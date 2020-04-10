2017年，那不勒斯风味的披萨被联合国教科文组织列为世界遗产。但是由于爆发新冠病毒疫情，披萨店关闭。因此披萨师傅和粉丝们便开始各显其能。
（德国之声中文网）意大利和披萨-对于许多人来说两者密不可分。但是，由于新冠病毒大流行而实行的“禁足令”，导致这一被列入世界文化遗产的美食只能成为众多食客的梦中餐。意大利全国大约76000家披萨店，从送外卖的快餐店到经典的披萨餐馆，都受到牵连。在这些关闭的餐馆中，位于意大利西南部那不勒斯省的餐馆占16%。餐馆的停业令当地的披萨制作师和居民感到绝望。对某些人来说，所受到的影响甚至不亚于新冠病毒危机。
“想念烤披萨的火炉”
波尔齐奥（Ericric Porzio）在那不勒斯经营着6家披萨店，总共拥有60多名员工。他在他的Facebook账户上分享了披萨制作教程。几天内点击率就达到将近50万次。他说：“这意味呆在家里的人们确实有想做披萨的欲望。”
他在披萨师圈内建立了几个聊天小组，以鼓励那些为自己的工作和生意感到担忧的人。大多数人支持禁足令，但是也有些人对此感到恼火，或者对店铺如此长时间的关张感到无法承受。波尔齐奥说：“那些有储蓄金的人可以继续维持生活一个月或两个月，但其他人则遇到严重困难。”
为了保障雇员的收入以及减轻餐馆老板的负担，政府设立了一项基金。但是波尔齐奥说：“尽管如此我们还是怀念我们烤制披萨的炉火。” 位于那不勒斯以东40公里处昆迪奇市的披萨餐馆老板奇科（Egidio De Cicco）也宁愿工作不愿意呆在家。根据目前的状况，居家隔离还将持续到4月中旬。他希望届时他不再需要国家补贴。他说： “我最想念的是与人的接触。他们会让你更喜欢你所做的事情。”
那不勒斯附近Portici市的埃斯波西托（Roberta Esposito）说：“ 我们非常想念披萨，因此在家尝试学着自己制作，遗憾的是味道总是不够完美。” 36岁的埃斯波西托现在继续到青年之家担负着协调员的工作。那里的青少年也在相互学着如何制作披萨。
“为了消磨时间”
莫妮卡（Paola Dalla Monica）在那不勒斯市中心经营着一家餐馆。因新冠病毒疫情餐馆关闭之后，她便闲在家中。她说，尽管发生经济危机，但是我仍然支持坎帕尼亚地区主席德卢卡（Vincenzo De Luca）要求关闭餐馆的决定。”她的餐厅去年十一月才开业。她本打算在这个春季和夏季能够收回投资成本。现在，她把在家的闲余时间大都用在了做饭上。她说：“这是一种消磨时间的办法，每天的时间很快就过去了。”她按照祖母的食谱做披萨。 她说：“自己制作很有乐趣，但是披萨制作师做出的披萨味道更令人满意。”
随着尝试自己烤披萨的人越来越多，超市中的酵母和面粉成了匮乏商品。居住在贝内文托市郊区的贾尔迪耶洛（Claudia Giardiello）说：“现在人们纷纷在网上通过视频交流用发面团代替酵母发面的办法。”如何制作美味的披萨成为朋友和家人之间经常谈论的话题。 贾尔迪耶洛说：“我相信，现在我们吃掉的披萨肯定是以前的两倍。”
一切从头开始
最近十年来，披萨行业迅速扩大，盈利随之上涨。然而结束封城之后，该行业也只能是慢慢地恢复。 波尔齐奥说：“在那不勒斯，人们吃披萨就如同喝咖啡一样普遍。这种习惯是不会改变的。” “但是解封之后的种种新限制将意味着我们必须改变整个商业模式。我们必须开展餐桌预定和扩展送餐业务。”
披萨制作师艾基蒂奥（Egidio）已经有十年的工作经验。他说：“人们对披萨的热爱，令我们披萨制作师感到骄傲。待疫情结束后，人们肯定会比现在更爱吃披萨。”