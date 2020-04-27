疫情危机：欧洲央行和美联储前所未有的挑战

（德国之声中文网）有经济学家预计，第一季度欧元区经济将萎缩3.4％。在遭受疫情冲击之前，美国经济的状况要好于欧元区，所以美国第一季度经济萎缩幅度应该不会像欧元区那么大。不过，显而易见，疫情危机将引发战后最严重的一次全球经济危机。

银行投资公司Helaba的经济分析师克劳斯(Ulf Krauss)认为："欧洲央行必须为更长时间的防御战做准备。" 全球最大投行之一摩根士丹利(Morgan Stanley) 的经济学家指出，欧洲央行已经做了很多努力，但还需要出台更多措施。根据摩根士丹利的估算，到2020年，欧元区经济将萎缩10％。专家们预计，欧洲央行将在未来几个月内将购买紧急债券购扩大1万亿欧元的应对措施。

不过许多经济学家认为，欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）可能不会在本周四（4月30日）宣布新措施。原因是，央行要等待已宣布的援助措施产生的效果。另外，德国商业银行的经济学家迈克尔·舒伯特（Michael Schubert）认为，战术上的考量也是原因之一。欧洲央行一直主张在欧元区内采取强有力且协调一致的财政应对措施。舒伯特说："如果欧洲央行先迈出一步采取措施，欧元国家政府在欧洲一级采取进一步援助措施的动机就会减少。"

静待观望

这种策略目前也适用于美联储：静待观望。德国商业银行的威登施坦纳（Bernd Weidensteiner ）认为，将利率降至接近于零的水平，并且启动了价值数十亿美元的紧急计划后，美联储暂时也不会出台新措施。

几周之内，这场疫情危机给10年繁荣的市场带来重击。经过长时间上涨，经济面临严重的衰退风险。美联储会议召开的前几个小时，美国将公布第一季度国内生产总值数据，经济学家预计，美国去年第四季度经济增长2.1％之后，全年经济增长将下跌4.0％。默克·芬克私人银行首席策略师罗伯特·格雷尔（Robert Greil）说："尤其在欧洲，美国也一样，我预计2020年第一季度的经济增长将急剧下跌，第二季度将出现两位数的衰退。"经济低迷使政府和央行别无选择，只能采取进一步措施刺激经济。

文木 /乐然（路透社）