 疫情之下 人们发胖了吗? | 文化经纬 | DW | 26.04.2020

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文化经纬

疫情之下 人们发胖了吗?

过度肥胖与新冠肺炎的重症率成正比关系，而疫情期间因长时间不得外出而导致发胖，此情况亦令人忧心。而疫情期间发胖也並非是成年人的"专利"，青少年也会变胖。

Symbolbild Schokokuss (picture-alliance/dpa/O. Berg)

美国德州大学的一项研究曾证明，近4成的受访者会在压力过大时喜欢吃垃圾食品和暴饮暴食。

(德国之声中文网) 新冠疫情持续，全球数以十亿计的人口需要在家隔离。而长时间不得外出也会引致发胖的问题。据中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对3005名受访者进行的一项调查显示，这段时间，73.7%的受访者体重增了。

受访者认为最近增重三大原因是运动量少、作息混乱和多餐多食。要保持身材和健康，66.5%的受访者尽量多走动、少坐卧; 62.2%的受访者坚持室内锻炼。

因为在家工作活动量变少，进而热量消耗也变少，在家时，交感神经刺激力也比外面少，使对饥饿的注意力增加，适当的有氧运动会使脑内啡增加，进而会降低饥饿感。

而每天都在攀升的感染和死亡人数，加之不可避免的经济倒退，人们的心理压力较大，压力过大也会引致肥胖。

  • Bildergalerie Zucker Hand greift Süsses

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    能让人成瘾！

    至少在对肥胖人群的检查中显示，高热量会刺激大脑释放多巴胺而让人上瘾，其在大脑中成瘾的途径与烟、酒类似。人们可以进行自我检测：比如10天不喝含糖饮料和食物。如果戒糖1到2天后出现头疼、烦躁不安和强烈的食糖欲望，说明已出现断瘾症状！

  • Bildergalerie Zucker dicker Mann

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    可引发肥胖！

    糖类物质在人体内能以2到5倍的速度转化成脂肪。也就是说，糖可以直接转化为脂肪。此外，人体摄入的果糖类物质也通过肝脏代谢。过量使用容易导致脂肪肝。另一方面，食糖过量还可能导致胰岛素抵抗，最终换上2型糖尿病。一种终身疾病。

  • Bildergalerie Zucker schlechte Stimmung

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    影响人的心情！

    少量糖可帮助人体合成血清素，让人释放好心情，但若是过量则可能导致抑郁和焦虑。血糖水平的突然变化会带来烦躁和情绪波动，使人紧张或喜怒无常。

  • Bildergalerie Zucker Frauen mit Falten

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    加速衰老速度！

    皮肤组织的糖化会使人看起来更老。糖分子附着在胶原纤维上，导致胶原纤维硬化，失去固有弹性。糖化毒素积累在体内，导致细胞更快速的衰老。皮肤容易松弛，看起来比实际年龄要老。

  • Bildergalerie Zucker Darm

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    可摧毁正常的肠道菌群！

    健康的倡导菌群有助于肠道的消化，防止有害细菌。但肠道内积累越多的糖分，越容易引起致病性后果。真菌和寄生虫喜欢肠道内的糖分。食糖过量也容易引起腹胀、便秘和腹泻。

  • Bildergalerie Zucker agressive Kinder

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    易唤起攻击性！

    食糖过量的人极有可能有过激行为。我们也知道，爱吃糖的孩子有所谓的多动症：食糖摄入增加可降低人的集中力，始终处于活跃状态，坐不住。因此儿童尤其在校期间应吃不含糖食物。

  • Ekel Schnupfen

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    削弱人体免疫系统！

    食用过多糖能削弱人体免疫力。在摄入过多糖分不久，就会降低人体40%的免疫力，使白细胞内维生素C含量减少。白细胞能帮助人体对抗病毒和细菌。

  • Bildergalerie Zucker Alzheimer

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    老年痴呆的危险因子！

    阿尔茨海默症俗称老年痴呆。研究表明，过量食糖会使阿尔茨海默症的发病危险增加。2013年发表的一项研究报告显示，胰岛素抵抗和高血糖增加神经退行性疾病的风险。

  • Bildergalerie Zucker Krebszellengrafik

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    增加患癌风险！

    肿瘤细胞需要大量的糖帮助其繁殖。一个由国际医学专家团队组成的，由美国哈佛医学院Lewis Cantley教授领导的小组研究了，糖在肿瘤细胞的形成中发挥的作用。这位生活学家建议，饮食中能少吃，就尽量少吃糖。

  • Bildergalerie Zucker Frau kann sich nichts merken

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    让人变得愚钝！

    过多的糖会损伤人的记忆力。柏林人查里特（Charité）的一项研究显示，升高的血糖水平降低可降低人类大脑海马区的记忆功能。


因为「压力激素」(应激性激素，如甲状腺激素、肾上腺素、糖皮质激素、胰岛素、及血管紧张素等)的分泌会增加。此状态长期持续的情况下，饥饿感增强，暴饮暴食，运动总量减少，体内脂肪堆积。

而疫情之下，不少人都需在家办公，而久坐也是产生「压力性肥胖」主要的原因之一，亦是有害生活方式之一。长期保持坐姿会使身体血液循环、呼吸气体交换减慢，使新陈代谢速率降低。

不正确坐姿则容易引起一系列的骨胳肌肉损伤，如颈椎、腰椎疾患、颈部肌肉劳损、下背痛等，使人体感到全身酸痛、劳累，只想歇一会，一步都不想动了。而久坐的会使腹部脂肪更容易沉淀，因为久坐后失去了抗地心引力作用，更加速腹部脂肪囤积。

疫情期间发胖的不止是成人?

来自柏林夏里特医院(Charité-Universitätsmedizin Berlin)儿童诊所的医生苏珊娜·韦根（Susanna Wiegand）提醒，疫情期间的发胖的不只是成人，儿童、青少年也是重点之一。

她认为未成年人会整天坐在电脑之前，而两旁多数会有甜食或饮料，这样难以计算每天所摄入的卡路里，这也是发胖原因。

加上他们多数会比以往更晚睡觉，这影响了他们的生理时钟同饮食时间，更容易发胖。因为他们会把早上和中午两顿饭合到一起吃，而晚上亦有可能吃夜宵。

不想发胖? 或许以下方法可以帮到您

对此，日本美容杂志《日刊SPA!》的建议如下:

一，不穿得过于舒适。穿着较为合身的服装，肚子一稍为突出、钮扣一扣不上，都使人容易意识到自己体型变化。

二，在家中工作时，不要边吃边做事。

三，深蹲锻炼肌肉。在家运动，深蹲是简单而有效方式。锻炼肌肉的同时也促进代谢，减少发胖的机会。

四，照镜子看全身。不少男性不太细看镜子中的自己，尤其很多单身男性甚至家中没有全身镜。看全身镜中的自己有助于意识身形维持，自己胖了或瘦了一目了然。

五，站着工作。数据显示，每天站着工作三小时，运动量相当于一年跑10趟全程马拉松。

世卫(WHO)也给出了隔离期间的食物与营养指南，如制定合适的膳食计划，减少不必的卡路里摄入、自己动手做饭，减少点外卖、限制盐糖与脂肪之摄入。

 

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