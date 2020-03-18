疫情之下 中国趁机分化“一个欧洲”?

(德国之声中文网) 意大利红十字会的发言人德安吉利斯(Marcello de Angelis)对德国之声介绍说，目前，由该机构出面协调的意中联合专家组正在重灾区之一的威尼托大区进行考察，共同对当地的疫情做出评估。"因为这些参与了一线工作的中国专家，已经积累了许多意大利现在所需的经验，而且中国的疫情防疫工作现在已经取得了相当可观的成就。所以，我们意大利要在国际层面上就此与中国专家展开协作。"

德安吉利斯强调，意大利红十字会长期以来就与中国红十字会等医生专业组织有着合作关系，因此早在意大利政府正式向国际求助前，红十字会就已经向中方讨教新冠疫情防治的经验和教训。

中国援助既有人道动机也有地缘政治诉求

9名中国专家上周四(3月12日)深夜抵达意大利首都罗马，同机抵达的还有31吨重症监护病房设备、医疗防护物品、抗病毒药剂等急缺物资，其中，口罩等物资系捐赠。意大利外长迪马约(Luigi Di Maio)说，意大利"并不孤单，世上还有愿意帮助意大利的人"。

柏林全球公共政策研究所所长贝纳(Thorsten Benner) 就对德国之声表示，中方在这一危机时刻向意大利提供急缺物资、医疗专家团队，"必须承认，这是一个相当具备人道主义精神的举动。当然，我们也要注意到，疫情如今能蔓延到如此的程度，很重要的一个原因也是中国政府在疫情早期犯了错误。"贝纳同时还指出，外界此时对中方的援助有所狐疑是"十分正常的"，因为任何一个国家都会有扩张地缘政治影响力的动机。他更担心的是欧洲自身的团结在当下的疫情危机中出现了很大的问题。

意大利已遭欧洲邻国克扣19万枚口罩

意大利外长迪马约上周在对中方援助表示感谢的同时，也向欧盟发出了抨击。他谴责欧洲央行3月12日的声明，认为其无助于阻止意大利股市出现史上最大的崩盘。在当天的声明中，央行总裁拉加德表示，欧洲央行的任务不是"收窄息差"，她的这番讲话对欧元区二线国家公债市场的打击尤为沉重。此前，外界普遍预期央行会宣布降息，并出台支持措施，降低欧元区各国政府在疫情危机期间的举债成本。

迪马约还暗示，欧洲邻国没有展现出与中国同等的协助意愿。

意大利防疫人员在米兰火车站附近进行消毒

德国、法国今年3月初都出台了医疗物资出口限制令，只有在政府特批的情况下才能出口。该限制令也适用于欧洲邻国。尽管欧盟各国卫生部长曾在会议上表示，统筹购置分配口罩、防护服等急缺物资，但是德国方面依然在限制令出台后对欧盟委员会表示，暂时无意向邻国出口此类产品。

几天前，甚至还发生了德国扣押意大利口罩物资的事件。据意大利《日报》的消息，贝加莫疫区的一家企业为当地医院等部门采购了83万枚来自中国的外科口罩，但是在过境德国时被德方以出口限制令为由扣押，后来经两国外交部门介入交涉后，德方承认这是过境物资，而非出口，因此予以放行。但是，购置口罩的企业表示，宣布放行后，这批物资在德国境内"找不到了"。据意大利《晚邮报》以及安莎社的消息，目前，意大利至少被欧洲邻国扣留了1900万枚口罩。

"一个欧洲"被颠覆并不能怪罪中国

柏林政治学者贝纳指出，不论是欧洲央行的表态，还是德国等邻国的行为，都在欧盟内部"产生了灾难性的影响"。"所谓的欧盟团结，根本就没能为最早爆发疫情的意大利提供切实的帮助。当然，德国等国现在自己也在仓促防控疫情，可是我们从前一直说的欧洲命运共同体，却在关键时刻灾难性地失灵。尽管本周德国又宣布，允许向意大利出口医疗物资，但是负面影响早已造成，这种长久的损害难以挽回。"

贝纳还提到了德国前外长加布里尔(Sigmar Gabriel)曾经在2018年要求中国尊重"一个欧洲原则"，警告北京不要试图通过"16+1"等项目拉拢东欧、南欧国家，分化欧盟。贝纳说："我们现在不应去要求中国不要分化欧洲，而是应该让德国等欧盟大国切切实实地加大对'一个欧洲'的投入。当前的疫情彻底暴露了这个问题。中国具有分化欧洲的战略企图是很正常的，其他国家也会有；关键的问题还是在于我们欧洲自己不团结。"

贝纳现在希望，在疫情过去之后，欧洲各国至少能够在经济复苏重建方面更团结一点，不要互拆墙脚。"欧洲团结的机遇依然掌握在我们自己手中。我们是否团结，不取决于中国是否会乘虚而入，关键还要看我们自己。"