疫情冲垮市场 ADIDAS一季度营收惨惨惨

(德国之声中文网) 本周一，德国老牌体育用品厂商ADIDAS(中文译作阿迪达斯或爱迪达)对外界披露，公司第一季度营业利润重挫93%，仅剩6500万欧元；销售额降幅则为19%，跌至47.53亿欧元。预计第二季度的销售额还将因疫情影响进一步走低，跌幅可能超过40%，届时将出现亏损。

第一季度的业绩暴跌主要是受中国等亚洲国家市场因疫情瘫痪之影响。而三月下旬起在全球爆发的疫情之影响还没有在财报中体现出来。

公司总裁罗思德(Kasper Rorsted)表示，疫情期间，人们没法在周末约朋友打网球，年轻人也没法去街边踢足球。同时，全球6万名员工的工资还要继续支付，"公司正在尽力避免裁员。"

罗思德还说，目前，ADIDAS专注于当前疫情的挑战，并且对中国市场复苏以及电子商务寄予厚望。"一方面，我们准备恢复常态，另一方面，我们也清醒地认识到，我司分布在全球的70%门店现在都处于关闭状态。"据他介绍，虽然公司的网上销售额增长了35%，但是无法抵消线下销售额的暴跌。

ADIDAS热销产品也在疫情期间出现了显著变化：现在最火热的产品变成了适合居家锻炼的瑜伽垫，经典款Adilette拖鞋的销量甚至翻了一倍有余。

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这家德国老牌厂商已经收回了今年初发布的业绩预报。业内人士预计，即便到了第三季度，ADIDAS的业绩也难以好转：欧洲杯足球赛、东京奥运会都已经宣布延期一年。不过，总裁罗思德依然对体育用品市场的未来具有信心，"消费者越来越重视健康生活，他们希望能通过运动保持健康。"

企业厉行节约

目前，ADIDAS每月能收到由国资德国复兴开发银行发放的24亿欧元纡困贷款以及其他7家商业银行的6亿欧元贷款。公司还出台了一系列财务措施，比如停止股份回购计划节省了数亿欧元的资金。董事会、高管还自愿减薪。

不过，ADIDAS应对危机的措施也曾遭到猛烈批评：今年3月底，该公司一度表示，将利用德国议会最新批准的一项紧急法案，在疫情期间暂停缴纳旗下被迫关门店铺的租金。该决定招致了德国各界的口诛笔伐，引发了公众形象危机。总裁罗思德后来道歉并辩解说，公司从来没有想过要赖掉租金，而只是寻求延期支付。

新冠病毒：哪些行业已经受创 德国总理在武汉 2019年，联邦德国总理默克尔还访问过德国汽车配件供应商伟巴斯托（Webasto）在武汉的工厂。据该企业说，“不能排除对全球汽车供应链的影响”，在武汉的这家厂子已经关闭。由于若干职工被确诊感染了新型冠状病毒，在德国总部的近千名雇员目前“在家工作”。

新冠病毒：哪些行业已经受创 少有的情况 一家化学康采恩看到了机会：市场对朗盛（Lanxess）的消毒剂Rely+On Virkon的需求增加。朗盛称，这一消毒剂被用来对硬表面和器具作消毒处理，能有效对付冠状病毒，尤其在中国的使用增加。该公司正全力以赴，尽快增加供应。

新冠病毒：哪些行业已经受创 跟不上病毒 不过，近期来处于低迷状态的西门子医疗技术公司则不认为对其X射线设备和CT扫描器械的需求会加大。西门子医疗技术工程公司董事长蒙塔格（Bernd Montag）表示，他无意高估短期内在这方面做大生意的可能性，因为，一切还需要时间，而“那病毒来得快，去得也快”。

新冠病毒：哪些行业已经受创 零售商和餐饮业 肯德基（KFC）、百盛中国必胜客（Pizza Hut von Yum China）等速食业连锁店和瑞幸咖啡（Luckin Coffee）目前关门；瑞典时装品牌H&M在中国关闭了约45家分店；牛仔服生产商Levi Strauss关闭了约一半商店。不过，专家们相信，影响最终将是有限的，相关生意现在将主要在网上进行。

新冠病毒：哪些行业已经受创 没时间看球 和美国竞争对手耐克一样， 德国的体育用品生产商阿迪达斯业暂时关闭了众多商店。此外，该康采恩还会仔细观察特许经营商店的境况。阿迪达斯称，对影响作出估计目前还为时尚早，不过，像球星博格巴（Paul Pogba）2017在香港那样的大型宣传活动现在无论如何是不会办了

新冠病毒：哪些行业已经受创 汽车生产商尤其受威胁 汽车专家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）表示，尤其对德国汽车制造商而言，疫情有“巨大经济影响”。大众（Volkswagen）在华33个工厂（本图所示为在新疆的一条试车道）及合资企业暂时歇业至本周末。不过，大众称，已计划的交货不受影响。

新冠病毒：哪些行业已经受创 没人躲得过 在戴姆勒（Daimler）那里（此图所示为迈巴赫车在北京车展上），下周一起，在华生产线将恢复运行。不过，戴姆勒将强化“在家工作”；宝马（BMW）亦预期于下周一重启在沈阳的生产线和销售领域的办公室工作，销售人员们部分时间里将在家工作。

新冠病毒：哪些行业已经受创 本田倍加小心 日本汽车生产商本田（Honda）延长关闭其和中国生产商东风合作的武汉汽车工厂期限至2月13日。该公司一名发言人表示，何时恢复开工，尚不清楚，公司方面将遵循地方当局的规定。

新冠病毒：哪些行业已经受创 缺补给 疫情将使全球供应链面临越来越大的问题。汽车业是一个好例子。韩国生产商现代本周就将暂停国内生产线，原因：通常在中国生产的配件短缺。分析人士相信，众多企业都会遇到类似问题。

新冠病毒：哪些行业已经受创 中国人足不出户 在德国也已可感觉到限制：由于传染危险，在法兰克福举办的国际春季消费品博览会"Ambiente"的参观人数将减少。博览协会一名发言人指出，这从来自中国的航班明显减少中即可得出这一结论。汉莎和其它航空公司中止了飞往大陆中国的航线。

新冠病毒：哪些行业已经受创 有备无患 在法兰克福机场已设置了一个用于因冠状病毒而从中国接回的人士的隔离场所。多数从中国来的乘客大都在法兰克福降落（2018年超过100万人次）。与德国对接的中国最重要机场分别位于北京、上海、香港。与武汉的直接往返航班已经停止。



文山/乐然/(德新社、美联社)