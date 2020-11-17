 疫情反弹 奧地利全面封城 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.11.2020

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时政风云

疫情反弹 奧地利全面封城

由于感染人数不断上升，奥地利再次启动“封锁”措施，将公共生活限制到最低限度。此外，加州在内的美国多地也加强了防疫措施。

Österreich Ischgl | Coronavirus | Apres-Ski-Bar Kitzloch

奥地利滑雪胜地：闭门停业的餐馆

（德国之声中文网）奥地利从本周二凌晨开启了至12月6日的封锁措施。和今年春天曾经实施的严格封锁措施一样，近900万民众只能出于某些原因才能离家外出，比如购物、去上班、看医生，或者是散步或户外跑步。此外，除了超市、药店、银行等日常用品商店，其他店铺全部关门。餐馆只能外卖。学校的课程全部改为远程教学。不过若有必要，还是会有日托托儿所。

此外，民众之间的接触也受到限制：只允许与个别最亲密的家属见面。如有可能尽量在家办公。在封闭的公共场所依旧要佩戴口罩。采取更严厉的防疫措是因为，尽管奥地利采取了部分封锁措施，包括两周前实施的夜间宵禁，但感染人数仍急剧上升。奥地利总理塞库尔茨上周末宣布，在这轮严格防疫限制到期后，将开启大规模新冠测试。

Österreich Coronavirus Lockdown

“硬核”禁足令生效前一天，维也纳的商业街上仍然人来人往

法国住院率创历史新高

在法国实施严格的防疫措施两周后，卫生部长奥利维耶·韦朗（ Olivier Véran）表示，有迹象表明法国可能已经度过了第二波疫情的高峰期。过去的几天里，新增感染人数虽然还处于较高水平，但法国卫生部表示，病毒的传播已经放缓。不过韦朗警告说，病毒还没有被打败。

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欧洲部分地区再次陷入封锁，很多人都在想：为什么有些地方被关闭，而有些地方仍然开放？我们整理了有关德国感染热点的信息。

面对日增新冠病例超过2万的局面，德国总理默克尔呼吁民众为今冬所面临的严峻挑战做好思想准备。周一，她将和各州州长对这一轮“温和版禁足令”进行中期复盘。与此同时，德国医疗体系已经接近超负荷运转。

德国政府在其发布的一则抗疫宣传片中，给那些宅在家里的人点赞，他们“像浣熊一样懒惰”，不过却是对抗疫情的“英雄”。政府希望用这种方式呼吁民众市民减少外出，尽量呆在家中。

第二波疫情爆发后，美国新冠确诊病例数已相当全球五分之一，单日新增确诊病例数还不断刷新纪录。美国总统当选人拜登将防疫视为优先任务，预告将宣布疫情工作小组名单。

周一晚间，法国24小时内新增感染人数首次没有超过1万。近3.35万名新冠病毒患者在医院接受治疗，创下新冠患者住院人数的新纪录。法国也再次实施了严格的防疫措施，6700万公民想要出门，需要携带出行证明并且有着充分的理由。零售业和餐饮业都暂时关闭。法国政府可能会放宽限制，12月初商店或许可以重新开放。

加州感染者超过百万

由于感染率上升，拥有4000万居民的加州再次出台了严厉的措施。上周，这个美国人口最多的州新冠感染人数突破了100万。现在，酒吧、健身房暂时关闭，餐厅只能外卖。学校上网课。 市民在公共场所需要佩戴口罩。

加州很早就实行了严格的防疫措施，但最近几个月慢慢放宽。据官方统计，自疫情爆发以来，加州已有超过1.8wan人死于新冠病毒或死因和新冠病毒有关。

密歇根州和华盛顿州也再次收紧防疫措施。密歇根州州长格蕾琴·惠特默（Gretchen Whitmer）宣布，从本周三开始，密歇根州的大学、餐馆都要关闭。华盛顿州禁止进行室内聚会，在室外的聚会不能超过5人。餐馆和健身房也必须暂时关闭。
 

文木 /达扬 (德新社，法新社，美联社，路透社)

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