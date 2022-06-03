疫情升溫 廣州民眾上街抗議

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中國近日新一輪疫情升溫，廣州疫情嚴重，單日新增病例超過5千人。本周一晚，在廣州海珠區，有民眾對嚴厲防疫封控措施不滿而爆發抗議。路透社發布的影片顯示，人們衝向街道，推倒防疫圍籬。
中国周五宣布放宽新冠限制措施，但部分地区仍因确诊人数上升收紧防疫限制。经济学家预测，中国可能在明年第二季重新开放，最晚则要等到2024年。
伴随声着国际歌的歌声，中国青年首次在柏林振臂高呼自由民主与公民觉醒，他们公开痛斥当今中国政府以及刚刚在二十大连任的国家主席习近平。一位抗议者在集会后写道：“以后看到世界钟都会想起今天，想到自己并不孤独。”
中国“清零”防疫政策正在逐渐松动。时评作家长平认为，包括北京四通桥抗议在内的民众反抗是中共当局在“坚持不动摇”中动摇的主要原因。
中国官方数据显示，广州等大城市的新冠病例急剧增加。与此同时，防疫相关的社会事件频发，民众对严苛防疫的不满情绪愈加明显。甚至一些“正能量大V”也开始吐槽。据美媒援引知情人士报道，中国官员们越来越关切清零防疫政策的代价，“正考虑逐步重新开放，但进展缓慢，也没有设定时间表”。
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