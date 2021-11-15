 疫情吃紧 难道德国又要锁国封城? | 德国新闻 | DW | 24.11.2021

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德国新闻

疫情吃紧 难道德国又要锁国封城?

德国最新修订的《防疫法》11月24日正式生效。但是，修订案是否足以遏制汹涌的第四波新冠疫情，还是一个未知数。现在，越来越多的人开始讨论“前疫苗时代”的“古老”防疫手段：封城禁足。

Deutschland | Coronavirus - Corona-Kontrollen

（德国之声中文网）究竟是对拒绝接种疫苗者实行禁足令，还是对所有人执行部分禁足令，抑或是重新封闭足球场看台？面对不断攀升的疫情数字，德国各界提出了许多防疫建议。而原本被政界称为"不会再实施"的禁足封锁令，也再次走向了前台。

看守内阁卫生部长施潘(Jens Spahn)在接受《莱茵邮报》采访时被问道是否会出台"部分禁足令"。他的回答十分微妙："在当前情况下，我们不应排除任何选项。就是这般惨痛。"

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目前，德国东南部的疫情尤为严重，施潘因此认为原定于12月9日举行的总理与州长联席会议有可能提前举行。"我认为我们甚至比这更早地采取行动。毕竟我们看到萨克森、巴伐利亚、图林根、巴符州地疫情十分严重。"

目前，德国的疫情数字连续攀高。根据疾控机构罗伯特·科赫研究所(RKI)的最新数字，11月23日全天，德国总共报告了66884起新增感染病例，比一星期前的数字上涨了1.4万。每10万人过去7天新增感染病例数也达到了404.5，首次突破四百大关。

有意竞逐基民盟党主席职位的默尔茨(Friedrich Merz)建议，针对拒绝疫苗人士实施禁足令："没有打过疫苗、也未曾感染痊愈的人士，应该只被允许出门去药房、超市或者去看医生。"他在接受《德国编辑部网络》采访时说，该建议旨在加大对尚未接种人士的压力，因为届时他们连出门上班都不被允许。"凭借坚决的2G措施（即只允许已接种或已痊愈人士自由行动），将只有已接种和已痊愈者能够前往工作场所。必须实现这样的局面：办公室里没有拒绝疫苗者，联邦议会里没有拒绝疫苗的议员，大学教室里没有拒绝疫苗的学生，足球场上没有拒绝疫苗的球员。"

留守的卫生部长施潘:：在当前情况下，我们不应排除任何选项。就是这般惨痛。

留守的卫生部长施潘:："在当前情况下，我们不应排除任何选项。就是这般惨痛。"

没打疫苗寸步难行

而最新修订生效的《防疫法》，则是实行工作场所3G规定，即除了已接种、已痊愈者，持有24小时内抗原快速检测阴性证明或者48小时内PCR检测阴性证明者也能被允许进入工作场所。3G规定同样将适用于公共交通工具。这些规定的有效期暂定至2022年3月19日。

修订案还重新引入了强制居家办公令：凡是没有必要进入工作场所者，雇主都应为其提供居家办公之条件。

各州的最新防疫措施则比联邦层面的《防疫法》更加严格。在人口最多的北威州，未接种疫苗者不被允许进入电影院、酒馆、餐馆、音乐厅、圣诞市场、足球场、大型集会等休闲娱乐场所。舞厅、夜总会、狂欢节甚至还要执行更为严格的2Gplus规定：即便是已接种或者已痊愈人士，也必须持有最新的检测阴性证明。

巴符州对休闲娱乐场所的规定也同北威州类似。此外，在该州疫情特别严重的地区，未接种疫苗者将不被允许离开家门，只有前往超市购买食品、前往药房等少数情况例外。

柏林的圣诞市场已经推行了2G规定（资料图片）

柏林的圣诞市场已经推行了2G规定（资料图片）

疫情尤为严重的巴伐利亚州的规定更加严格：除了超市，几乎所有公共场所都实行2G防疫规定，休闲娱乐场所实行2Gplus，酒吧和夜总会必须关门，餐馆营业时间不得晚于22点。未接种疫苗者将被限制聚集人数。文化体育活动的观众人数不得超过座席数量的25%。在每10万人过去7天新增感染病例数突破1000的疫情严重地区，餐馆、旅店、文化体育场所必须关门。

莱法州、下萨克森州、萨安州也执行全面2G规定。勃兰登堡州则对除食品及日用品超市外的零售业也实行2G规定，圣诞市场也被关闭，未接种疫苗者的聚集人数被限制；此外，该州也取消了中小学生必须前往学校上课的规定，并且将圣诞假期提前三天开始。

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  • Berlin | Pressekonferenz nach Sondierungsgesprächen

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  • Potsdam Geschlossene Weihnachtsbuden

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(法新社、路透社等)

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