疫情升温 广州民众上街抗议

广州抗议、北大封校: 感染增加与防疫疲劳下的中国

数周来，中国新冠疫情持续升温。11月14日在广州海珠区，一些外来务工者冲出封控区、上街抗议。这凸显了民众对当局严苛的病毒遏制政策的不满。与此同时，本周三中国报告了超过2万例新增病例，较前一天继续增长。北京大学因一例阳性决定封校。