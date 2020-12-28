疫情之中，幸好由德国担任轮值主席国？

（德国之声中文网）12月10日，欧盟成员国在分别对新的预算案、新冠疫情纾困方案和法治机制进行了严格审查，经过漫长而艰难的谈判，最终达成了协议。第二天，德国总理默克尔长舒一口气说："这让我卸下了一个包袱。"

这是欧盟历史上最大一笔预算，总价值1.8万亿欧元，其中包括一个全新的新冠疫情纾困方案。担任轮值主席国的德国大功告成。默克尔是欧盟内任职时间最长的政府领导人，她调动了所有的资源，并利用德国的经济影响力，终于让波兰和匈牙利点头同意，是一个令人难忘的成就。

德国智库对外关系委员会（DGAP）的施瓦泽（Daniela Schwarzer）在总结德国担任轮值主席国成绩的网络研讨会上表示，如果默克尔未能促成协议达成，欧盟将陷入严重危机。

一波三折完成历史性成就

7月，在德国担任轮值主席国之初，欧盟27个成员国领导人经过四天四夜的紧张谈判，终于达成了财政方案。德国驻欧盟大使克劳斯（Michael Clauss）在网络研讨会上回忆说，谈判几度险些破裂，但默克尔总理和欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）成功地说服各国达成了一项利益均沾的共识。

然而，几个月后，波兰和匈牙利因方案中的法治机制而予以否决。长期以来，这两个欧盟成员国屡因破坏法治而受到抨击。在其余25个成员国同意修改和推迟该机制的实施后，波兰和匈牙利最终同意签署方案。

施瓦泽认为，这种反复无常反映了欧盟现状，这表明那两个国家的领导人如何将预算案工具化。虽然她承认促成方案签署迫在眉睫，但她认为，以修改法治机制为代价可能会留下后患。

"新冠主席国"只能优先解决燃眉之急

受新冠疫情影响，欧盟成员国之间首次发生数千亿的相互债务。这一历史性的变化是否会促成欧盟各国更加紧密的团结？"历史会告诉我们答案。"克劳斯说。"我有所疑虑，但你可以说欧盟在挑战中成长。"

德国外长马斯（Heiko Maas）将德国在欧盟的轮值主席国称为 "新冠主席国"，因为疫情在很大程度上占据了议程，而外交政策计划被推到了后台。"我们只有30%的正常会议，"克劳斯说，因此各国领导人只关注紧急事务。

野心勃勃的气候目标

在担任欧盟理事会轮值主席国的最后一刻，德国促成了一项协议，将欧盟2030年的温室气体排放量从减少40%改为减少55%，这是另一项重大成就。通过对波兰等依赖矿物燃料的成员国承诺为其提供向可再生能源过渡的财政帮助，赢得了他们的支持。

"此时此刻，处于新冠疫情危机中的欧盟由德国担任轮值主席国是一个幸运的历史巧合，"总部位于布鲁塞尔的智库欧洲政策中心（EPC）负责人伊曼诺里蒂斯（Janis Emmanouilidis）说。他认为小国不具备像德国那样的斡旋能力。他说，默克尔总理充当了一个有效的调解人。在2021年告别总理职位之后，人们将会怀念她。

总的来说，要不是受疫情影响的种种不足，伊曼诺里蒂斯几乎要给德国担任欧盟理事会轮值主席的工作表现打满分。

半年任期留下诸多遗憾

默克尔自己也承认，她的成绩并没有如其所愿。她在欧盟峰会后的新闻发布会上说，"我们本来有更多的计划，我将公开讲出来。"

举例说，欧盟未能改善与土耳其的关系。目前，欧盟将因地中海东部天然气勘探争端对土耳其实施轻微制裁。由于保加利亚的否决，与北马其顿和阿尔巴尼亚的加盟谈判也没有取得进展。与中国和非洲联盟的峰会不得不取消。旨在启动体制改革的 "欧洲未来会议 "也只能忍痛割爱。

土耳其在地中海探测天然气引发争端

如何管理前往欧盟的移民和难民等争论激烈的问题也没有得到答案。接任轮值主席国的葡萄牙要接过这些烫手山芋，而波兰和匈牙利将会再次阻挠。

因此，德国的轮值主席国半年任期留下诸多遗憾。克劳斯说，即便如此，责任也不全在德国。他说，欧盟复杂的结构以及各成员国不同的利益诉求也是造成这些遗憾的部分原因。他举例说，欧盟之内无法采取统一的防疫措施。一些成员国要求的防疫隔离期是14天，而其他成员国只要求10天、7天或5天。瑞典根本不要求任何隔离期。

"我希望有更多的决定可以靠合格的多数投票作出，"克劳斯说，对一致意见的苛求会延误许多领域的决策。他给继任者的建议是："期待不期而遇。"



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