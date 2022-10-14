 疫情升温 广州民众上街抗议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.11.2022

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时政风云

疫情升温 广州民众上街抗议

中国近日新一轮疫情升温，广州疫情严重，单日新增病例超过5千人。本周一晚，在广州海珠区，有民众对严厉防疫封控措施不满而爆发抗议。路透社发布的影片显示，人们衝向街道，推倒防疫围篱。

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