疫情好轉 南韓恢復核發中國赴韓短期簽證

（德國之聲中文網）南韓政府週五（2月10日）宣布，將於週六（11日）起恢復核發短期簽證給中國旅客。據南韓內政部官員金成浩（音譯）說法，南韓認為中國已度過新冠疫情高峰，疫情逐漸平息；接下來，南韓將在綜合評估之後，考慮逐步放寬其他針對中國旅客的入境防疫措施。

去年底中國爆發「白紙運動」之後，政府鬆綁防疫措施，但隨後傳出染疫人數大幅增加，更引發國際質疑中國隱匿疫情的實際規模。今年初，多國紛紛對中國旅客祭出入境限制規範，包含日本、南韓、美國、義大利等。

1月2日，南韓宣布停發駐中國使領館的旅遊簽，僅核發外交、公務、人道主義等目的之簽證；此外，所有從中國、香港、澳門入境南韓者，皆須提交48小時內的篩檢陰性證明，且抵韓後還須再接受核酸檢測。上述措施引發中國政府強烈不滿，中國隨後也對韓停發簽證，回擊南韓。

根據南韓衛生部門本週五公布的數據，現階段有1.4%的中國短期旅客入境後篩檢陽性，跟1月第一週有22%相比，比例顯著下降。整體而言，自1月2日起，約有1萬名從中國入境的短期旅客在南韓機場接受篩檢，其中約有7%確診。

南韓衛生單位的聲明指出，上述確診數據呈下降趨勢，「顯然反映中國新冠疫情的變化」：農曆春節過後，並未出現明顯的病毒大規模蔓延跡象，也未發現新的變種株。

中國政府稱，最近持續在各口岸監測變種株，至今發現的都屬於Omicron分支，以BA.5.2和BF.7及其亞分支為主，「還沒有監測到傳播力、致病力、免疫逃逸能力明顯增加的新型變異株流行」。

週四，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，近期中國疫情「日趨平穩」，且先前才剛經歷一次全國流行，「多數人已經康復了」。吳尊友認為，從全中國範圍來看，現階段人口免疫力「處於一個較高的時期」，未來幾個月不太可能爆發新一波全國大規模疫情，而是會「斷斷續續在局部地區、部分人群、一段時間內發生」。

依照南韓原先打算，對中國旅客的入境防疫規範將持續到2月底為止。不過，許多南韓旅遊業者盼能盡快放寬對中國旅客的限制；南韓總理韓悳洙上週二（1月31日）亦透露，若中國的疫情確實有所好轉，不排除提早解除限制。

（韓聯社、美聯社、路透社等）

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