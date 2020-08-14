疫情可能导致6成餐饮店破产

（德国之声中文网）在德国，大约有60%的餐馆和酒店经营者目前认为，新冠危机可能要导致他们破产，这是德国酒店餐饮业联合会(Dehoga) 对7200家餐馆和酒店进行调查后得出的结论。

《图片报》报道了这次调查结果。根据统计，59.6%的商家表示，由于疫情的影响，他们的生意举步维艰。受访者称，今年1-7月与去年同期相比，平均营业额减少了60.1%，其中4月（86.8%）和5月（73.7%）损失最大。

小酒馆的艰难

虽然自6月以来情况有所好转，但餐馆老板们称，营业额仍然只有去年的一半左右。7月比去年同期减少43.2%。

德国酒店餐饮业联合会主席哈尔特格斯（Ingrid Hartges）早在4月就发出警告，22.3万家酒店和餐馆大约会有7万家将面临破产威胁，也就是每三家中就有一家面临破产。当月，该行业的销售额已经下滑了约100亿欧元。尤其是小酒馆和季节性开放的啤酒屋更是面临生存问题。

德国酒店餐饮业联合会的数据与联邦统计局的统计基本相同，该机构近日公布的数据也可以看到，旅游业也出现了类似的下滑。统计显示，1月到6月，酒店、度假村和露营地的销售额也出现大幅下滑，住宿人数同比下降47.1%。疫情爆发之前，行业保持着连续11年的增长。

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文木/乐然（德广联）

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