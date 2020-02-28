疫情压力下: 德国学校停课 大手笔放宽借贷

（德国之声中文网）为帮助德国企业度过新冠病疫带来的难关，德国联邦财政部长朔尔茨（Olaf Schuolz）周五（3月13日）在柏林宣布，政府将向因新冠而陷入困境的德国企业提供无限度贷款。此外，国家将实施减税政策。他强调，德国政府将尽一切努力保护就业人员以及企业。

德国联邦经济部长也表示，援助款项对大小企业都适用。疫情爆发后，德国议院已迅速做出决议，只要企业10%的员工受到影响，就可以向国家申请短期工作补贴。而在此之前，三分之一的员工受到影响时，才可以申请这笔钱。

欧盟出台370亿欧元投资计划

与此同时，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布，欧盟即将出台一个370亿欧元的投资计划。"我相信，欧盟会战胜这场灾难。"她表示，对各成员国财政赤字问题上放宽上限，此外，为10万企业提供80亿欧元的担保。

周五，德国联邦总统施泰因迈尔取消了所有公开活动。总统府发布声明说，总统的相关工作将以电话会议等形式展开。

关闭学校

德国受疫情影响最严重的北威州决定，从下周起关闭所有学校。而截至周六（3月14日），德国几乎所有联邦州都宣布了类似决定。

根据德国媒体对罗伯特·科赫研究所以及各州卫生部门公布数据的汇总，截至周六早上，德国的确诊人数为3665例，死亡7人。对比两天前增加了一倍。各州当中，北威州的疫情最严重。

减少社交

周五默克尔总理呼吁人们尽量少地参加社交活动。其实，早在上周末，德国联邦卫生部长施潘（Jens Spahn）就做出建议，取消超过有1000名参与者的大型活动，其中包括博览会、音乐会以及德国赛事。但德国卫生部长无权下令关闭某些设施、或者停止某些活动。这是联邦制所决定的由各州决定的事务。

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呼吁退休医生再上岗 医学生也来帮忙

鉴于很快可能有很多患者前往医院就医，德国卫生部长施潘再周五晚表示，医院应提前做好准备，将不紧急的手术推迟。

施潘同时呼吁医院重新聘请已经退休的医生，也从“现在”开始培训医科大学生，让其可以来帮助对抗疫情。

本周末的第26轮德甲推迟

大型赛事被叫停

德足联周五晚些时候宣布，本周末的第26轮德甲推迟。至此，欧洲五大联赛已经全部因疫情叫停。此外，欧冠赛和欧洲联赛也暂时停摆。

德足联将在周一对德甲和德乙停赛至4月2日进行磋商。