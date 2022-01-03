 疫情升溫 廣州民眾上街抗議 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.11.2022

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时政风云

疫情升溫 廣州民眾上街抗議

中國近日新一輪疫情升溫，廣州疫情嚴重，單日新增病例超過5千人。本周一晚，在廣州海珠區，有民眾對嚴厲防疫封控措施不滿而爆發抗議。路透社發布的影片顯示，人們衝向街道，推倒防疫圍籬。

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(220606) -- CHANGCHUN, June 6, 2022 (Xinhua) -- An examinee gets her body temperature checked before entering the examination site to get familiar with the enviroment ahead of the national college entrance exam in Changchun, northeast China's Jilin Province, June 6, 2022. A new high of 11.93 million students will take China's national college entrance exam for 2022, also known as gaokao. Aside from a postponement in Shanghai due to COVID-19, the exam will be held on June 7 and 8 nationwide. (Xinhua/Zhang Nan)

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