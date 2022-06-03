疫情升温 广州民众上街抗议

“谁偷走了我的人生?” 封控当中看卡塔尔世界杯

在封控的家中看热闹的卡塔尔世界杯，巨大的视觉反差带来迷幻，人们问这是"同一个星球"吗？中国老年人接种疫苗的比例很低，很可能导致中国在疫情好转之前先经历恶化。