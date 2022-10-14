 疫情升温 广州民众上街抗议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.11.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

疫情升温 广州民众上街抗议

中国近日新一轮疫情升温，广州疫情严重，单日新增病例超过5千人。本周一晚，在广州海珠区，有民众对严厉防疫封控措施不满而爆发抗议。路透社发布的影片显示，人们衝向街道，推倒防疫围篱。

多媒体中心更多内容

二十大前的北京街头

二十大前的北京街头 14.10.2022

古巴抗议：打倒专制独裁！

古巴抗议：打倒专制独裁！ 13.07.2021

不满新的防疫措施！荷兰抗议者与警方起冲突

不满新的防疫措施！荷兰抗议者与警方起冲突 15.11.2021

一艘邮轮从威尼斯港缓缓出发，这是疫情以来首次有邮轮从威尼斯启程。旅游业对这一天期盼已久。但许多当地居民对邮轮说不，他们走上街头, 乘摩托艇在水上抗议，指责这种旅游方式造成污染，给威尼斯带来伤害。

邮轮威尼斯启航 民众抗议随行 07.06.2021

相关文章

Supectators wait for the start of the Opening Match of the World Cup between Qatar and Ecuador at Al Bayt Stadium in Al Khor City on Nov. 20, 2022. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

“谁偷走了我的人生?” 封控当中看卡塔尔世界杯 23.11.2022

在封控的家中看热闹的卡塔尔世界杯，巨大的视觉反差带来迷幻，人们问这是"同一个星球"吗？中国老年人接种疫苗的比例很低，很可能导致中国在疫情好转之前先经历恶化。

People line up to take nucleic acid test for the coronavirus disease (COVID-19) following the outbreak, at a makeshift testing site in Guangzhou, Guangdong province, China November 9, 2022. cnsphoto via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

广州抗议、北大封校: 感染增加与防疫疲劳下的中国 16.11.2022

数周来，中国新冠疫情持续升温。11月14日在广州海珠区，一些外来务工者冲出封控区、上街抗议。这凸显了民众对当局严苛的病毒遏制政策的不满。与此同时，本周三中国报告了超过2万例新增病例，较前一天继续增长。北京大学因一例阳性决定封校。

People line up to take nucleic acid test for the coronavirus disease (COVID-19) following the outbreak, at a makeshift testing site in Guangzhou, Guangdong province, China November 9, 2022. cnsphoto via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

中国疫情持续升温 港首感染新冠 21.11.2022

中国多地疫情近日升温。北京朝阳区官员本周一敦促民众留在家中，几天前刚放宽防疫措施的石家庄再次开启全员核酸检测，自APEC峰会返港的港首李家超染疫。中国多地收紧防疫措施的同时，世界杯上大批球迷齐聚一堂为球队加油的画面也让网民心情复杂，纷纷开启吐槽模式。

13/11/2022 Soldaten und paramilitärische Polizisten mit Mund-Nasen-Schutz marschieren durch maskierte Besucher in der Verbotenen Stadt. In einem Bezirk mit 1,8 Millionen Einwohnern in der südchinesischen Metropole Guangzhou wurden am Samstag alle Menschen aufgefordert, zu Hause zu bleiben, um sich auf das Virus testen zu lassen, und in einer Großstadt im Südwesten wurden Schulen geschlossen, da ein weiterer Anstieg der Infektionen gemeldet wurde. +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：转折点上的“清零政策” 17.11.2022

“德国编辑部网络”的文章指出，中国领导层目前正面临防疫策略上的一个重大抉择：重新封锁，还是逐步开放？《法兰克福汇报》的文章则关注了中国在低收入国家的债务问题上与其他G20国家的分歧。