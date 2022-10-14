疫情升温 广州民众上街抗议

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中国近日新一轮疫情升温，广州疫情严重，单日新增病例超过5千人。本周一晚，在广州海珠区，有民众对严厉防疫封控措施不满而爆发抗议。路透社发布的影片显示，人们衝向街道，推倒防疫围篱。
数周来，中国新冠疫情持续升温。11月14日在广州海珠区，一些外来务工者冲出封控区、上街抗议。这凸显了民众对当局严苛的病毒遏制政策的不满。与此同时，本周三中国报告了超过2万例新增病例，较前一天继续增长。北京大学因一例阳性决定封校。
中国周五宣布放宽新冠限制措施，但部分地区仍因确诊人数上升收紧防疫限制。经济学家预测，中国可能在明年第二季重新开放，最晚则要等到2024年。
伴随声着国际歌的歌声，中国青年首次在柏林振臂高呼自由民主与公民觉醒，他们公开痛斥当今中国政府以及刚刚在二十大连任的国家主席习近平。一位抗议者在集会后写道：“以后看到世界钟都会想起今天，想到自己并不孤独。”
中共20大结束后，党和国家领导人习近平确定将进入第三个任期。作为对此的反应，有人在想办法离开中国，有人则表示对未来有一种巨大的无力感。
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