疫情之下 意大利经济遭受重创

(德国之声中文网) 周五晚间(3月6日)，德国外交部已经将阿尔卑斯南麓的意大利博尔扎诺-南蒂罗尔自治省也宣布为疫情风险区。作为当地极其重要产业的旅游业，这意味着一记重击：当地一半游客通常都来自于德国。

旅游业占整个意大利经济比重的12%，具有举足轻重的地位。每年的2月、3月，正是意大利北部阿尔卑斯山区的滑雪季节，许多依山傍水小镇的旅馆通常都一房难求。但是现在，许多旅客纷纷取消了先前的预订，一些滑雪场甚至不得不提前关门。

意大利旅游协会主席普利梅拉诺(Fabio Primerano)对德广联记者表示，不仅仅是滑雪胜地，加尔达湖等夏季景点现在也收到了许多退订通知，威尼斯、佛罗伦萨等旅游名城如今也空空荡荡。他估计，意大利全国旅店预订的80%已经因新冠病毒而被取消。

南蒂罗尔自治省是意大利的滑雪胜地

酒店损失的不仅仅是游客的生意，商务旅客的数量也在暴跌。米兰宾馆协会主席纳罗(Maurizio Naro)介绍说，该市的宾馆预订数已经取消了90%，甚至包括许多夏季的预订。他对德广联强调，这意味着全市宾馆业每天减少300万欧元的收入。

盼欧盟网开一面

相比外贸导向型的德国、法国，本就疲软的意大利经济在此次疫情中将蒙受更为全面的打击。博科尼大学的经济学家达维里(Daveri)对美联社表示，意大利经济很可能在今年第一季度出现0.3%的衰退，可谓雪上加霜。

本周，意大利政府已经拟定了一项75亿欧元的纡困计划，旨在资助中小企业，并且还计划对受到冲击的企业执行税务减免。近乎零利率的欧洲央行，也可能在下周再次宣布降息。

但是，意大利金融业依然没能摆脱十多年前全球经济危机带来的坏账，该国的公共负债额在欧盟内也仅次于希腊。这意味着，疫情过后，意大利政府、银行恐怕将没有足够资金来启动刺激经济政策。意大利政府希望，欧盟委员会能够网开一面，允许这个遭受疫情重创的国度暂时突破财政负债上限。

意大利钢铁也被怀疑染毒

不少经济界人士认为，真正造成损失的并非疫情，而是公众的恐慌情绪。帕多瓦农业批发市场主任切拉(Francesco Cera)就对德广联表示，他的市场年营业额在3.5亿欧元左右，其中超过一半都是向奥地利等国出口，而在疫情恐慌之下，批发市场的营业额也出现了显著下滑。

尽管世界卫生组织多次强调，新冠病毒主要是人际传播，目前没有明显证据表明货物、包裹也能传播病毒，但是，希腊、波兰等欧洲邻国已经要求对来自意大利的蔬菜、水果、奶酪进行额外的检疫。农业协会称，许多外国贸易商"无故取消"了许多意大利食品订单。某一德国客户甚至在接收一批来自意大利某钢铁企业的货物时，也要求额外检疫消毒。

意大利外长迪马约(Luigi Di Maio)本周二(3月3日)就曾对意大利出口业遭受的歧视表达了抗议。他说，抵制意大利产品、在合同之外要求额外检疫证明，这种做法是不可接受的，"商人和病毒绝无关系。"

文山//(德广联、美联社)