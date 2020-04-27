疫情威胁人民安全 欧美反思国防开支

(德国之声中文网) 美国的军费开支是全球第一大，它也拥有精良的士兵与先进的武器，但是这些都无助于它们抵抗像新冠肺炎这种生物性的危机。不论是美国陆军或海军都受到COVID-19疫情影响，例如承载近5000名士兵的罗斯福号航空母舰上，至今就至少有800人确诊。
华府自由派智库卡托研究思所（Cato Institute）的国防与外交政策研究副主任普雷布尔（Christopher Preble）说，随着美国疫情扩大，许多州份的医疗系统不胜负荷，人们才开始意识到应该要投资更多资源在医疗保险方面。但他也告诉德国之声，他相信疫情过去之后，人们的态度又会回到以前。
俄罗斯军事分析家格尔茨（Alexander Golz）认为，俄罗斯没有用正确的方式来对抗疫情: 「军官备战的方式都还是对抗传统的战争。」
他表示，俄罗斯总统普京在疫情进入国内时，与军事及工业部门的代表们会面。「人们原本预期他会宣布扩大生产口罩、药品来对抗疫情、稳定经济，但是普京关心的却是武器的制造和出口不会受到影响。」
更广义的「国家安全」
美国总统特朗普的潜在竞争对手拜登宣布，如果他当选美国总统，将会设立一个内阁职位，专门应对疾病与气候变迁。
康涅狄格州民主党联邦参议员墨菲（Chris Murphy）告诉德国马歇尔基金会（German Marshall Fund），美国必须重新定义何谓国家安全，并且将疾病、气候变迁、环境破坏纳入「严重安全威胁」的考虑范围。他在该基金会的Podcast单元节目上说，他支持按照优先顺序分配国防预算，「因为除了国防部以外，政府还有其他部门保护国民的安全」。
波恩大学的国防与政策研究教授施利（Ulrich Schlie）说: 「我们现在经历的危机是一个转捩点，它对于我们对安全政策的理解也十分重要。」曾经在德国国防部担任多年战略主管的施利告诉德国之声，现在是时候跳脱传统军队部署与军事支出的思维，应采用「更广义的国家安全」定义。
施利认为，国家在为传统战争编制国防预算时，也应该要考量更多样态的安全威胁，包括疾病、移民问题等。他呼吁欧盟各国在遭遇这些安全时更紧密合作。
然而，施利却不建议为了腾出预算应对新形态的国防危机，而降低传统军费开支。他说：「要凸显某一件事情的重要性，不应该藉由降低另一件事情的重要性来达到。」他强调北约应该要维持合作，在遭遇到疫情等非军事的威胁时，大西洋两边的组织都应该要提高整体预算来应对危机。
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世界上十大最危险病毒
马尔堡病毒
最危险的病毒是马尔堡病毒。它的名字来自德国拉恩河畔一个田园牧歌般的小镇——但是这个小镇与病毒本身没有任何关系。马尔堡病毒是一种出血热病毒。与埃博拉病毒一样，马尔堡病毒引发抽搐以及粘膜、皮肤和器官出血。它的致死率高达90％。
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世界上十大最危险病毒
埃博拉病毒
埃博拉病毒有五个属种，分别以五个非洲国家和地区命名：扎伊尔、苏丹、塔伊森林、本迪布焦和雷斯顿。扎伊尔埃博拉病毒最为致命，死亡率为90％。它目前在几内亚、塞拉利昂和利比里亚以及其他地区传播。科学家认为，可能是果蝠将扎伊尔埃博拉病毒带入了城市。
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世界上十大最危险病毒
汉坦病毒
汉坦病毒包含了几种类型的病毒。它的名字来自韩国汉坦河。1950年朝鲜战争期间，美国士兵被认为最早在那附近感染上这种病毒。症状包括肺部疾病、发烧和肾衰竭。
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世界上十大最危险病毒
禽流感病毒
不同种属的禽流感病毒经常性地引起恐慌——这可以理解，因为其致死率高达70％。但实际上，人们最为熟悉的H5N1禽流感的风险非常低。只有直接接触过家禽的人才能被感染。这就是大多数病例出现在亚洲的原因，因为不少亚洲人家里养鸡。
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世界上十大最危险病毒
拉沙病毒
尼日利亚的一名护士是第一个拉沙病毒感染者。该病毒是由啮齿动物传播。它可能成为地方性流行疾病——这意味着该病毒发生在一些特定地区，例如在非洲西部，并且反复出现。科学家认为，非洲西部15％的啮齿动物都携带有这种病毒。
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世界上十大最危险病毒
胡宁病毒
胡宁病毒可引致阿根廷出血热。该病毒感染者将出现组织发炎、败血症和皮肤出血。问题在于，这些都属于常见症状，因此难以在第一时间觉察或者确认该病毒的感染。
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世界上十大最危险病毒
克里米亚-刚果发热病毒
克里米亚-刚果发热病毒是由蜱虫传播的。它的致病方式类似于埃博拉病毒和马尔堡病毒。在感染的第一天，患者的面部、嘴巴和咽喉出现针状出血。
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世界上十大最危险病毒
马丘波病毒
马丘波病毒会引发玻利维亚出血热（也称为黑斑疹伤寒）。感染该病毒会出现高烧，并伴有大量出血。它的致病方式类似于胡宁病毒。该病毒可以人传人，而啮齿动物经常携带它。
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世界上十大最危险病毒
科萨努尔森林病毒
科学家于1955年在印度西南海岸的林地中发现了科萨努尔森林病毒。它是由蜱虫传播的，但是科学家表示很难确定其源头，通常认为老鼠、鸟类和野猪可能是宿主。感染者出现高烧、剧烈头痛和肌肉疼痛并出血。
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世界上十大最危险病毒
登革热
登革热一直威胁着人类。如果你打算去热带地区度假，最好了解一下登革热的信息。登革热通过蚊虫传播，在泰国和印度等国的热门度假胜地，每年影响到5千万到1亿人。但是，对于居住在受登革热威胁的地区的20亿人口来说，这更是一个问题。
作者: Helena Schwar