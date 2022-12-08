疫情升温 广州民众上街抗议

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中国近日新一轮疫情升温，广州疫情严重，单日新增病例超过5千人。本周一晚，在广州海珠区，有民众对严厉防疫封控措施不满而爆发抗议。路透社发布的影片显示，人们衝向街道，推倒防疫围篱。
十一月底，中国多个城市爆发了大规模示威集会，要求政府取消严苛的"防疫措施"。一周后，中国政府宣布放宽疫情限制，但一些参与过示威集会的人士却遭到了警方的打压。
继上周末后，中国再有多地政府放松了严格的防疫措施，取消多种对居民出行的限制。世卫组织欢迎北京放松限制。美国国务卿表示，他支持在中国反对防控措施的抗议活动。
在各地取消强制性的核酸检测义务之后，虽然官方统计的新增感染病例比前一周下降，但人们担心实际感染数字要高得多。政府指令各地医院进行“总动员”，增设重症监护室；同时官媒也呼吁民众，不要一发热就去医院，以避免医疗资源挤兑。
中國爆發反封控示威後，廣州多地週三宣布放鬆防疫管制，陸續出台「優化調整疫情防控舉措」，多區解除疫情防控臨時管控區，部分宣布恢復市場經營和餐飲堂食、線下教學等，引發中國網民熱議。
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