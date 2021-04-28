疫情围困印度 各国紧急驰援

严重的新冠疫情已经让印度医疗系统无法应对，已有40多个国家承诺提供氧气浓缩器和呼吸机等重要物资援助。
（德国之声中文网）周五（4月30日），美国第一批紧急医疗援助物资抵达印度首都新德里。
这批氧气、医院设备和新冠病毒检测材料等物资来到的时候，印度的疫情数字正在创造新的记录。
美国驻印度大使馆在推特上说，"美国与印度站在一起，共同抵抗新冠疫情“，并附上了这批物资的照片。
印度卫生部周五报告了386,452个新病例。过去24小时内，因感染新冠病毒死亡的人数猛增了3,498人。
目前印度官方公布的死于新冠病毒的人数高达20多万，在全球疫情死亡人数排名中仅次于美国、巴西和墨西哥。
许多专家怀疑，真正的死亡人数可能远高于此。
孟买的流行病学家平托博士（Dr. Lancelot Pinto）告诉德国之声，印度的病毒变种 "更具传播性"。
"早些时候，我们看到一个家庭中的一个或两个人被感染。现在，多数时候我们看到的是整个家庭和他们的整个工作场所被感染。"他说。"我们也感觉到，新冠病毒感染往往会引起更强的免疫炎症反应。"
即便在新德里和马哈拉施特拉邦这些严重感染地区之外的地方，也出现了医院床位短缺的情况。
印度陆军总司令纳拉万尼（MM Naravane）周四与总理莫迪会晤之后表示，新冠病毒患者可以去他们距离他们最近的军队医院就医。
政府发布的一份声明说，军队正在使用进口氧气罐和车辆进行专业协助。
为了阻止疫苗传播，印度政府将从周六开始向所有成年人开放疫苗接种。符合要求接种疫情的人还有大约6亿。
但一些邦表示没有足够的疫苗库存。孟买已经宣布，由于疫苗缺乏，将在周五至周日停止接种。
死亡人数的激增已使火葬场不堪重负。用于葬礼火堆的木材也出现严重短缺的问题。
法新社报道说，西部城市苏拉特的一些人改用未完全干燥的木材和农作物废料，浇上汽油燃烧。
人民健康运动(the People's Health Movement)组织的志愿者卡卡尔（Inayat Singh Kakar）告诉德国之声记者说："眼看到人们死亡，需要给家庭提供情感支持，总是感觉自己做得不够好。她说，"我认为目前的情况令人非常、非常痛苦，而且它让人们产生无助感和恐惧感。"
已经有40多个国家承诺向印度提供重要的医疗援助，特别是氧气供应。
最新提供援助的国家日本周五宣布，将向印度运送300台氧气浓缩器和300台呼吸机。
来自英国的一箱箱呼吸机和氧气浓缩器已于周二抵达新德里的一个机场。
德国本周宣布，德国的紧急医疗援助物资将在未来几天之内空运到印度。
罗马尼亚和爱尔兰也在周四向印度发送了援助物资。
(路透社，法新社)
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