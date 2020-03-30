 疫情切断客源 澳门博彩业惨不忍“赌” | 经济纵横 | DW | 01.04.2020

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经济纵横

疫情切断客源 澳门博彩业惨不忍“赌”

澳门政府在周三表示，博彩业收入今年3月下跌79.7%，原因是这个全球最大的赌场中心逐渐加紧对新冠疫情的防控，以致旅客人数急剧下滑。

Macau, chinesische Sonderverwaltungszone (Getty Images/A.Wallace)

各大赌场在3月已经重新开放

(德国之声中文网)永利澳门、金沙中国、美高梅中国、新濠博亚娱乐有限公司、澳门博彩控股以及银河娱乐为维持营运，每天都亏损150万至4百万美元不等。

澳门博彩监察协调局在其网站公布，澳门三月的博彩收入为53亿澳门币(约6.64亿美元)，符合下跌80%至82%的预期。

不过"在变幻不定的情况下，对未来的预测几乎是每天都在更新，所以对2020年的预测仍有很大的想象空间，"在香港Sanford C. Bernstein任职分析师的维塔利·乌曼斯基（Vitaly Umansky）这样说，他曾预测澳门3月的收入表现。

上周澳门禁止近期曾到过外国的中国、香港及台湾人入境，这是对早前禁止外国游客和非本地劳工入境的一个新补充规定。

澳门超过九成的游客都是来自大中华地区。众多分析师指出，尽管在2月时各大赌场只有两周暂停营业，在3月已经重新开放，但入境限制仍然严重打击其收入。

Macau Banken Skyline (Jochen Faget)

同时不少专家都预测博彩收益会持续下滑，更有人指出赌场甚至会面对零收入的情况。澳门政府预期今年的博彩收入会减少56%，至1300亿澳门币左右(约160亿美元)，远低于去年预测的2600亿澳门币(1美元=7.9870澳门币)。

澳门超过八成的财政收入来自博彩业。
 

周正豪/乐然(路透社)

 

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