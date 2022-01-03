疫情升溫 廣州民眾上街抗議

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中國近日新一輪疫情升溫，廣州疫情嚴重，單日新增病例超過5千人。本周一晚，在廣州海珠區，有民眾對嚴厲防疫封控措施不滿而爆發抗議。路透社發布的影片顯示，人們衝向街道，推倒防疫圍籬。
在封控的家中看热闹的卡塔尔世界杯，巨大的视觉反差带来迷幻，人们问这是"同一个星球"吗？中国老年人接种疫苗的比例很低，很可能导致中国在疫情好转之前先经历恶化。
数周来，中国新冠疫情持续升温。11月14日在广州海珠区，一些外来务工者冲出封控区、上街抗议。这凸显了民众对当局严苛的病毒遏制政策的不满。与此同时，本周三中国报告了超过2万例新增病例，较前一天继续增长。北京大学因一例阳性决定封校。
中国多地疫情近日升温。北京朝阳区官员本周一敦促民众留在家中，几天前刚放宽防疫措施的石家庄再次开启全员核酸检测，自APEC峰会返港的港首李家超染疫。中国多地收紧防疫措施的同时，世界杯上大批球迷齐聚一堂为球队加油的画面也让网民心情复杂，纷纷开启吐槽模式。
有评论认为，中国的疫情管控是为了战备而对社会进行的重塑。把人都关住了是为了一旦有大规模的国家行为时，方便管理。最难管的阶层密集的地方，就是如今管控最激烈的地方。
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