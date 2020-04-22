 疫情减退示威再起 港警「限聚令」驱散爆冲突 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.04.2020

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时政风云

疫情减退示威再起 港警「限聚令」驱散爆冲突

香港疫情减退，「反送中」运动再次活跃。有民众发起在一个商场合唱抗争歌曲，数百名防暴警到场以防疫为由清场，惹起争议。

Hong Kong Protest für Demokratie | während Corona-Pandemie (Getty Images/A. Kwan)

（德国之声中文网）香港过去一周有三天「零确诊」，港府早前颁布的防疫「限聚令」有效至5月7日，4人以上不得聚集。昨日（4月26日）有网民号召「和你唱」活动，和平示威在半小时后演变成警民冲突，外界关注港警是否滥用防疫法例限制集会

综合港媒报导，逾百人傍晚6点半在港岛大型商场太古城中心聚集，合唱反送中歌曲《愿荣光归香港》，高呼「光复香港」、「五大诉求」等口号，有人举牌声援早前被捕的15名民主派人士反对23条立法。商场保安没有制止，商户也如常营业。

议员助理倒地送院

至6点40分，大批军装警员冲进商场，警告在场人士涉违反「限聚令」。约10分钟后，再有近百名防暴警持长枪、胡椒喷剂及盾牌等到场增援，逐层驱逐市民，期间不断质问市民「是否超过4个人！是否违反限聚令！」，双方互相指骂和推撞。

警方不断扩大封锁范围，逐步封锁商场出入口，人群走到商场外、太古城屋苑外的行人路，警方向屋苑方向推进。东区区议会副主席、民主党的赵家贤到场调停，其助理遭警员拉扯倒地，头部着地，一度无法说话、只能眨眼，要由救护车送院治理。赵家贤表示会就事件追究警方，并强烈谴责警方以防疫为名闯私人屋苑「执法」。

Hong Kong Protest für Demokratie | während Corona-Pandemie (Getty Images/A. Kwan)

「反送中」活动上周陆续重现，图为上周五（24日）网民发起的「和你lunch」活动，民众在午膳时段到港岛中环的商场拉起标语。

港警被指「自行释法」

据《苹果日报》报导，警方当晚在社交媒体发文称，如抱有「共同聚集目的」都属于群组聚集，只要多于4人，无论是否相距1.5米，也属违例。此举被指是警方「自行释法」，因港府早前的说法并没有「共同聚集目的」的前提。

律师黄国桐指，立法原意是为了防疫，并非用作处理公众集会，质疑警方在难以用非法集结罪名限制的公众活动上，以抗疫法例打压。他又认为警方不应无限演绎法例条文，「难道不同市民一起去爬狮子山，大家都是共同目的，但相隔那么远，这样也算犯法吗？」

建制派：侮辱司法

立场亲北京的《大公报》则报导，搞事者在疫情下「继续揽炒，害港害民」，又引述有网上留言指，暴徒在太古城的聚集是为五一暴乱和七一游行搞事做预演。

建制派工联会立法会议员郭伟强今日（27日）见记者时则批评，示威者以争取自由和表达机会作为藉口，是对司法的侮辱。

「限聚令」将于5月7日届满，外界关注港府会否延长有关禁令，如果一再延长会否影响六四晚会和七一游行等大型公众集会活动。

延伸阅读：六四晚会恐中断 港警或防疫为由拒批

食物及卫生局长陈肇始接受《明报》访问时表示，是否放宽「限聚令」有三大因素，包括是否连续28天没本地个桉、医管局和卫生署的承受能力、以及海外疫情。

医学会传染病顾问委员会主席梁子超则表示，近期社区传播已受控，当局应考虑放宽禁令。

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