疫情升温 广州民众上街抗议

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中国近日新一轮疫情升温，广州疫情严重，单日新增病例超过5千人。本周一晚，在广州海珠区，有民众对严厉防疫封控措施不满而爆发抗议。路透社发布的影片显示，人们衝向街道，推倒防疫围篱。
数周来，中国新冠疫情持续升温。11月14日在广州海珠区，一些外来务工者冲出封控区、上街抗议。这凸显了民众对当局严苛的病毒遏制政策的不满。与此同时，本周三中国报告了超过2万例新增病例，较前一天继续增长。北京大学因一例阳性决定封校。
中国周五宣布放宽新冠限制措施，但部分地区仍因确诊人数上升收紧防疫限制。经济学家预测，中国可能在明年第二季重新开放，最晚则要等到2024年。
中国“清零”防疫政策正在逐渐松动。时评作家长平认为，包括北京四通桥抗议在内的民众反抗是中共当局在“坚持不动摇”中动摇的主要原因。
中国官方数据显示，广州等大城市的新冠病例急剧增加。与此同时，防疫相关的社会事件频发，民众对严苛防疫的不满情绪愈加明显。甚至一些“正能量大V”也开始吐槽。据美媒援引知情人士报道，中国官员们越来越关切清零防疫政策的代价，“正考虑逐步重新开放，但进展缓慢，也没有设定时间表”。
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