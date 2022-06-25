 疫情反扑 上海市民担心再次被封 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.07.2022

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新闻广角

疫情反扑 上海市民担心再次被封

上海再次拉响疫情警报，在酷暑天气下多区展开全员筛检。因为担心再次遭到封锁，不少民众开始囤积物资。其他城市也出现疫情反弹。与此同时，卫健委宣布放松对进口货物的防疫检测。

China Coronavirus l Shanghai nach dem Lockdown l PCR Test

鉴于新疫情，上海16个区中，超过一半以上要做全员核酸测试

（德国之声中文网）本周二（7月12日），大批上海民众在酷暑中等待做核酸测试。经历了持续了两个月封锁的上海几周前刚刚解封。而今疫情出现反复，焦虑的情绪也再次蔓延。

不仅上海，也有其他城市出现疫情反弹。就在几天前，上海官员通报，该市出现一例奥密克戎BA.5.2.1变异株本土病例，为境外入境关联的感染者。

更多阅读：上海首见奥密克戎BA.5变异株 坚守“动态清零”

上海上月初终于结束持续约两个月的封城，但当局仍保留严格的防疫措施，一旦出现新的潜在传播链，就会立即封锁建筑物和社区。

新一波疫情令民众再次紧张，在封锁期间的团购群再次活跃了起来。也有不少人赶往超市抢购物资。王先生对路透社表示：“附近有居民楼被封了，我想囤积点吃的……一旦老板同意我在家里工作，我会马上收拾行李离开上海。”

另外一位不愿透露姓名的民众说：“他们上次说只会封4天，但事实并不是这样。他们再出来辟谣我也不会相信了。”

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上海重开部分公共交通 城市仍然处于高度警戒

鉴于新疫情，上海16个区中，超过一半以上要做全员核酸测试。正值盛夏，上海气温达到40度，高温下核酸采样，对身穿防护服的医务人员和民众来说都是挑战。

“经济增长下行的风险”

本周二，中国卫健委表示取消对一些进口货物的防疫检测，这样可减少防疫成本。2020年6月， 北京新发地批发市场的员工感染新冠后，中国开始对进口冷冻食品的包装进行检测。不过，加强对进口产品的消杀工作增加了成本，扰乱了贸易。根据关于进一步优化进口物品新冠肺炎疫情防控工作的通知，进口物品应被综合研判污染风险，分级分类采取预防性消毒或放行措施。

截至本周一（7月11日）中国卫健委员通报了347例新增病例。河南，广东，安徽，江西和东北等地都发现了感染病例。

野村证券(Nomura)分析师估计，截至周一，有31个城市实施不同程度的限制措施，远远高于一周前的11个城市，这凸显了“经济增长下行的风险”。第二季度国内生产总值数据将于本周五公布。严格的防疫措施给经济活动带来影响。根据新浪财经，上海第一财经研究院本周一 发布调研报告表示，17位中国经济学家对第二季度GDP增长预测均值为0.94%，低于上季度4.8%的经济增速。

更多阅读：IMF总裁：不排除明年出现全球经济衰退的可能

（路透社等）

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上海解封：“很多东西都像没有发生过”

 

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