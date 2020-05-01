 疫情压垮中美贸协 特朗普不排除加关税 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.05.2020

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时政风云

疫情压垮中美贸协 特朗普不排除加关税

美国是全球新冠疫情最严重的国家，其新冠病亡人数于周四(4月30日)突破6万人，确诊人数超过百万。特朗普的执政遭到质疑，因此他严肃思考如何报复他心中的始作俑者－中国。

USA Coronavirus Donald Trump (Reuters/C. Barria)

(德国之声中文网) 美国新冠病亡人数攀新高，让特朗普的执政能力受到批评，不利于他今年11月竞选连任。

在这样的背景下，特朗普对中国的态度变得更加尖锐。周四(4月30日)，特朗普说，比起他与中国之间为了达成第一阶段贸易协议而耗费的巨大心力，他更加关注中国到底在病毒的缘起与传播上扮演何种角色。

他在公开场合表示，他相信病毒来自武汉生化实验室，但是拒绝提供证据。

延伸阅读: 新冠病毒哪里来？美国情报机构结论“并非人造”

他说: 「我们签了一个贸易协定，约定好他们应该要买多少，他们也买了很多。但是现在疫情发展至此，那些事情都沦为次要。」他说: 「这个病毒的状态令人无法接受。」

华盛顿邮报引述两名消息人士指出，现在美国内部正在讨论要取消中国持有的部份美债，作为对中国没有诚实汇报疫情的报复。

国家政府取消其发行的公债意味着单方面废弃了与债权人的契约，因为会伤害到信用，所以历史上极少发生。

白宫首席经济顾问库德洛驳斥取消公债的传闻，告诉路透社说:「美国偿债的公信力是神圣的。所有传闻都到此为止。」

对于是否有可能用取消公债来惩罚中国，美国总统特朗普则回答: 「这么嘛，我可以采取不同的做法，但是目的相同，而且金额更大，用课征关税就可以。所以我不需要这么做。」

目前美国要如何就疫情对美国的影响对中国展开报复，美国内部还没有定论。两名消息人士指出，国务院、白宫、国家安全局、财政部、国防部都在进行非正式的讨论。可能措施包括制裁、非关税贸易壁垒等。

USA Baltimore, Wahl | Coronavirus (Reuters/T. Brenner)

美国地方选举的投票机旁边，志工也穿戴完整防疫服装

与情报机关唱反调 特朗普坚信病毒来自实验室

周四(4月30日)，美国总统特朗普说他相信新冠病毒很可能是源自于中国的生化实验室，但是他拒绝提供证据，说他「不被允许这么做」。

在一场白宫举办的活动当中，特朗普被问及他是否取得了能让他对自己的看法「高度自信」的证据，他回答道: 「有，我有。」但他说: 「我不能告诉你。我不被允许和你谈论它。」

特朗普在与记者对话时，拒绝说他是否认为中国国家主席习近平需要为特朗普口中的「关于疫情的假消息」负责。

就在同一天，美国国家情报总监办公室(ODNI)也出面对病毒的起源发表了看法: 他们同意目前广泛的科学共识，亦即认为COVID-19病毒既非人造，也未经过基因编辑。

该部门的声明中称，将会继续审视近日的情报，研判疫情的起源究竟是人类接触染病动物，还是武汉实验室的一起意外。

张慈/杨威廉(路透社、美联社)

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