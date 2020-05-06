疫情之下 海外德国学校面临生存危机

（德国之声中文网）7星期来，位于利马的亚历山大-冯·洪堡学校的教室空无一人。正常情况下，约有1500名青少年在该校就学。然而，自新冠肺炎大流行，学生和教师们只在视频上相见。其实，改为网络教学还不是学校目前面对的最大挑战。

这个教育设施正沦入财政困境。该校供款方协会主席彼得森（Ann-Katrin Petersen）在接受德国之声采访时指出，该校从来财力雄厚，"但目前一切都动荡不堪"。洪堡学校是德国所有140个海外学校中的一员，也由出资者协会承担费用。相关协会经由征收学费得到约70%的经费，其余部分由联邦政府和相关各州依据海外学校法提供，--例如，派遣教师。

彼得森是利马洪堡学校供款方协会主席

家长欠款

德国海外学校全球联合会董事会主席福内尔博士（Dr. Peter Fornell）对德国之声表示，因瘟疫大流行，几乎所有学校都沦入财政困境。他指出，学校有赖于家长们交学费，但因新冠肺炎大流行，很多家庭也陷入经济窘境，因而无力继续缴纳学费。

彼得森在谈到利马洪堡学校目前的经济困境时指出，很多家长不愿交学费，其中也包括一些并不缺钱的家庭。她告知，政界人士和家长们要求降低学费，理由是，授课现在只是网上进行，但问题在于：学校的固定成本未减，并还得继续向教师们支薪。她指出，"我们虽属私营，但并不牟利，所有费用都直接用于学校"，没有大笔储备金。

福内尔是德国海外学校世界联合会董事会主席

亟需国家紧急资助

众多海外学校目前财政状况如何吃紧，可以从德国海外学校全球联合会所做的一项问卷调查结果见出。105所学校被问及新冠肺炎大流行对其造成的影响。结果：64个供款方协会认为，各自学校的生存受到严重威胁；72个协会预期，学生数量将减少；几乎所有学校都担心未来会有负面发展。

该联合会董事会主席福内尔对德国之声表示，为不致使海外学校倾覆，"我们亟需国家的紧急资助"。他并强调，此外，还应使海外学校更易获得贷款。

对海外学校的紧急资助应取何种方式，下周召开的该机构董事及海外学校负责人视频会议将就此磋商。联邦议员、负责海外学校事务的外交部国务委员明特菲林（Michelle Müntefering）也将参加讨论。

福内尔相信，政界将提供帮助。去年11月，联邦议院刚做出一项决议，加强德国对外文化和教育政策中心组成部分的海外学校。利马洪堡学校供款方协会也希望尽快能得到国内的帮助。协会主席彼得森指出，若不能在短期内得到政府的纾困款，"我们很快就无法给教师们开工资了"。

秘鲁紧急状态何时结束还无法预期。数星期来，这个南美国家实施严格"禁足令"。尽管如此，感染率有增无减。因此，学校最早要到12月份方会重新开门。