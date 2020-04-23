 疫情危机下 为何全世界都望向默克尔 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.04.2020

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时政风云

疫情危机下 为何全世界都望向默克尔

早就有人断定，这位德国铁娘子的政治生涯“来日无多”。然而在疫情危机下，科学家出身的默克尔展示出的冷静和严谨却在德国和国际上收获不少好评。德国之声为您分析背后的原因。

BdTD Syrien Binnish Wandgemälde für Merkel in Ruine (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

（德国之声中文网）"跛脚鸭"这个词，常常被用于形容一个政治人物没有意愿或者没有能力完全行使职权的状态。在政治生涯即将告一段落的时候，这些政治人物往往被视为权力薄弱，或者其指令难以得到贯彻执行。

在过去几年中，政治观察家已经多次把德国总理默克尔归入"跛脚鸭"这个范畴：她领导的基民盟在2017年大选中成绩惨淡之后，她2018年卸下党主席的职务时，以及在她昔日的竞争对手梅尔茨（Friedrich Merz）两次试图取得政治领导权的时候（2018年和2020年）--很多政治评论员都认为，默克尔政治生涯余下的日子已经屈指可数了。连党团内部的"默克尔派"成员在两年前也私底下预测，她至多撑到2019年中期就会辞职。然而事实并非如此，她坚持执政。就像一辆大众甲壳虫老爷车：结实耐用、朴实无华，略有些不合时宜。


来自世界各国的赞许

恰恰在这个时候，默克尔的声望反而如日中天，达到了多年来从未有过的高度，除了德国国内之外，在国际上尤为明显。"以色列的媒体将她视为全世界最强有力的领导人物之一"，以色列媒体人施泰因（Amichai Stein）对德国之声表示。在以色列民众眼中，默克尔是一个"善于分析当前形势，能够向民众把一切解释清楚的"领袖人物。

这位以色列记者的评价并非独树一帜，在新西兰、非洲、拉美，都不乏类似的声音。阿根廷发行量最大的报纸《号角报》（Clarin）日前发表了一篇评论，文中将默克尔描述为"一个65岁的物理学博士、路德派牧师的女儿、拉丁文教师"，一位在前东德长大的女性，一个位居权力顶峰15年之后行为举止仍然"与普通人无异"的领导人。在新冠疫情危机中，默克尔是为数不多的几个不是忙于自救，而是"发挥领导力"的政治人物之一。评论写道："她用一种科学式的严谨去进行沟通，她传递出一种冷静的力量，可让歇斯底里式的慌乱不攻自破。"

Angela Merkel | Merkel-Raute (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

包括英美媒体也关注到这一点，指出在危机情况下，默克尔这种领导风格在全世界各国当中属于稀缺品，尤其是与美国和英国领导人形成对比。《大西洋月刊》（The Atlantic）、《福布斯》（Forbes）杂志和《纽约时报》（The New York Times）最近出版的文章里，都能找到类似的赞扬，而且是和针对特朗普的批评结合在一起。英媒中也不乏这样的声音，而且据伦敦记者称，在几乎每场英国政府新闻发布会上，都会有记者问，为什么不能学一学德国？

然而正当国际舆论还沉浸在对默克尔的赞扬声中时，德国人早已开始思考默克尔之后的时代了。今年复活节前，默克尔迎来了自己20年前接任基民盟党主席的纪念日，但是几乎无人提及此事。在疫情背景下，德广联最新一次"德国趋势"问卷调查中，默克尔在民众中的满意程度达到了2017年以来的最高水平。

为什么默克尔能在国际上赢得这么多尊重？德国联邦议员尼克（Andreas Nick）对德国之声指出，其它国家政治界对默克尔的决策和领导风格的观察，往往比身在其中的德国人看得更加透彻。"默克尔的领导风格既务实，又目标明确，同时保持客观的分析态度和审慎的考量，冷静清醒且不屈不挠。"

Deutschland | Ministerpräsidentenkonferenz trifft Bundesregierung (picture-alliance/dpa/B.v. Jutrczenka)

来自政治对手的肯定：左翼政治家拉梅洛(左二)认可默克尔科学家式的严谨

这样的评价出自本党派同仁之口，一点也不令人意外。但是其它政治阵营中，也能听到对默克尔的赞许声音。比如图林根州的州长拉梅洛（Bodo Ramelow）来自左翼党，最近一段时间他参加了不少联邦政府召集各州举行的防疫工作视频会议。他在接受德国之声采访也表示，默克尔总理行事"有一种令人舒适的冷静，目标明确，这一点从她主持的视频和电话会议井井有条就可见一斑"。这会使人在原本非常复杂的会谈中感到一丝淡定。

