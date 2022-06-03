时政风云

疫情升溫 廣州民眾上街抗議

中國近日新一輪疫情升溫，廣州疫情嚴重，單日新增病例超過5千人。本周一晚，在廣州海珠區，有民眾對嚴厲防疫封控措施不滿而爆發抗議。路透社發布的影片顯示，人們衝向街道，推倒防疫圍籬。