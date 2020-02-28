疫情压力下: 德国学校停课 大手笔放宽借贷

（德国之声中文网）为帮助德国企业度过新冠病疫带来的难关，德国联邦财政部长朔尔茨（Olaf Schuolz）周五（3月13日）在柏林宣布，政府将向因新冠而陷入困境的德国企业提供无限度贷款。此外，国家将实施减税政策。他强调，德国政府将尽一切努力保护就业人员以及企业。
德国联邦经济部长也表示，援助款项对大小企业都适用。疫情爆发后，德国议院已迅速做出决议，只要企业10%的员工受到影响，就可以向国家申请短期工作补贴。而在此之前，三分之一的员工受到影响时，才可以申请这笔钱。
欧盟出台370亿欧元投资计划
与此同时，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布，欧盟即将出台一个370亿欧元的投资计划。"我相信，欧盟会战胜这场灾难。"她表示，对各成员国财政赤字问题上放宽上限，此外，为10万企业提供80亿欧元的担保。
周五，德国联邦总统施泰因迈尔取消了所有公开活动。总统府发布声明说，总统的相关工作将以电话会议等形式展开。
关闭学校
德国受疫情影响最严重的北威州决定，从下周起关闭所有学校。而截至周六（3月14日），德国几乎所有联邦州都宣布了类似决定。
根据德国媒体对罗伯特·科赫研究所以及各州卫生部门公布数据的汇总，截至周六早上，德国的确诊人数为3665例，死亡7人。对比两天前增加了一倍。各州当中，北威州的疫情最严重。
减少社交
周五默克尔总理呼吁人们尽量少地参加社交活动。其实，早在上周末，德国联邦卫生部长施潘（Jens Spahn）就做出建议，取消超过有1000名参与者的大型活动，其中包括博览会、音乐会以及德国赛事。但德国卫生部长无权下令关闭某些设施、或者停止某些活动。这是联邦制所决定的由各州决定的事务。
延伸阅读：联邦制在德国
呼吁退休医生再上岗 医学生也来帮忙
鉴于很快可能有很多患者前往医院就医，德国卫生部长施潘再周五晚表示，医院应提前做好准备，将不紧急的手术推迟。
施潘同时呼吁医院重新聘请已经退休的医生，也从“现在”开始培训医科大学生，让其可以来帮助对抗疫情。
本周末的第26轮德甲推迟
大型赛事被叫停
德足联周五晚些时候宣布，本周末的第26轮德甲推迟。至此，欧洲五大联赛已经全部因疫情叫停。此外，欧冠赛和欧洲联赛也暂时停摆。
德足联将在周一对德甲和德乙停赛至4月2日进行磋商。
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德国新冠病毒疫情全面爆发
哈勒成为德国首个全面停课的城市
截至3月12日，德国境内只有哈勒这一个城市全面关闭了幼儿园及学校。在欧洲范围内，全国停学停课的国家包括意大利、奥地利、捷克、丹麦、爱尔兰和挪威等等。而到了3月13日，多个联邦州均宣布，从3月16日开始关闭该州的中小学和幼儿园。
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德国新冠病毒疫情全面爆发
多国禁止或限制德国人入境
美国、捷克、斯洛伐克、约旦、哈萨克斯坦、蒙古等多个国家暂时禁止德国公民入境。俄罗斯、中国、塞浦路斯、乌干达等国家则要求德国来的旅客入境后必须先实行14天的隔离。
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德国新冠病毒疫情全面爆发
德国16个联邦州全部出现确诊病例
此前一直保持确诊病例为零的萨克森-安哈特州10日一下子确诊了4例。4例确诊病例均为男性，年龄在20岁到42岁之间。其中3人在确诊前都去过南蒂罗尔（意大利）和蒂罗尔（奥地利）度假。至此，德国16个联邦州无一例外，全部都发现了确诊病例。
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德国新冠病毒疫情全面爆发
没有观众的球赛
德国已经有多个联邦州响应联邦卫生部长施潘的号召，开始禁止千人以上的公共活动举办。德甲以及欧洲不少球赛或者延期举行，或者在没有观众到场观看的情况下举行。不过不少球迷对此表示不解和不满。
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德国新冠病毒疫情全面爆发
德国境内首次出现新冠病毒死亡病例
3月9日，德国首次出现感染新冠病毒死亡病例，共计两人。一人来自于海因斯贝格（Heinsberg），另一人来自埃森。两地均位于德国人口数量最多的联邦州——北莱茵威斯特法伦州（北威州）。图为海因斯贝格县县长Stephan Pusch向媒体介绍详情。
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德国新冠病毒疫情全面爆发
德国男子感染新冠病毒在埃及去世
3月8日，一名60岁的德国男子在埃及病逝。此前他同妻子一起在埃及参加尼罗河游轮游，后来因身体不适被送医并被确诊感染上新冠病毒。送医仅两天后便不治身亡。这也是疫情发生以来，首次出现的德国人死亡病例。
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德国新冠病毒疫情全面爆发
疫情在德国开始蔓延
连续数日，德国国内的确诊病例数量激增。特别是在北威州，截至3月5日，确诊病例已经超过170例。2月底，德国联邦卫生部长施潘(Jens Spahn)就已经做出表示，目前的情况发生了改变，我们“正处于新冠肺炎在德国大流行的开始阶段”。
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德国新冠病毒疫情全面爆发
海恩斯贝格县大量居民被隔离
海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。
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德国新冠病毒疫情全面爆发
北威州一对夫妇被确诊
1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。
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德国新冠病毒疫情全面爆发
德国侨民中出现确诊病例
2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。
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德国新冠病毒疫情全面爆发
两周内确诊数增至16人
首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。
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德国新冠病毒疫情全面爆发
德国确诊首例新型冠状病毒感染病例
今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。