疫情何时了？袁国勇说不会完

（德国之声中文网）3月9日，中国媒体报道引述中国卫健委高级别专家组组长钟南山称，全球疫情至少延续到6月份，并指目前中国防控重点将从输出转为输入，其中广东省国际交流频繁，应加强边检，实施从国外疫区来华的必要隔离。他提醒企业在复工复产时，要做好工厂密闭车间的防疫工作，谨防「聚集性」感染。

此前，锺南山及其团队在《胸部疾病杂志》 （Journal of Thoracic Disease）发表文章，指新冠肺炎疫情爆发之初，若管控措施晚5天实施，规模可能是现在3倍之大。他此前曾预测4月底中国疫情可控，并指疫情首先出现在中国，但不一定源于中国。

"要等70%人口有抗体"

香港大学微生物学系讲座教授袁国勇，同天接受香港某电台节目访问时则表示，多个国家都有传染链，越来越无法完全截断，即使采取围堵策略，病毒也不可完全消失。他估计目前仅0.1%人免疫，料每年增加5%，直到70%人口有抗体病毒才会变得难以传播。他表示，港大测试发现，确诊者出院后，血液内抗体滴度超过1比640，含量很高，推测人类受感染后可免疫长达5至10年。

目前新冠肺炎疫情已延烧至101国，袁国勇直言病毒已处于全球大流行(pandemic）的状态，各地卫生部门现时都是按数据，决定如何做围堵丶诊断和防疫措施，加上部分人已对世卫失去信任，世卫是否宣布疫情进入"全球大流行"级别已经无足轻重。

冬季「逆向输入」 吁口罩天天戴

袁国勇日前表示「疫情不会完结」，相信香港夏季疫情会放缓，但病毒会传到南半球，冬季时出现「逆向输入」。他指出，香港目前面对外国输入个案，不能单看外国确诊数字，还要看该国家输出个案数字，例如印度丶非洲丶南美洲等国家的病毒测试能力弱丶公共卫生设施欠佳，会较易输出个案。

他呼吁民众做好长期抗疫的心理准备，年底前都要每天戴口罩丶勤洗手及保持社交距离，如非必要勿外游。他形容守得越久，防疫物资就愈多，成功研发出疫苗和抗病毒药物的机会也更大。

香港衞生署衞生防护中心传染病处主任张竹君，认同袁国勇所指「疫情不会完」，未来香港若转变防疫政策，或会将新冠病毒视为「一个较严重的流感」来处理。她指感染新冠病毒的人在发病前已有传染性，情况类似流感，部分人没有或只出现轻微病徵，用隔离检疫措施难以完全控制疫情。

另外，袁国勇接受中国《财新网》专访时表示，钻石公主号邮轮225名返港乘客全部接受病毒检测，当中9人确诊，但仅一人有明显病徵；按此比例推算，若香港有100名有病徵感染者被发现，可能就有800名没病徵的感染者，没有检测而无法确诊。

武汉视察 官员图隐瞒疫情

袁国勇又透露，1月17至19日以国家衞健委第三批专家组成员身分，与钟南山同赴武汉视察疫情，所到之处可能「都是示范单位」，来自湖北省和武汉市衞健委丶武汉疾控中心及当地医院等人士提供的答案「似乎已经准备好」；锺南山多次尖锐追问下，才得知有神经外科病人感染了14名医护，但相关人员仍强调「那些医护人员并没有确诊」。

被问及是否觉得官员隐瞒，袁国勇坦言，吃饭的时候，看到与钟南山同桌的一位副市长「面色好差，心情沉重，他们那时候应该已经知道出大事了」，但他们一直在强调，试剂盒是刚刚才下发到武汉，「没测试就没法确诊」。