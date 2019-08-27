疫情之下 热带雨林也遭劫

（德国之声中文网）随着新冠疫情在全球的蔓延，对热带森林的破坏也在大规模增加。这是世界自然基金会（WWF）根据马里兰大学的卫星数据得出的研究结果。
根据世界自然基金会的分析，与2017年至2019年相比，全球森林破坏面积平均增加了150％。 其中情况最严重的是印度尼西亚。2020年3月，该国超过1300平方公里的热带雨林被毁。其次是刚果，被毁森林的面积为1000平方公里，巴西被毁森林面积为950平方公里。根据巴西非政府组织亚马逊人类环境研究所（Imazon）4月份的纪录，亚马逊地区有529平方公里的热带雨林被砍伐，与去年同期相比增加了171％。
世界自然基金会德国分部负责人·海因里希（Christoph Heinrich）警告说，一切迹象都表明，热带森林的大规模被破坏与新冠"疫情效应"有关。 在三月份疫情期，18个受访国家的热带森林总共缩小了大约6500平方公里，约为柏林面积的7倍。许多国家在疫情管制期间放松了森林保护措施，为非法砍伐和森林资源掠夺者提供了可乘之机。
监管缺位
海因里希说，许多地方的原住民生活区域和自然保护区域缺乏安全保障，很容易成为刑事犯罪的受害者。警察、护林员和其他国家监察人员的数量明显减少，各民间社会组织的雇员大多因疫情留在家里上班。
根据世界自然基金会的说法，新冠疫情期间的违反行为和谋利欲望并不是造成环境破坏的唯一推手。 在许多地方，收入下降也使人们陷于困境。 在许多非洲国家，合法的木材贸易和木材加工中断。 迄今刚果盆地的木材产品大部分出口到中国和越南。 现在这条贸易途径因港口关闭而中断。 森林一下子失去其价值，导致森林转化为农业用地的风险增加。
印尼苏门答腊岛一些曾经是热带雨林茂密的地方，如今树木被砍伐变得荒芜。
为了保护森林，世界自然基金会呼吁发展中国家和新兴国家给予支持。虽然技术和财政援助有助于减少对森林的非法砍伐，但是还需要更好地执行法律以及开拓其它收入来源，减少新冠疫情的后果带来的社会问题。然而，最有力的杠杆还是国际贸易关系，为此急需加强具有约束力的社会福利和环境保护标准。
李京慧/叶宣 (德新社、欧洲基督教通讯社)
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作者: Ineke Mules