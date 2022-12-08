 疫情升温 广州民众上街抗议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.11.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

疫情升温 广州民众上街抗议

中国近日新一轮疫情升温，广州疫情严重，单日新增病例超过5千人。本周一晚，在广州海珠区，有民众对严厉防疫封控措施不满而爆发抗议。路透社发布的影片显示，人们衝向街道，推倒防疫围篱。

多媒体中心更多内容

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 08.12.2022

“习近平下台！”乌鲁木齐大火引爆民众不满情绪

“习近平下台！”乌鲁木齐大火引爆民众不满情绪 27.11.2022

中国各地爆发了数十年来最大规模的示威，民众抗议严苛的防疫措施。不过，当局强力维稳后，上海街头民众面对记者镜头，明显出言谨慎.

抗议严苛防疫 上海路人如何看待? 28.11.2022

这场因防疫而起、因火灾而升级的全国性示威浪潮，是否会演变为一场更大规模的政治运动?

抗议清零席卷中国各地 影片集锦一次看清 29.11.2022

相关文章

People show blank papers as a way to protest, is seen on a wall while gathering on a street in Shanghai on November 27, 2022, where protests against China's zero-Covid policy took place the night before following a deadly fire in Urumqi, the capital of the Xinjiang region. (Photo by Hector RETAMAL / AFP) (Photo by HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

因呼吁政府放宽防疫限制 广州一女子被警方逾期拘押 13.12.2022

十一月底，中国多个城市爆发了大规模示威集会，要求政府取消严苛的"防疫措施"。一周后，中国政府宣布放宽疫情限制，但一些参与过示威集会的人士却遭到了警方的打压。

Arbeiter in Schutzkleidung gehen an abgebauten Barrikaden entlang eines Ladens vorbei, nachdem die Behörden die COVID-19-Sperren im Bezirk Haizhu gelockert hatten. +++ dpa-Bildfunk +++

中国多地再放松防疫措施 布林肯支持中国民众反防控 05.12.2022

继上周末后，中国再有多地政府放松了严格的防疫措施，取消多种对居民出行的限制。世卫组织欢迎北京放松限制。美国国务卿表示，他支持在中国反对防控措施的抗议活动。

Pandemic prevention workers in protective suits ride an electric vehicle as coronavirus disease (COVID-19) outbreaks continue in Beijing, December 4, 2022. REUTERS/Thomas Peter

告别“清零”后感染激增 中国医疗资源面临重负 11.12.2022

在各地取消强制性的核酸检测义务之后，虽然官方统计的新增感染病例比前一周下降，但人们担心实际感染数字要高得多。政府指令各地医院进行“总动员”，增设重症监护室；同时官媒也呼吁民众，不要一发热就去医院，以避免医疗资源挤兑。

Riot police in personal protection suits (PPE) walk down a street, during protests over coronavirus disease (COVID-19) restrictions, in Guangzhou, Guangdong province, China in this screen grab taken from a social media video released November 29, 2022. Video Obtained by Reuters/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY.

抗議奏效？廣州示威衝突後放寬防疫管控 30.11.2022

中國爆發反封控示威後，廣州多地週三宣布放鬆防疫管制，陸續出台「優化調整疫情防控舉措」，多區解除疫情防控臨時管控區，部分宣布恢復市場經營和餐飲堂食、線下教學等，引發中國網民熱議。