工作。她說自己已經送出了120份簡歷，並在網上聯繫了近2000個潛在雇主。

獵聘的研究員邢振凱（音譯）說：「學生們傾向於尋求穩定。」他指出，在接受調查的5名畢業生中，就有2人希望在國有企業工作，因為這些企業被視為更安全、更有保障的鐵飯碗，尤其背後還有政府支持。

但在疫情防控期間，許多線下招聘會宣佈取消，甚至採取更嚴格的措施限制人員進出。另外，省級考試吸引全國各地的考生，但考量到疫情形勢，減少人員流動，許多公務員招錄考試紛紛推遲。

「如果不是因為疫情，我的考試就不會被推遲，我也不會掙扎這麼久」，湖北一名會計專業畢業生方志友（音譯）說道。她的考試從3月延期到7月，打亂了求職計畫。

隨著應屆人數迎來新高，方志友表示，如果我今年沒有先找到工作，明年（求職）肯定會變得更加困難。

（美聯社等）

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