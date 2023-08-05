疫情停演 "国家援助不够" 德国音乐人要求赔偿

（德国之声中文网）德国联邦法院周四在卡尔斯鲁厄裁决，艺术家因新冠疫情期间的演出禁令受到的损失，国家无需再赔偿。提起该上诉的是巴登符腾堡州47岁的职业音乐人基尔格（Martin Kilger）。他要求州政府赔偿他8300欧元的损失，因为他在2020年3月-7月期间有五场演出无法举行。裁决后，他表示，将把官司打到联邦宪法法院。

德国联邦法院裁决认为，巴登符腾堡州政府所作出的禁令是程度适中的，并且是保护民众生命健康的绝对必要措施。主席法官表示："当时没有任何药物，也没有疫苗。此外，也是为了避免医疗体系不堪重负。"他说，尽管演出禁令和其它限制措施是对财产权和职业自由权的侵犯，但相关规定一直在调整中，并且从一开始就不是长期规定。此外，艺术家的困境也因国家提供的宽绰的资金援助而得以缓解。因此，受影响者为大众所做出的牺牲是可以承受的。

基尔格对裁决表示失望，认为艺术没有得到保护。他说，自己是代表许多在疫情期间入不敷出的艺术家走上法庭。"有些人自杀、酗酒或吸毒。"他认为，法院并未考虑到手头不宽裕的艺术工作者的生存困境。此外，他认为，自己也领取了的新冠援助款并不充足。由于援助款必须满足一定的条件，他还需要偿还其中一部分。

文化艺术活动在疫情期间倍受影响

基尔格律师：艺术家作出特别的牺牲

据《汉堡晚报》早先报道，基尔格表示，在2020年3月中旬至6月中旬期间，他和同事们原本可以有每月约15000欧元的营业额，包括在企业庆典、婚礼和生日庆祝会上的表演。这三个月共45000欧元的收入没有了，基尔格从国家获得了9000欧元的紧急援助款。但他表示，这笔款项仅能用于公司开支，而非生活费。他表示，因此提出赔偿要求。

据《时代周报》报道，基尔格的律师海尔廷（Härting）认为，艺术家是为国家作出了"特别的牺牲"，因此有权获得赔偿。

基尔格此前在巴登符腾堡州以及他的电影及音乐制作公司所在地巴伐利亚州的诉讼也被驳回。他自称是德国首位提起赔偿诉讼的音乐人。

巴登符腾堡州政府方面参加此前诉讼案的律师魏特纳（Malte Weitner）对德国联邦法院的裁决表示欢迎。他表示，这已是法院第三次做出同样的裁决。"新冠对整个社会都造成影响，有些人受影响大一些，有些人小一些。"他认为，这一期间的经济损失也属于经营风险。

联邦法院已经对类似的案件作出同样的裁决。5月，一名女理发师提起诉讼，因2020年六周的封控措施，她不得不在此期间暂停营业，为此要求获得赔偿。3月，一名饭店经营者以及一名酒店业主的诉讼也被驳回。

（德新社、汉堡晚报、时代周报）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。