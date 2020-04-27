疫情威胁人民安全 欧美反思国防开支

(德国之声中文网) 美国的军费开支是全球第一大，它也拥有精良的士兵与先进的武器，但是这些都无助于它们抵抗像新冠肺炎这种生物性的危机。不论是美国陆军或海军都受到COVID-19疫情影响，例如承载近5000名士兵的罗斯福号航空母舰上，至今就至少有800人确诊。

华府自由派智库卡托研究思所（Cato Institute）的国防与外交政策研究副主任普雷布尔（Christopher Preble）说，随着美国疫情扩大，许多州份的医疗系统不胜负荷，人们才开始意识到应该要投资更多资源在医疗保险方面。但他也告诉德国之声，他相信疫情过去之后，人们的态度又会回到以前。

俄罗斯军事分析家格尔茨（Alexander Golz）认为，俄罗斯没有用正确的方式来对抗疫情: 「军官备战的方式都还是对抗传统的战争。」

他表示，俄罗斯总统普京在疫情进入国内时，与军事及工业部门的代表们会面。「人们原本预期他会宣布扩大生产口罩、药品来对抗疫情、稳定经济，但是普京关心的却是武器的制造和出口不会受到影响。」

更广义的「国家安全」

美国总统特朗普的潜在竞争对手拜登宣布，如果他当选美国总统，将会设立一个内阁职位，专门应对疾病与气候变迁。

康涅狄格州民主党联邦参议员墨菲（Chris Murphy）告诉德国马歇尔基金会（German Marshall Fund），美国必须重新定义何谓国家安全，并且将疾病、气候变迁、环境破坏纳入「严重安全威胁」的考虑范围。他在该基金会的Podcast单元节目上说，他支持按照优先顺序分配国防预算，「因为除了国防部以外，政府还有其他部门保护国民的安全」。

波恩大学的国防与政策研究教授施利（Ulrich Schlie）说: 「我们现在经历的危机是一个转捩点，它对于我们对安全政策的理解也十分重要。」曾经在德国国防部担任多年战略主管的施利告诉德国之声，现在是时候跳脱传统军队部署与军事支出的思维，应采用「更广义的国家安全」定义。

施利认为，国家在为传统战争编制国防预算时，也应该要考量更多样态的安全威胁，包括疾病、移民问题等。他呼吁欧盟各国在遭遇这些安全时更紧密合作。

然而，施利却不建议为了腾出预算应对新形态的国防危机，而降低传统军费开支。他说：「要凸显某一件事情的重要性，不应该藉由降低另一件事情的重要性来达到。」他强调北约应该要维持合作，在遭遇到疫情等非军事的威胁时，大西洋两边的组织都应该要提高整体预算来应对危机。