疫情冲击下 全球跨国直接投资或降四成

（德国之声中文网）联合国贸易和发展会议（UNCTAD）本周二（6月16日）公布的年度世界投资报告指出，全球跨国直接投资流量今年将减少40%，造成这一现象的关键性因素是新冠病毒的全球大流行。

2019年的全球跨国直接投资（FDI）额为1.54万亿美元，而今年将骤减到1万亿美元以下，将在2005年以来首次跌破万亿美元的水平。FDI被视为私营经济领域跨境投资的重要指标。联合国预计，明年全球跨国投资还将在这一基础上再减少5%到10%，直到2022年才会开始复苏。

联合国贸发会议秘书长基图伊（Mukhisa Kituyi）在发布会上对记者说："全球经济处在一个比2008年金融危机时更大的困境"，全球疫情流行从供应、需求和政策层面给跨国投资带来了巨大冲击。对景气前景的担忧将迫使许多国际企业首先重新考虑计划在海外进行的投资。

联合国贸发会议投资和企业司司长詹晓宁指出，发展中经济体面对的外商投资的减少将是最明显的，而这些国家往往更依赖外国投资进行生产和开发原材料。

同时，在亚洲，疫情将导致境外子公司收益用于再投资减少，原因是新冠危机凸显了中国和其它亚洲国家作为全球制造业基地的重要性。



联合国的报告指出，世界经济面临巨大变革。自2008年的金融危机之后，体现为实物价值的跨境投资就没有再显著增长。世界贸易趋于缓慢，全球价值链的延伸甚至有所萎缩。而有关可持续发展的讨论加速了生产的本地化，同时世界很多地区的贸易保护主义抬头。



贸发会议预计，一些国家和地区希望将生产链打造的更经得起冲击，因此生产线回流和业务出售会增多。基图伊表示，"国际化生产领域的大变革将在未来10年里对发展中国家产生巨大影响"。招徕投资的机遇在于提供有吸引力的服务业方案，以及可持续发展的、环保的国民经济。



叶宣/达扬（德新社、法新社）