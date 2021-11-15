疫情吃紧 难道德国又要锁国封城?

（德国之声中文网）究竟是对拒绝接种疫苗者实行禁足令，还是对所有人执行部分禁足令，抑或是重新封闭足球场看台？面对不断攀升的疫情数字，德国各界提出了许多防疫建议。而原本被政界称为"不会再实施"的禁足封锁令，也再次走向了前台。

看守内阁卫生部长施潘(Jens Spahn)在接受《莱茵邮报》采访时被问道是否会出台"部分禁足令"。他的回答十分微妙："在当前情况下，我们不应排除任何选项。就是这般惨痛。"

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目前，德国东南部的疫情尤为严重，施潘因此认为原定于12月9日举行的总理与州长联席会议有可能提前举行。"我认为我们甚至比这更早地采取行动。毕竟我们看到萨克森、巴伐利亚、图林根、巴符州地疫情十分严重。"

目前，德国的疫情数字连续攀高。根据疾控机构罗伯特·科赫研究所(RKI)的最新数字，11月23日全天，德国总共报告了66884起新增感染病例，比一星期前的数字上涨了1.4万。每10万人过去7天新增感染病例数也达到了404.5，首次突破四百大关。

有意竞逐基民盟党主席职位的默尔茨(Friedrich Merz)建议，针对拒绝疫苗人士实施禁足令："没有打过疫苗、也未曾感染痊愈的人士，应该只被允许出门去药房、超市或者去看医生。"他在接受《德国编辑部网络》采访时说，该建议旨在加大对尚未接种人士的压力，因为届时他们连出门上班都不被允许。"凭借坚决的2G措施（即只允许已接种或已痊愈人士自由行动），将只有已接种和已痊愈者能够前往工作场所。必须实现这样的局面：办公室里没有拒绝疫苗者，联邦议会里没有拒绝疫苗的议员，大学教室里没有拒绝疫苗的学生，足球场上没有拒绝疫苗的球员。"

没打疫苗寸步难行

而最新修订生效的《防疫法》，则是实行工作场所3G规定，即除了已接种、已痊愈者，持有24小时内抗原快速检测阴性证明或者48小时内PCR检测阴性证明者也能被允许进入工作场所。3G规定同样将适用于公共交通工具。这些规定的有效期暂定至2022年3月19日。

修订案还重新引入了强制居家办公令：凡是没有必要进入工作场所者，雇主都应为其提供居家办公之条件。

各州的最新防疫措施则比联邦层面的《防疫法》更加严格。在人口最多的北威州，未接种疫苗者不被允许进入电影院、酒馆、餐馆、音乐厅、圣诞市场、足球场、大型集会等休闲娱乐场所。舞厅、夜总会、狂欢节甚至还要执行更为严格的2Gplus规定：即便是已接种或者已痊愈人士，也必须持有最新的检测阴性证明。

巴符州对休闲娱乐场所的规定也同北威州类似。此外，在该州疫情特别严重的地区，未接种疫苗者将不被允许离开家门，只有前往超市购买食品、前往药房等少数情况例外。

疫情尤为严重的巴伐利亚州的规定更加严格：除了超市，几乎所有公共场所都实行2G防疫规定，休闲娱乐场所实行2Gplus，酒吧和夜总会必须关门，餐馆营业时间不得晚于22点。未接种疫苗者将被限制聚集人数。文化体育活动的观众人数不得超过座席数量的25%。在每10万人过去7天新增感染病例数突破1000的疫情严重地区，餐馆、旅店、文化体育场所必须关门。

