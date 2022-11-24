疫情反弹、开放无望 严格防疫引民怨

在公布优化防疫措施“二十条”后不久，中国疫情升温，单日新增病例突破3万，多地迅速升级防疫措施。新疆乌鲁木齐一高层住宅火灾引起热议，有民众质疑封控延误消防车救援。法国驻华大使馆和欧盟商会则公开喊话呼吁合理防疫。
（德国之声中文网）中国这波疫情新冠感染人数再次创下新高。根据卫健委本周五（11月25日）发布的数据，周四新增了逾3万本土病例，连续第二天创下单日新高。中国多地也再次收紧防疫政策。外界一度因北京之前公布“二十条”纷纷猜测中国或许将逐步放开、不再坚持清零，如今这一希望破灭。
法国驻华大使馆官方账号昨日（11月24日）在微博发文，呼吁中国落实优化防控工作的二十条措施，减少防疫对经济活动和人民生活的负面影响。该贴引发了大批网友的转发和热议，有人回复说：“你说的对！”有人调侃说“美国千万别来插一杠，因为很多人会觉得，只要美国反对的，就说明我们做对了。”
中国官方11月11日推出的“二十条”受到了关注，它被视为中国可能进一步放松新冠疫情管制措施的重大举措。
在华欧盟商界代表也呼吁中国政府改变清零策略，让经济走上重新开放之路。中国欧盟商会主席伍德克（Jörg Wuttke）致信北京市长殷勇，对防疫管控日益严格，以及“做出封闭居民住宅和商业设施的决定缺乏合理解释”表示担忧。
信中说，因缺乏足够的准备，地方政府和社区“以原有的方式管理最新的疫情，即封锁企业、住宅和其他公共场所”。伍德克认为，这一情况“非常令人担忧”，因为上海今年早些时候的经验表明，在长时间封城后，许多外国公民可能会选择离开中国。信中还说，“政策和执行之间的明显差异有悖于科学和精准的原则，……导致了北京市民的不安和商业信心的丧失”。
随着疫情升温，中国多地防疫政策再度收紧，世界最大iPhone工厂，富士康郑州园区本周发生暴力事件，大批工人试图冲出工厂园区，当局调来大量特警。双方发生冲突。富士康随后公开道歉，承认发生了与薪酬有关的“技术性错误”，并表示尊重想辞职的新员工意愿。路透社报道，事发后有超过2万名新员工已经离开。
本周五，新疆乌鲁木齐一高层住宅发生火灾的新闻登上热搜。据中国官媒新华社报道，周四晚间19点多乌鲁木齐市天山区吉祥苑小区一高层住宅楼发生火灾，22时35分许，现场明火被扑灭。事件造成10人死亡、9人受伤。
相关新闻在微博上引发大批网友转发评论，有民众在评论中质疑封控延误消防车救援，有人质问说“为什么会着了三个小时的火？因为消防车进不去！”有人说“为什么人出不去，为什么车进不来，为什么门被堵，为什么离主街道那么近，大火却迟迟没有被扑灭？” 有人感叹：“疫情本身带来的伤害远远没有政策带来的伤害大”。 有人说：“我的心的一部分随着铁链女的下落不明而不知所踪了，一部分随着徒步回家的人出走了，一部分随着贵阳的大巴车倾翻了，一部分被新疆的大火烧焦了，更多的是被关的奄奄一息的部分。”
随着越来越多的人受到封锁的影响，一些居民正在给他们的社区提出替代方法。北京一些小区的居民在微信上分享关于如果邻居没有严重症状，他们如何在家隔离的建议。
牛津经济研究院高级经济学家Louise Loo在一份报告中指出，与4月份疫情爆发上海封城一样，各地对严格防疫措施不满的报道越来越多“尽管这些尚未反映出大规模的集体行动。”与4月份不同，这次疫情传播的地区更多更广泛。广州、北京、重庆、武汉等多地每天都有不少新增感染病例。
防疫政策不仅影响到民生，也给经济带来负面影响，在经济下行的压力下，野村证券降低了中国今明两年的经济增长目标。彭博社援引野村证券表示：“尽快结束清零政策疫情是支撑增长的关键。”
（路透社等）
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