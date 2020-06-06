 疫情后遗症 中国5月外贸愁云惨淡 | 经济纵横 | DW | 07.06.2020

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经济纵横

疫情后遗症 中国5月外贸愁云惨淡

中国海关总署发布的最新数据显示，今年5月，全国外贸额较去年同期下挫9.3%，其中，进口贸易额出人意料地暴跌了16.7%。出口贸易额虽然略好于预期，但是也下滑了3.3%。中国低迷的外贸数据对德国经济也构成了影响。

China Containerschiff im Hafen von Qingdao (Reuters/China Daily)

2020年2月11日的青岛港集装箱码头

(德国之声中文网) 出口额小跌、进口额暴跌，这导致中国5月贸易顺差额进一步扩大到了629.3亿美元的创纪录水平。今年4月的顺差额尚"仅有"453.4亿美元。

中国与德国的5月贸易额也比去年同期下滑了9.4%，其中，进口自德国的贸易额重挫14.8%，向德国出口的货物额则只比去年减少了2.2%。在欧盟层面上，中欧贸易额同比下滑了7.3%，进口额跌幅(11.8%)同样远远大于出口额跌幅(4.1%)。

Boxhandschuh auf Dollarnoten und chinesischen Renminbi (picture-alliance/C. Ohde)

中美贸易额5月也同比下挫了12.7%。不过，中国对美出口额跌幅(14.3%)要大于从美进口额(7.6%)。全球最大的两个经济体自2018年春天以来就一直处于贸易战之中，今年1月刚刚达成第一阶段贸易协议，但是新冠危机又激化了两国矛盾，再次让中美贸易阴云密布。

今年4月的中国出口贸易额曾经出人意料地增长了3.5%，业内人士分析指出，这是因为许多中国企业在疫情趋缓后复工、突击完成此前两个月的积压订单所致。受疫情全球扩散之影响，中国企业获得的出口订单数量连续几个月都低于往年同期。因此，中国外贸预计将在今后几个月持续疲软。

此前中国国家统计局发布的数据显示，今年第一季度中国经济同比衰退了6.8%。在5月底召开的全国人大会议上，北京当局甚至没有像往常一样为今年的经济增长设定目标。不过，李克强总理在政府工作报告中提出要新增900万就业岗位。分析人士指出，要实现这个就业目标，至少需要3%的经济增长率。

文山/叶宣(路透社、德新社)

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