莱法州、下萨克森州、萨安州也执行全面2G规定。勃兰登堡州则对除食品及日用品超市外的零售业也实行2G规定，圣诞市场也被关闭，未接种疫苗者的聚集人数被限制；此外，该州也取消了中小学生必须前往学校上课的规定，并且将圣诞假期提前三天开始。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 德国疫情第一个爆发点 2020年2月25日，德国西部海因斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染新冠病毒，他当时已经进入重症病房。他与同样被感染的妻子在确诊前两周曾频繁参与社交活动，还曾参加过一场400人规模的狂欢节集会。而当地卫生局始终没能查出这名重症病患的传染源。专家认为，新冠病毒可能已经在多地人群中开始悄悄传播。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 公共生活大面积停摆 不久后，疫情开始在德国各地迅速蔓延，各州陆续推出了学校停课、关闭邻国边境、禁止群体活动等一系列措施，希望借此来防止疫情突破医疗系统上限。与此同时，德国政府也出台政策，统一采购数万台呼吸机以及口罩、防护服等重要防疫物资，并且为扩大重症病床可用数量的医院提供财政补贴。德国各地居民开始抢购超市商品，卫生纸、面粉、肥皂、酒精等商品被迅速抢购一空。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 政府拨巨资保就业 厉行节约措施多年的德国政府此时有着雄厚的财力为全国企业、普通劳动者提供大量的纡困补贴或贷款。断了生意的企业可以向政府申请“短时工作制”补贴，由政府来直接支付待岗员工的六成工资，从而避免裁员。中小企业更是政府的重要关照对象，财政部一下子拿出了500亿欧元，为他们提供纡困补贴。而对大中型企业，德国政府则提供总额4000亿欧元的贷款担保，并为濒临破产的企业准备1000亿欧元特别贷款额度。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 累计感染人数破百万 在度过了一个疫情相对较为温和的夏天之后，2020年11月27日，德国的累计感染人数突破百万。虽然当时新增感染数字开始趋稳，但单日死亡人数却达到新高。德国从11月初开始进入为期四周的“轻度封锁”，但整个11月间每日新增感染人数仍破万，甚至多次单日新增超过2万例，导致德国医疗系统面临高负荷。德国卫生部长施潘也在10月感染了新冠病毒。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 默克尔在联邦议院动情演讲 12月9日，联邦总理默克尔在联邦议院激动地发言。她呼吁民众严格遵守防疫措施，限制社交。她眼含泪光地说：“我很抱歉，真心感到抱歉。但每天590人病亡这样的代价太高太高了，这是不行的。”她说：“如果我们现在在圣诞节前夕有太多接触，而最后却成了我们和祖父母度过的最后一个圣诞节，那么我们一定做错了什么，不应该让这种事情发生。”

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 似曾相识又一年 2021年新年过后的1月6日，联邦政府宣布再次实施严格的封禁和限制接触措施，以应对第三波疫情。与此同时，德国开始为民众接种疫苗。由于供货量不足，一开始进展并不顺利，很多可以优先接种的人也苦等数周才得到预约。这一情况持续到五六月才明显缓解。但与此同时，最早在印度被发现的德尔塔变种也开始在德国传播，它的传染力明显高于此前占主导的阿尔法变种。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 第四波呼啸而至 今年8月20日，罗伯特-科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler，图左）已经发出警告，德国正处在第四波疫情的开端。随着暑假结束，大批旅行者回国，感染数量也开始上升。到9月底，由于乏人问津，大多数疫苗接种中心陆续关闭。但是到8月底，仅有60%的德国居民完成了两剂疫苗的接种，远未达到免疫屏障所需的80%以上的比例。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 政府更迭 谁来抗疫？ 德国9月底举行了联邦议院大选后，社民党、绿党和自民党10月中正式启动组阁谈判。（左至右：绿党主席贝尔博克、社民党总理候选人肖尔茨、自民党主席林德纳）新政府产生前，现任政府继续履职。在抗疫问题上，默克尔领导的留守内阁已鲜有作为，即将组阁的三个党派也缺乏有力的主张和计划。按照现任卫生部长施潘的设想，临时的“全国性疫情紧急状况”将于11月25日自动终结，不再延长。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 住院率成为限制措施的新基准 11月19日，德国看守政府总理默克尔和全国16个州的州长就遏制新一轮新冠疫情的几项措施达成一致。被称为住院率的数据将成为德国实施更严厉措施的新基准。如果一个地区7天内每10万名居民中有3人以上因新冠感染住院，那么2G规定将适用于该州的所有公共休闲活动。如果数值达到每10万人中有6人，将要求人们在规定范围内出示新冠感染阴性测试结果（"2G+"）。当数值达到9时，将实施进一步的措施接触限制等措施。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 圣诞市场商贩忧心忡忡 德国疫情数字屡创新高，传统的圣诞市场到底是开还是不开？在慕尼黑，市政府已经宣布今年再次取消市中心的圣诞市场。而在其他城市，当局仍然犹豫不决。面临重大经济损失的商贩万分无奈。



(法新社、路透社等)

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