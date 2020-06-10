疫情会来第二波？德法呼吁有备无患

（德国之声中文网）在呈交给欧委会主席冯德莱恩的信中，德国、法国以及波兰、西班牙、比利时、丹麦四国六国领导人尤其指出了医疗设备缺乏的问题，并呼吁分析其中原因，保证今后在防护设备、医疗设备、药品和疫苗方面有充足的供应。

在疫情之初，面对新冠病毒的快速传播，欧洲很多地方都不能为医疗人员提供足够的口罩等防护设备，许多国家因此各自为政采取措施。比如德国等国就宣布限制防护服和口罩出口，因此招致批评。

六国领导人希望，这份战略性文件能够在欧洲层面唤起一场富有成果的讨论，为今后可能出现的大流行病做好准备。欧盟将于6月19日召开视频峰会，讨论如何应对新冠危机的后果。

北约目前也在为可能出现的第二波新冠疫情作准备。北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg ）近日向媒体表示，北约将保证医疗物资的运送能力，并且增加医疗设备的库存。

德病毒学家：秋季感染者增加 第二波可避免

德国内政部官员指出，倘若出现第二波疫情，可能是在秋季。因为到时候人们会更多在室内活动。美国研究者的一项研究显示，在室内通过气溶胶感染的数量超出了人们起初的估计。

此外，天气和气温也是重要因素。德国波恩大学的病毒学家施特雷克（Hendrik Streeck）指出，通常来讲夏季传染上的人会少一些。现在南半球逐渐进入冬季，南美也渐渐发展成为疫情高发区。施特雷克认为，等德国天气转冷后，感染人数也会再次上升。

不过，施特雷克预计德国不会出现第二波疫情，而是会像现在这样，一再出现点状爆发，“也许会有100人一下子不知不觉都染上了。”

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柏林夏里特医学院病毒学教授德罗斯滕向《明镜》表示，理论上说德国无需经历第二波大疫情。他解释说，这和新冠病毒的传播方式有关。“个别人会传染很多人”，但这种超级传染者的传播方式其实控制起来要容易些。

德罗斯滕认为，可以将日本的集群战略(Cluster strategy)作为榜样，避免出现第二波疫情。也就是说一旦发现一名传染者，就立即分析其所有接触者，并将他们作为感染者看待并隔离，而不是要等到检测结果出来以后。

日本目前已经控制住了疫情。世界卫生组织也将“日本模式”作为抗疫成功的一种模式进行研究。

全球会有第二波？

近日，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏医生接受采访时表示，他认为全球会有第二波疫情，反弹的力度甚至超过第一波。面对输入性风险和压力，中国的目标是不受全球第二波疫情影响。

目前，巴西、墨西哥、南非、印度和巴基斯坦等每日新增病例仍居高不下的国家已准备重新开放公共场所、商店恢复营业。不少专家担心，由于这些地方病毒检测机制尚不完善，解封后可会出现第二波疫情。



