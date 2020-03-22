疫情之下 人们发胖了吗?

(德国之声中文网) 新冠疫情持续，全球数以十亿计的人口需要在家隔离。而长时间不得外出也会引致发胖的问题。据中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对3005名受访者进行的一项调查显示，这段时间，73.7%的受访者体重增了。

受访者认为最近增重三大原因是运动量少、作息混乱和多餐多食。要保持身材和健康，66.5%的受访者尽量多走动、少坐卧; 62.2%的受访者坚持室内锻炼。

因为在家工作活动量变少，进而热量消耗也变少，在家时，交感神经刺激力也比外面少，使对饥饿的注意力增加，适当的有氧运动会使脑内啡增加，进而会降低饥饿感。

而每天都在攀升的感染和死亡人数，加之不可避免的经济倒退，人们的心理压力较大，压力过大也会引致肥胖。

因为「压力激素」(应激性激素，如甲状腺激素、肾上腺素、糖皮质激素、胰岛素、及血管紧张素等)的分泌会增加。此状态长期持续的情况下，饥饿感增强，暴饮暴食，运动总量减少，体内脂肪堆积。

而疫情之下，不少人都需在家办公，而久坐也是产生「压力性肥胖」主要的原因之一，亦是有害生活方式之一。长期保持坐姿会使身体血液循环、呼吸气体交换减慢，使新陈代谢速率降低。

不正确坐姿则容易引起一系列的骨胳肌肉损伤，如颈椎、腰椎疾患、颈部肌肉劳损、下背痛等，使人体感到全身酸痛、劳累，只想歇一会，一步都不想动了。而久坐的会使腹部脂肪更容易沉淀，因为久坐后失去了抗地心引力作用，更加速腹部脂肪囤积。

疫情期间发胖的不止是成人?

来自柏林夏里特医院(Charité-Universitätsmedizin Berlin)儿童诊所的医生苏珊娜·韦根（Susanna Wiegand）提醒，疫情期间的发胖的不只是成人，儿童、青少年也是重点之一。

她认为未成年人会整天坐在电脑之前，而两旁多数会有甜食或饮料，这样难以计算每天所摄入的卡路里，这也是发胖原因。

加上他们多数会比以往更晚睡觉，这影响了他们的生理时钟同饮食时间，更容易发胖。因为他们会把早上和中午两顿饭合到一起吃，而晚上亦有可能吃夜宵。

不想发胖? 或许以下方法可以帮到您

对此，日本美容杂志《日刊SPA!》的建议如下:

一，不穿得过于舒适。穿着较为合身的服装，肚子一稍为突出、钮扣一扣不上，都使人容易意识到自己体型变化。

二，在家中工作时，不要边吃边做事。

三，深蹲锻炼肌肉。在家运动，深蹲是简单而有效方式。锻炼肌肉的同时也促进代谢，减少发胖的机会。

四，照镜子看全身。不少男性不太细看镜子中的自己，尤其很多单身男性甚至家中没有全身镜。看全身镜中的自己有助于意识身形维持，自己胖了或瘦了一目了然。

五，站着工作。数据显示，每天站着工作三小时，运动量相当于一年跑10趟全程马拉松。

世卫(WHO)也给出了隔离期间的食物与营养指南，如制定合适的膳食计划，减少不必的卡路里摄入、自己动手做饭，减少点外卖、限制盐糖与脂肪之摄入。