疫情失守谁负责？ 世卫：从未隐瞒美国  

（德国之声中文网）世界卫生组织20日表示，从一开始就已经提出警告，从未向华盛顿任何隐瞒关于这种致命的大流行病的消息。

世卫秘书长谭德塞说，美国政府借调到世界卫生组织日内瓦总部，意味着世卫没有任何事情隐瞒华府。 他表示，从美国疾病管制中心（CDC）借调到世卫的人员共有15位，他们都被指派专门与世卫合作对抗新冠疫情：「美国疾病管制中心借调人员的存在，意味着我们从一开始就没有隐瞒美国任何事情。 」

目前，美国是被疫情冲击最严重的国家，有超过4万人因新冠肺炎死亡。 美国总统特朗普处理疫情的方式遭到批评，他转而把矛头指向世卫。

世界卫生组织秘书长谭德塞被特朗普批评处理不当

疫情最早报告来自武汉

先前，美国谴责世卫过度偏袒中国而忽略台湾发出的警告。谭德塞坚称当时组织已经察觉到武汉的情况，而台湾的信件只是在寻求进一步消息。

谭德塞说：「需要澄清的是，第一封邮件并非来自台湾。当时许多其他国家也正在要求我们说明。第一份报告来自武汉。 」

他也延续先前的说词，称台湾信件并没有提到人传人的警告。

他也另外解释道，非典型肺炎的群发病例并不罕见，在任何一个年份里，世界各地都有数以百万计的非典型肺炎病例。

纽约居民拟对世卫提告

纽约是美国最早爆发新冠疫情的地区之一。纽约郊区威斯特彻斯特郡的三名居民向联邦法院提出集体诉讼，指控世卫对疫情处理不当，包括太晚宣布「大流行」、防疫指引不足、对会员国如何实施旅行禁令和如何合作对抗疫情等方面都做得不够好，对该郡75.6万名居民造成「无法量化的伤害」。该集体诉讼要求不定数的损害赔偿。

专家认为这起诉讼无法成案，因为美国法律在这方面给予世卫免责权，而该诉讼也并未具体说明世卫组织为什么需要为这些个人的损失负起法律责任。

张慈/李澄欣（路透社、美联社）