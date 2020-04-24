疫情之后，欧洲旅游业如何重生？

（德国之声中文网）各国边界何时以及如何对旅游重新开放，目前，谁都无法确定。旅游业的经济状况不仅在地中海沿岸的南欧，而且在德国也是灾难性的。旅游经济估计，今年，全包旅游预订数量下降幅度最多将达70%，布鲁塞尔欧盟委员会预计，受创最重的该是邮轮公司，旅游订单降幅可达90%。

损失惨重

欧盟理事会本届轮值主席、克罗地亚内政部长在与各成员国内政部长举行的一次视频会议之后表示，将在开放欧盟内部边界、保障外部边界安全问题上持小心谨慎态度："我们一致认为，尤其必须阻止发生新一波感染。"他未能提出具体时间表。

旅游业占欧盟经济总量的10%。在希腊或马耳他等国家，旅游经济占国内生产总值的20-25%。据欧委会提供的数字，西班牙旅游业经营额约达1450亿欧元；德国旅馆和旅游行业年经营额约为2400亿欧元。就绝对数字而言，众多观光客来源国德国的损失要比西班牙或意大利一类经典的"目的地市场"更大。

何时才能出门旅游？

欧盟本届轮值国--克罗地亚的旅游部长表示，尽管发生瘟疫大流行，仍期待北部欧洲人在夏季去南欧旅游，以示团结。他说，欧盟需有一种共同的卫生方案，为所有游客和主办者签发《冠状病毒-健康护照》。

其它国家政府的态度则更为谨慎，走自己的路。例如，奥地利决定从5月29日起让旅店重新开业，不过，只接纳来自各邻国以及传染率低的地区的游客。政府总理库尔茨呼吁本国公民在今年这个冠状病毒特殊年份在本国度假。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 德国: 慕尼黑，玛利亚广场 玛利亚广场位置慕尼黑市政厅前方，就如一个露天剧场。通常，大量好奇的游客都会站在市政厅的瞭望塔前，塔前的钟琴会以悦耳的铃声使16世纪时的两个小故事重现。现在只有警察在这执行宵禁。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 意大利: 罗马，西班牙阶梯 在永恒之城－罗马的众多景点中，西班牙阶梯位于破船喷泉后方。喷泉的驳船形状使人想起了另一场灾难－1598的洪灾。喷泉中细水长流，而阶梯却是人烟稀少。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 西班牙: 巴塞罗那，兰布拉大道 直至最近, 兰布拉大道一直是拍摄车水马龙、游客摩肩接踵的好地方，甚至引发关于"过度旅游"的热烈讨论。目前在巴塞罗那的主要购物街上，只有几只鸽子在春日下四处踱步。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 法国: 巴黎，香榭丽舍大街 巴黎的林荫大道，这座城市的主要动脉，似乎时间也静止了。孤独的凯旋门，远处只有几辆车，交通灯亮出红色。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 英国: 伦敦，塔桥 看起来泰晤士河比往日要平静。没有游船，亦没有游客。目前，只有少量行人和车辆在塔桥上过河。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 土耳其: 伊斯坦布尔，圣索菲亚大教堂 圣索菲亚大教堂前面的广场平日像一个市集，有成千上万的游客和过往的商人。这些天来，人们能看到的只是古代世界上最古老的建筑之一。建于六世纪的这座独一无二的圆顶大教堂正等待再次绽放其魅力。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 俄罗斯: 莫斯科，特维尔大街 彼得大帝进入莫斯科时所使用的其中一条主要大道，之后特维尔大街的宽阔林荫大道也被用于大型阅兵。2020年春，消毒车队占据了这景点。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 埃及: 吉萨金字塔 目前只有消毒人员可以"参观"法老王的陵墓。而此举是否有助赢得旅客的信心还有待观察。吉萨金字塔在历史上曾经历了不同的危机。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 沙特阿拉伯：麦加，大清真寺 麦加被虔诚的穆斯林视为最重要的朝圣地之一。每年会有300万信徒到访。但从今年4月2日起，麦加便实施宵禁。以往，这里会有数以十万计的信众，现在只有穿着防护衣的人对围绕卡巴天房的椭圆形区域进行消毒。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 印度：阿格拉，泰姬陵 世界不少的历史文化遗迹现在都被军事力量保护起来。甚至在印度的泰姬陵，一座爱情纪念碑，士兵们也时刻保持警惕，以防止人群在此聚集。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 美国: 纽约，时代广场 不少被视为世界中心的地方如今就像鬼城一样，如纽约的时代广场。这里的一切如处于时间静止状态，陷入无尽的等待。没有行人的人行道，红绿灯前没有车辆，没有顾客的商店。即便在这座号称永不沉睡的城市里，一切都已经不再是原来的样子。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 美国: 新奥尔良，波旁大街 空无一人的波旁大街犹如关于”疫情加速“的警示。人们认为疫情不会影响到他们，于是狂欢节庆典照常进行。新冠病毒于是在这里肆意蔓延。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 巴西: 里约热内卢，科帕卡瓦纳 宽阔的海滩，湛蓝的大海，里约热内卢的轮廓。即使是巴西的科帕卡瓦纳看起来也停转了，尽管它本是世界上最热闹的休闲胜地之一。只有来自大西洋恬静温柔的浪花标志着一切仍在运转。这意境就如一首著名的巴萨诺瓦乐曲: 不再忧郁（Chega de Saudade）。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 澳洲: 悉尼，歌剧院 澳洲的标志性建筑前空无一人。悉尼歌剧院也提醒我们应待在家里。剧院大门紧闭，直到另行通知，但每周都有馆藏资料的直播和录音节目，以数字方式将音乐传递给社会大众。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 中国: 长城 在经过两个月的关闭后，3月末长城部份地段重新开放。一张寄予希望的照片: 那里可以，也一定会迎来旅游业的重生! 作者: Andreas Kirchhoff



安全措施

在意大利，旅店业主和在海滩经营生意的业主们设想出不同寻常的方案，以便在又有游客的情况下，确保"社交距离"。海滩上，将竖起塑胶玻璃隔离围板；旅馆只能收一半客人，餐桌间隔两米，并只提供一道菜。希腊设想为来自西欧的客人设置某种形式的旅游走廊：有健康证明的游客由专机送往检测证明无冠状病毒的度假地。比利时在考虑采取出入海滩许可证做法。

仍完全不清楚的是，欧盟内政部长们何时能完成协调，拿出为旅行者重新开放边界的计划。根据该计划，先得解除各国国内的旅行限制，然后重新开放地区之间的旅游交通，再后是让邻国间的旅游交通成为可能，最后是欧洲内部航空交通重新恢复。至于何时能恢复去亚洲、美国和世界其它地区的旅游，尚在未知数。

度假者的信任感

最后，还有度假者。他们理应在旅游期间得到轻松、得到恢复。他们会愿意在塑胶玻璃板后面、在没有酒吧派对、没有体育活动和团队参观的情况下在海滩度假？西班牙度假胜地马略卡岛旅馆协会主席强调，目前，关键是要给度假者们以安全感。

隶属联合国的世界旅游组织估计，新冠病毒瘟疫大流行期间，全球96%的度假目标地无法前往。参加了欧盟部长磋商会议的该组织秘书长波洛利卡什维利（Zurab Pololikashvili）呼吁尽快结束旅游限制。他说，"这个危机向我们展示了超越边界的团结的力量。但是，好听的言辞本身并不能拯救曾经在蓬勃发展的旅游业工作的千百万人的饭碗。"他要求为旅游业的重建提供更多帮助。