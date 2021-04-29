疫情失控面临问责 印度扩大疫苗注射规模

(德国之声中文网) 2021年初，印度总理莫迪 (Narendra Modi) 宣布战胜新冠疫情，他在1月28日的世界经济论上说：「印度采取了积极主动的公众参与方式，开发了专门针对新冠病毒的卫生基础设施，并运用其资源来对抗新冠疫情。」3个月后，新冠病毒失控蔓延，印度的卫生系统濒临崩溃边缘。印度政府现在既面临着公共卫生危机，也面临问责。

印度过去一周每天有超过30万的感染者。在第一波感染中，最高的每日感染总数徘徊在10万左右。印度政府被指责在2020年疫情发生后，没有强化其卫生保健系统的建设，全国各地超过负荷的医院拒绝收治病人，导致人们必须自力更生，才能获得医疗氧气等治疗。

一些印度人在社交媒体平台上请求帮助，为他们的亲人寻找医院床位。甚至像德里的Moolchand医院这样的医疗机构也不得不在推特上寻求帮助，因为他们的氧气已经用完。

印度各邦和中央直辖区已敦促中央政府提供更多援助，以确保医疗保健供应。印度第二波灾难的严重性已经促使美国丶英国丶德国和其他欧盟国家发出帮助。甚至印度的竞争对手巴基斯坦也表示将提供援助。

印度扩大疫苗接种资格

印度卫生部长瓦尔丹（Harsh Vardhan）表示，没有必要出现「信任危机」，并坚持认为诊断能力和疫苗不存在短缺。疫苗接种的「第三阶段战略」现在使任何18岁以上的人都有资格接种。人们可以从5月5日开始通过一个应用程式注册。

此前，疫苗接种资格仅限于45岁以上的印度人，以及医疗保健和一线工作人员。根据《印度时报》报道，许多州的官员担心他们没有足够的剂量来启动新的疫苗接种活动。

卫生部长说，政府正在尽一切努力消除对个别邦和地区供应疫苗的限制。 他在卫生部分享的一篇博客文章中写道：「虽然这个可怕的疾病正像海啸一样蔓延，但关键是要放松控制，允许各州政府以及私营部门自由行动。在总理莫迪的指导下，我们决定放松疫苗接种政策规范。」

他说，执政党印度人民党的反对者正试图对第三阶段的疫苗接种活动「散布大量的错误信息」，他们正试图将这一流行病「政治化」。

印度需要更多的疫苗？

印度在新一轮疫情变得更严重之前出口疫苗的政策引起了大规模的批评。今年3月，印度政府宣布将推迟向世卫组织的COVAX疫苗共享设施交付疫苗。4月16日，印度政府称，将加强Covaxin疫苗的生产，该疫苗由Bharat生物科技公司在印度国内开发。

世界上最大的疫苗制造商和阿斯利康剂量的生产商印度血清研究所则表示，由于美国提供的原材料短缺，其疫苗生产推迟。路透社报道，这两家疫苗生产商的公开预测显示，他们每月7000-8000万剂的总产量只能在两个月内生产完。

印度最近还允许进口外国制造的疫苗，如辉瑞公司丶摩德纳公司和强生公司，供紧急使用。目前还不清楚印度到底有多少疫苗剂量。《印度时报》周三援引卫生官员的话称，目前有1000万剂的新冠疫苗，另外有800万剂疫苗将在未来几天提供给人民。

印度计划提供更多医用氧气

在印度各地卫生部门等待更多疫苗剂量的同时，印度政府官员宣布将提供更多医用氧气的计划，包括放宽进口限制和提供专门的火车将氧气运送到孟买和德里等城市。

外交部长什林拉（Harsh Vardhan Shringla）29日表示，40个国家已经承诺提供支持。他在一场新闻发布会上说：「我们谈论的是将近550个氧气制造厂，它们将来自世界各地的不同来源。」

当印度政府透过竞相购买更多的医疗设备和疫苗来回避批评时，新冠病毒仍继续蔓延。南部城市班加罗尔24岁的IT专业人士萨拉尤 (Sarayu) 告诉德国之声，她全家6口都证实感染了新冠病毒。

她说：「我们原本都很健康，很活跃，没有合并症。然而，现在我的兄弟和母亲需要住院治疗，而其他人也在受苦。我们几乎没有出去过，我们正在采取一切必要的预防措施。这一回，没有人是安全的。」

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