在目前的防疫工作中，默克尔也毫不讳言地批评一些联邦州"解封"步伐有些过快。拉梅洛表示，这些批评他也会认真倾听，"因为在这种时候的确需要大家协调行动"。在全世界都面临疫情威胁的情况下，他认为"有这样一个冷静的女性自然科学家作为政府最高领导人，要比那些自命不凡的、为了迎合民众却忽略真实危险的男人强多了"。

不戴口罩的默克尔

在新冠疫情蔓延的这几个星期里，至少在公开露面的时候，默克尔从未佩戴口罩。她就是她，也许她从来没有像现在这样充分展现出自己科学家的一面，这种理性的分析视角要是在平时可能会让德国人觉得厌烦和无聊。

  • Norbert Röttgen

    谁是默克尔的继任者？

    勒特根（Norbert Röttgen）：绿党潜在的盟友

    最新的竞争者勒特根从2009年至2012年担任默克尔政府的环境部长，现任联邦议院外交事务委员会主席。他规划了德国的能源转移计划，被视为可以与目前第二大选票拥有者绿党合作的人。他还曾是基民盟和绿党议员共同组建的议员小组“比萨连接”（Pizza Connection）的成员，该团体活跃于上世纪90年代到2000年代。

  • Armin Laschet und Angela Merkel (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    谁是默克尔的继任者？

    拉舍特（Armin Laschet）：和蔼可亲的州长

    自2017年以来，曾是新闻记者和欧洲议会议员的拉舍特（左）一直领导着德国人口最多的北威州。作为自由主义保守派，他是默克尔的拥护者，并在2015年的难民危机中支持她。他是“比萨连接”的另一位成员，以能够与自民党、绿党携手工作闻名——这可能是下一届政府的最佳组合。

  • Deutschland CDU-Regionalkonferenz Düsseldorf l Ex-Fraktionschef Friedrich Merz (Imago/J. Schüler)

    谁是默克尔的继任者？

    默茨（Friedrich Merz）：默克尔的长期批评者

    他曾担任联邦议院联盟党团主席，2009年退居二线。2018年，他重出江湖，但在基民盟主席选举中以微弱差距输给克朗普——卡伦鲍尔。默茨最近辞去了全球最大的投资管理公司黑石（BlackRock）董事长的职务，以“帮助这个保守党自我复兴”。他代表基民盟的保守派成员。

  • Deutschland CDU-Regionalkonferenz Düsseldorf l Bundesgesunheitsminister Jens Spahn (Imago/J. Schüler)

    谁是默克尔的继任者？

    施潘（Jens Spahn）：年轻而保守

    这位39岁的年轻人于2002年进入联邦议院，并于2018年成为德国卫生部长。施潘是公开的同性恋者，在基民盟的保守派中颇受欢迎。他反对为年轻外国人提供有限的双重国籍，批评制定放宽堕胎广告的法律，并呼吁禁止在公众场合穿罩袍。

  • Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier (Getty Images/AFP/A. Schmidt)

    谁是默克尔的继任者？

    阿尔特迈尔（Peter Altmaier）：久经考验

    阿尔特迈尔被称为“默克尔的保镖”，在多个方面支持她的中间派政策。阿尔特迈尔来自萨尔州，最初在欧盟工作，1994年进入联邦议院，从环境部长做到经济部长，以“厨房外交”而闻名，注重政策细节。


要不是因为新冠疫情，这个星期六原本就是基民盟选举新主席的日子，默克尔的继任人克朗普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）就该选出自己的继任人了。

而那些早就开始掰着手指头数默克尔政坛生涯最后还有几天的政治评论员，又失算了。基民盟恐怕要等到12月份才重新选出新主席，而默克尔在7月1日还将迎来下一个职责：德国将担任欧盟轮值主席，为期六个月。

早在一年前，就有不少联盟党内人士猜测，默克尔也许会在担任轮值主席之前就交出领导职务，或者说是被赶下台。而现在呢，估计没有谁反对她在德国担任欧盟轮值主席期间，继续领导政府。

究竟谁能接班？

即使全世界都对默克尔的领导力赞不绝口，很多人仍然会展望她离任之后的时代。以色列记者施泰因也表示，国际上对默克尔的关注除了她本人之外，还有一个背景，那就是"大家都不知道，谁会是接替她的那个人"。

这个问题，恐怕在一段时间内都无人能够解答。

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    作者: 叶宣（综合报道）


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