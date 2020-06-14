疫情卷土重来 北京市民平静中有担忧

（德国之声中文网）不知道是不是造化弄人。6月8日，北京最后的本地确诊病例治愈出院，本地确诊病例清零。而3天后，也就是6月11日，北京市突然新增报告本地确诊病例一例。这不但结束了北京连续56天无本地报告新增确诊病例的状态，同时在确诊病例连续暴发的情况下，令北京各地重新采取二级防控措施。官方通报说，到目前为止，所有新增确诊病例都同北京新发地批发市场相关。

新发地批发市场是北京乃至亚洲交易规模最大的专业农产品批发市场

北京卫健委建议市民，" 5月30日以来，凡到过北京新发地农贸批发市场或与市场销售人员有过密切接触的人员，应主动向单位和社区报告，并开展核酸检测和居家观察 "。

北京市民王女士家住西城区。她家所住的小区距离北京这一轮疫情中发现的第一例确诊病人居住的西便门东大街相距不远。她说，她所居住的小区已经被划为中等风险的疫区，但是由于小区内并未发现确诊病例，所以尚未全封闭的严厉管控措施。居民的正常生活工作都可以得到保障。王女士表示，出于安全的考虑，她不再乘坐公共交通工具，而是走路上班。

居住在丰台区的张女士也表示，由于今年年初疫情最严重的时候已经积累的不少经验，所以到目前为止，一般的日常生活都没有受到明显影响。她说，她居住的小区不属于封闭小区，居民仍可以照常出门买菜，只不过小区门口的出入证检查变得更加严格了。她还表示，目前购买消毒用品和口罩也都很方便，而且价格没有因北京新增确诊病例暴发而上涨。 张女士表示，年初新冠疫情暴发后，她就买了一辆电动自行车，尽可能避免乘坐公共交通工具，而且也尽可能地采取网上购物的方式，大幅度降低了在超市购物的频率。她还讲述说，街道上门入户排查了解，是否有居民近期曾前往国新发地等出现问题的市场。如果有人去过，就需要去进行核酸检测。

张女士说："现在北京市政府每天召开两场新闻发布会，尽量做到信息公开透明。这是非常好的。"她表示，普通市民已经积累了半年的经验，看到目前公开的信息，"心里多少是有底的，不会无谓的恐慌"。

北京市民李先生也认为整体气氛都算是稳定。他说："微信朋友圈的气氛很稳定，并没有出现年初新冠疫情在武汉大爆发最初时期的恐慌感，但是大家心里肯定多多少少还是担心的。"李先生认为这次北京官方在新增病例突然暴发的时候应对及时，信息通报也比较透明。

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据新华社报道，新发地批发市场作为北京乃至亚洲交易规模最大的专业农产品批发市场占地1680亩， 市场内的固定摊位有2000个左右， 每日进出1.5万人以上 ，日吞吐蔬菜1.6万吨、果品1.6万吨、水产1800多吨。 但在今年初疫情暴发到6月中旬之前，市场一直保持零感染，包括200多名湖北籍商户和员工，均未出现感染病例。新华社分析认为，这与当时采取的严密防控措施密不可分。

新华社采访的一位居住在北京市西城区的一位女性居民，曾于5月31日同家人一起驾车去新发地水果批发市场采购过几箱水果。这位女士回忆说，" 当时正是中午，市场内人不多，进出大门也没有太严格的管控措施。让她印象深刻的是，那天有不少商户并未戴口罩"。

昨天（6月15日）， 负责市场监管、食品药品监管等工作的北京市丰台区副区长周宇清、 负责丰台区花乡疫情防控工作的花乡党委书记王华已被免职。

另据《人民日报》报道，目前中国国内29个城市和地区要求从北京前来的人员都需要接受隔离观察以及核酸检测等防疫措施。

