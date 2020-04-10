（德国之声中文网）意大利和披萨-对于许多人来说两者密不可分。但是，由于新冠病毒大流行而实行的“禁足令”，导致这一被列入世界文化遗产的美食只能成为众多食客的梦中餐。意大利全国大约76000家披萨店，从送外卖的快餐店到经典的披萨餐馆，都受到牵连。在这些关闭的餐馆中，位于意大利西南部那不勒斯省的餐馆占16%。餐馆的停业令当地的披萨制作师和居民感到绝望。对某些人来说，所受到的影响甚至不亚于新冠病毒危机。

“想念烤披萨的火炉”

波尔齐奥（Ericric Porzio）在那不勒斯经营着6家披萨店，总共拥有60多名员工。他在他的Facebook账户上分享了披萨制作教程。几天内点击率就达到将近50万次。他说：“这意味呆在家里的人们确实有想做披萨的欲望。”

他在披萨师圈内建立了几个聊天小组，以鼓励那些为自己的工作和生意感到担忧的人。大多数人支持禁足令，但是也有些人对此感到恼火，或者对店铺如此长时间的关张感到无法承受。波尔齐奥说：“那些有储蓄金的人可以继续维持生活一个月或两个月，但其他人则遇到严重困难。”

为了保障雇员的收入以及减轻餐馆老板的负担，政府设立了一项基金。但是波尔齐奥说：“尽管如此我们还是怀念我们烤制披萨的炉火。” 位于那不勒斯以东40公里处昆迪奇市的披萨餐馆老板奇科（Egidio De Cicco）也宁愿工作不愿意呆在家。根据目前的状况，居家隔离还将持续到4月中旬。他希望届时他不再需要国家补贴。他说： “我最想念的是与人的接触。他们会让你更喜欢你所做的事情。”

披萨师艾基蒂奥在家中为家人烘烤披萨

那不勒斯附近Portici市的埃斯波西托（Roberta Esposito）说：“ 我们非常想念披萨，因此在家尝试学着自己制作，遗憾的是味道总是不够完美。” 36岁的埃斯波西托现在继续到青年之家担负着协调员的工作。那里的青少年也在相互学着如何制作披萨。

“为了消磨时间”

莫妮卡（Paola Dalla Monica）在那不勒斯市中心经营着一家餐馆。因新冠病毒疫情餐馆关闭之后，她便闲在家中。她说，尽管发生经济危机，但是我仍然支持坎帕尼亚地区主席德卢卡（Vincenzo De Luca）要求关闭餐馆的决定。”她的餐厅去年十一月才开业。她本打算在这个春季和夏季能够收回投资成本。现在，她把在家的闲余时间大都用在了做饭上。她说：“这是一种消磨时间的办法，每天的时间很快就过去了。”她按照祖母的食谱做披萨。 她说：“自己制作很有乐趣，但是披萨制作师做出的披萨味道更令人满意。”

随着尝试自己烤披萨的人越来越多，超市中的酵母和面粉成了匮乏商品。居住在贝内文托市郊区的贾尔迪耶洛（Claudia Giardiello）说：“现在人们纷纷在网上通过视频交流用发面团代替酵母发面的办法。”如何制作美味的披萨成为朋友和家人之间经常谈论的话题。 贾尔迪耶洛说：“我相信，现在我们吃掉的披萨肯定是以前的两倍。”

美食展览：“披萨是上帝” 纯粹主义者的披萨 这张披萨饼是美国艺术家富勒（Luc Fuller）为2015年威尼斯“披萨宫”展出特别设计的：一张烘烤完成的简单面饼和一只番茄。优美得体，令人赏心悦目，但可能难以让人一饱口福。“披萨宫”的创意是：19位各国艺术家各自创作一个披萨饼，然后由威尼斯当地师傅用配料烘烤完成。

美食展览：“披萨是上帝” 披萨饼—烤箱中的艺术 虽然并不是每个艺术家的设计方案都只有一个番茄那么简单，这些披萨饼烘焙师们依然乐在其中。有些披萨饼按照严格的几何学设计，在使用圆型配料时就很棘手。“披萨宫”当时与威尼斯双年展同时进行。艺术家巴驰（Paul Barsch）和舒策（Konstanze Schütze）是展览的主要策划者。

美食展览：“披萨是上帝” 墙上的披萨饼 如今，这19张披萨饼在杜塞尔多夫迎来“重生”。游客们甚至有机会亲口品尝一下这些新烤的披萨饼。不过，并不是每个设计都可以吃：巴驰的作品（披萨窥探者/2014年）是一张装在墙上、犹如电视监控器的速冻披萨饼。

美食展览：“披萨是上帝” 来自意大利的披萨雕塑 以披萨饼为主体，还能有什么奇思妙想？意大利艺术家布鲁佐内（Marco Bruzzone）的作品Sending Out For You（2014年）就是一个例子。不过，这个披萨雕塑并非面饼制成，而是陶瓷。要照样烤一个恐怕很难，不过倒是明年狂欢节服饰的良好借鉴。布鲁佐内本人在柏林生活工作。

美食展览：“披萨是上帝” 材料艺术 丹麦艺术家伊索罗托（Uffe Isolotto）关注互联网现象和社交媒体上的自我塑造。他的作品“Pixxa Splice”（2013年）中一片披萨饼和手几乎融为一体。确实要很仔细地看才能发现“真相”，不过代价是，可能会没了吃披萨的胃口……

美食展览：“披萨是上帝” 布料披萨 克劳德·维阿拉特（Claude Viallat）的作品要抽象的多。这位来自法国尼姆的艺术家使用废旧布料作为创作材料，比如旧衣服。图中题为“1990/112”的作品创作于1990年，这次也在杜塞尔多夫展出。

美食展览：“披萨是上帝” 烤箱里的感觉 要是有人想尝试一下披萨饼在烤箱里的感受，那就应该去艺术团体PCNC_BAY x BLUNT x SKENSVED的装置艺术作品“披萨饼－讨论室”看看。参观者可以直接坐在一个烤箱里的披萨饼上，昏暗灯光起到烘托气氛的作用。

美食展览：“披萨是上帝” 披萨上帝 在纽约艺术家斯威尼（Spencer Sweeney ）眼中的“披萨上帝”（2011年）就是这个样子。披萨饼在西方历史悠久，发源于意大利那不勒斯，上世纪90年代引入美国后成为青年人文化的固定元素之一。在“祖国”意大利，披萨传统也继续得以保持：2017年联合国教科文组织将那不勒斯披萨烘烤艺术认可为世界文化遗产。 作者: Petra Lambeck



一切从头开始

最近十年来，披萨行业迅速扩大，盈利随之上涨。然而结束封城之后，该行业也只能是慢慢地恢复。 波尔齐奥说：“在那不勒斯，人们吃披萨就如同喝咖啡一样普遍。这种习惯是不会改变的。” “但是解封之后的种种新限制将意味着我们必须改变整个商业模式。我们必须开展餐桌预定和扩展送餐业务。”

披萨制作师艾基蒂奥（Egidio）已经有十年的工作经验。他说：“人们对披萨的热爱，令我们披萨制作师感到骄傲。待疫情结束后，人们肯定会比现在更爱吃披萨。”