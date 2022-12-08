疫情升温 广州民众上街抗议

告别“清零”后感染激增 中国医疗资源面临重负

在各地取消强制性的核酸检测义务之后，虽然官方统计的新增感染病例比前一周下降，但人们担心实际感染数字要高得多。政府指令各地医院进行“总动员”，增设重症监护室；同时官媒也呼吁民众，不要一发热就去医院，以避免医疗资源挤兑。