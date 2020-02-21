疫情全球传播 歧视问题丛生

（德国之声中文网）在各种语言"我不是病毒"的关键词条下，不少网民在社交平台上披露自己因为新冠病毒而遭遇的歧视：乘坐地铁被其他乘客赶下车、走在路上忽然被骂"病毒"、去超市或餐馆被拒门外、身边人刻意与其保持距离、孩子在学校被人起了和"病毒"有关的外号……

这些网民中不乏出国旅游的中国人，也有在海外土生土长的华裔，更有从未去过中国的当地人，他们遭遇歧视只是因为拥有亚洲面孔。评论中，有人深表同情，有人发出感叹："疫情是面镜子，照出人情冷暖"。还有人见怪不怪地总结称："中国人歧视湖北人，外国人歧视亚洲人"。

在累计共有16例病例的德国，恐慌情绪有限。根据德广联本月早些时候公布的取名为"德国趋势"的民意调查的结果，八成德国人认为，德国国内的情况已得到控制。德国之声记者于二月初走访了波恩的十多家亚洲商店、餐馆和美容店，部分店主反映生意有所减少，但是不确定是否和新冠病毒有关。

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"新冠病毒绝不能成为种族歧视的理由"

德国联邦反歧视办公室负责人贝恩哈特·弗兰克（Bernhard Franke）2月19日在柏林表示，目前已有19人向该机构反映了自己受到歧视的遭遇。他举例说，一名三个月都没有去过中国的华人因为其它症状去看病仍然遭遇闭门羹；一名中国学生在找房子的过程中碰壁，房东给出的理由是："我不想得新冠病毒"；南德一座旅游城市里的一家蔬菜店店主禁止中国游客入内。

对于那些因为自己种族背景而遭遇歧视的人，弗兰克建议他们向德国联邦反歧视办公室反映情况，接受咨询，寻求法律手段解决问题。弗兰克还强调，害怕被感染的情绪值得理解，但是新冠病毒绝不能成为种族歧视的理由。

"你会作出反应吗？"

在有1例确诊病例的比利时，当地知名社会栏目"你会作出反应吗？"（Would you react？）近日在地铁上做了一场有关"新冠肺炎与种族歧视"的实验。该栏目请来演员，用镜头记录了当"中国人"坐地铁遭遇歧视时周围人的反应。多次实验结果显示，人们普遍对歧视行为予以批评和谴责、有人甚至挺身而出，主动保护被歧视的"中国人"。

该节目的主持人最后总结说，面对歧视行为，大家分别用不同的方式作出回应，他最欣赏的一种反应是：直接走向受歧视者，并与之交谈。在他看来，这种方式比与谩骂者直接发生冲突更安全。

该视频引发广泛关注，目前已收获近百万的点击量和超5千条留言。包括"中国新闻网"在内的中国媒体也以"走红视频显民心所向 '欧洲心脏'助力抗击疫情"为题对此进行了报道。