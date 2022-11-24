疫情反弹、开放无望 严格防疫引民怨

（德国之声中文网）中国这波疫情新冠感染人数再次创下新高。根据卫健委本周五（11月25日）发布的数据，周四新增了逾3万本土病例，连续第二天创下单日新高。中国多地也再次收紧防疫政策。外界一度因北京之前公布“二十条”纷纷猜测中国或许将逐步放开、不再坚持清零，如今这一希望破灭。

法国驻华大使馆官方账号昨日（11月24日）在微博发文，呼吁中国落实优化防控工作的二十条措施，减少防疫对经济活动和人民生活的负面影响。该贴引发了大批网友的转发和热议，有人回复说：“你说的对！”有人调侃说“美国千万别来插一杠，因为很多人会觉得，只要美国反对的，就说明我们做对了。”

中国官方11月11日推出的“二十条”受到了关注，它被视为中国可能进一步放松新冠疫情管制措施的重大举措。

在华欧盟商界代表也呼吁中国政府改变清零策略，让经济走上重新开放之路。中国欧盟商会主席伍德克（Jörg Wuttke）致信北京市长殷勇，对防疫管控日益严格，以及“做出封闭居民住宅和商业设施的决定缺乏合理解释”表示担忧。

信中说，因缺乏足够的准备，地方政府和社区“以原有的方式管理最新的疫情，即封锁企业、住宅和其他公共场所”。伍德克认为，这一情况“非常令人担忧”，因为上海今年早些时候的经验表明，在长时间封城后，许多外国公民可能会选择离开中国。信中还说，“政策和执行之间的明显差异有悖于科学和精准的原则，……导致了北京市民的不安和商业信心的丧失”。

富士康冲突折射中国“清零”困境

随着疫情升温，中国多地防疫政策再度收紧，世界最大iPhone工厂，富士康郑州园区本周发生暴力事件，大批工人试图冲出工厂园区，当局调来大量特警。双方发生冲突。富士康随后公开道歉，承认发生了与薪酬有关的“技术性错误”，并表示尊重想辞职的新员工意愿。路透社报道，事发后有超过2万名新员工已经离开。

本周五，新疆乌鲁木齐一高层住宅发生火灾的新闻登上热搜。据中国官媒新华社报道，周四晚间19点多乌鲁木齐市天山区吉祥苑小区一高层住宅楼发生火灾，22时35分许，现场明火被扑灭。事件造成10人死亡、9人受伤。

相关新闻在微博上引发大批网友转发评论，有民众在评论中质疑封控延误消防车救援，有人质问说“为什么会着了三个小时的火？因为消防车进不去！”有人说“为什么人出不去，为什么车进不来，为什么门被堵，为什么离主街道那么近，大火却迟迟没有被扑灭？” 有人感叹：“疫情本身带来的伤害远远没有政策带来的伤害大”。 有人说：“我的心的一部分随着铁链女的下落不明而不知所踪了，一部分随着徒步回家的人出走了，一部分随着贵阳的大巴车倾翻了，一部分被新疆的大火烧焦了，更多的是被关的奄奄一息的部分。”

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 封城改“静默” 今年上海、成都等大都市封城的惨痛经历令人记忆犹新。10月中，中国国家卫健委表示未来要尽量避免为防疫实施“全域”封控。地方政府取而代之的说法包括 “静态管理”、“闭环管理”、“全域静默”、“非必要不外出”等。而一旦出现感染，社区、楼宇仍会被封控，居民无法正常生活工作，紧急情况下甚至曾酿成人道悲剧。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 四通桥抗议与回响 "不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民"，"罢课罢工罢免独裁国贼习近平"——中共20大开幕前夕，一名彭姓男子在北京四通桥挂出上述标语后被捕。事件引起国际关注，之后中国多个城市公厕等隐蔽公共场所出现抄写口号，海外中国留学生也以公开集会、张贴海报发放传单等多种方式呼应这一抗议行动。在响应者看来，过度防疫管控是独裁专制的一种表现方式。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 隔离恐慌致员工逃离、生产停摆 在全球最大的iPhone制造厂郑州富士康，10月下旬，因防疫隔离带来的混乱，大批工人在恐慌下逃离厂区(图)，甚至徒步返乡，造成生产停顿。苹果公司本月已降低了对iPhone14出货量的预测。此后有中国媒体报道，为维持生产，河南省一些地方政府只好动员退役军人和基层干部到郑州富士康工厂工作。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 经济复苏前景渺茫 不仅大公司，大量涉及居民生计的小企业和餐饮、娱乐、旅游等服务行业也濒临困境。10月份的一系列经济数据低于原本已保守的预期。出口下滑，新的银行放贷骤减，房地产市场的进一步低迷。中国今年的经济增长预计为3%，无法实现5.5%的目标。青年人口失业率高达20%。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 地方财政不堪重负 今年4月以来中国各地大中城市实施"常态化核酸检测"，可谓劳民伤财，耗费了庞大的医疗和财政资源。一些地方政府明显已无力承担这一无底洞般的巨大开支，开始变免费为自费。9月以来，贵州、四川、甘肃和广东的一些地区已宣布对常态化核酸检测收费。另一些城市减少了检测网点。由于进入一些公共场所和搭乘公共交通时需要核酸阴性证明和健康码绿码，意味着民众要花费额外的时间和财力。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 20条措施指向何方？ 11月11日，中国官方公布了进一步优化新冠疫情防控工作的“20条措施”，包括缩短隔离时间、不再追踪“次密接”、取消中风险区、取消入境航班熔断等。此举被解读为放松防疫的信号，一度引起股市高涨。但防控措施放松的时间表和调整的标准仍不得而知。香港大学医学院病毒学家金冬雁对德国之声表示，新的措施“并不是要真的放开，不是要取消动态清零，而是把已经证明无效的一些措施删掉”。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 放松复收紧 “20条”推出后，一些地方开始调整管控措施。河北省石家庄率先宣布取消全员强制核酸检测，开始关闭一些常态化检测点，进出公共场所和搭乘公共交通也不再查验核酸。但几天之后，关闭的一些免费核酸点又恢复运行，一周后甚至再度启动全员核酸检测。其它一些城市也出现令人无所适从的政策反复。人们对松绑的期待再度落空。此前中共二十大上强调的依然是坚持“动态清零”、“外防输入、内防反弹”的既有防疫路线。



随着越来越多的人受到封锁的影响，一些居民正在给他们的社区提出替代方法。北京一些小区的居民在微信上分享关于如果邻居没有严重症状，他们如何在家隔离的建议。

牛津经济研究院高级经济学家Louise Loo在一份报告中指出，与4月份疫情爆发上海封城一样，各地对严格防疫措施不满的报道越来越多“尽管这些尚未反映出大规模的集体行动。”与4月份不同，这次疫情传播的地区更多更广泛。广州、北京、重庆、武汉等多地每天都有不少新增感染病例。

防疫政策不仅影响到民生，也给经济带来负面影响，在经济下行的压力下，野村证券降低了中国今明两年的经济增长目标。彭博社援引野村证券表示：“尽快结束清零政策疫情是支撑增长的关键。”

（路透社等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。