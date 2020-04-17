疫情宅在家，不如做医美？

（德国之声中文网）两个动了眼皮、一个垫下巴、一个弄手部，仅仅一上午，海姆堡教授（Dennis vom Heimburg）就已经做了这么多手术。这位法兰克福医美专家已经从业28年，每年给大约1000人做医美。

海姆堡显然并不喜欢新冠时期"大赢家"这样的称呼，但是事实摆在那里：自危机爆发以来，对医美的需求量显著增加。他表示，目前更多的职场人士来做医美，虽然有一些超过65岁的年长者因为担忧感染而放弃医美，但新增人数远高于这部分回落。

一段时间以来，这位医美专家经常听到人们这样讲类似的话："我希望在禁足结束后光彩照人地出门"，"现在也没法度假了，这部分钱省了下来正好做医美"。

手术有风险

早在2019年，德国针对胸部、鼻子的整形外科手术以及注射肉毒杆菌或者透明质酸的微创治疗就已经增加了近8%，达到83000例。2020年，该数字更是超过了10万。

与此同时，不应忘记的是：2018年和2019年在杜塞尔多夫，曾有两名女士因为"巴西式翘臀"梦想而付出生命代价。那位给两位女士进行了丰臀手术的医生，因为疏忽造成人身伤害致死也被禁止再从业。该行业的形象也因此遭遇打击。

这其中的一个问题是：整形外科医生在德国并非特别列出的一项职业，理论上，口腔外科医师也是可以进行隆胸手术的。而这些手术本应该是由经验丰富、经过多年特别培训以及每年进修的整形医师、美容外科专家来进行。

口罩与医美

海姆堡以及Moser医院专家们的宣传口号是"为了生活而变美"。该医院在维也纳、奥格斯堡和波恩都有美容业务。其波恩诊所的负责人林巴赫（Kristian Limbach）说，"正规的美容整形手术享有很高声誉。在新冠疫情期间，我们注意到人们希望变美、变好的愿望增加了"。

林巴赫称，也可以说，这都怪口罩。因为戴口罩，大部分的脸被挡住了，因此人们更多关注眼睛这部分，因此如果这部分不够完美会更明显。此外，人们在视频会议中也更常看到自己。

这位医生表示，经常有人来希望能让眼部变得更紧致、更年轻。此外，口罩带来的另一个影响是：口罩可以遮住手术后肿胀、发红等现象，因此希望对唇部进行医美手术的人也大量增加。另外，在鼓励在家办公、限制人际接触的当下，手术后几天甚至几周不见人都不是什么大问题。

这一点尤其吸引女性。据相关行业协会VDÄPC统计，在选择医美的人群中，女性的比例高达90%。不过，林巴赫医生表示，来找他做医美的各行各业人士都有，既有攒了很多年钱的工人，也有大学教授；有电视上能看到的名流，也有红灯区工作的性服务者，"已经有过天主教神父以及新教牧师来我们这里"。他说，人们的愿望都是，希望对外貌进行适度、谨慎的调整，希望变年轻。

林巴赫医生也称，新冠疫情或许会加速德国在医美领域的进程：让人们在德国像在亚洲、美国等地一样，更公开地谈论医美话题，而不是像长期以来那样将医美整形看作是禁忌。

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