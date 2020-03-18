 疫情之下 中国趁机分化“一个欧洲”? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.03.2020

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时政风云

疫情之下 中国趁机分化“一个欧洲”?

中国向疫情严重的意大利派遣了专家组，提供了急缺物资；与此同时，欧盟邻国却对意大利的求援犹豫再三，德国一直到本周才刚刚宣布允许向意大利出口医疗物资。专家担心，欧盟的团结将在本次疫情中遭受严重破坏，但真正的症结却不在于北京。

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新冠肺炎阴影笼罩意大利

(德国之声中文网) 意大利红十字会的发言人德安吉利斯(Marcello de Angelis)对德国之声介绍说，目前，由该机构出面协调的意中联合专家组正在重灾区之一的威尼托大区进行考察，共同对当地的疫情做出评估。"因为这些参与了一线工作的中国专家，已经积累了许多意大利现在所需的经验，而且中国的疫情防疫工作现在已经取得了相当可观的成就。所以，我们意大利要在国际层面上就此与中国专家展开协作。"

德安吉利斯强调，意大利红十字会长期以来就与中国红十字会等医生专业组织有着合作关系，因此早在意大利政府正式向国际求助前，红十字会就已经向中方讨教新冠疫情防治的经验和教训。

Italien 5 Sterne-Chef Di Maio (picture-alliance/Zuma/LaPresse)

意大利外长迪马约（资料图片）

中国援助既有人道动机也有地缘政治诉求

9名中国专家上周四(3月12日)深夜抵达意大利首都罗马，同机抵达的还有31吨重症监护病房设备、医疗防护物品、抗病毒药剂等急缺物资，其中，口罩等物资系捐赠。意大利外长迪马约(Luigi Di Maio)说，意大利"并不孤单，世上还有愿意帮助意大利的人"。

柏林全球公共政策研究所所长贝纳(Thorsten Benner) 就对德国之声表示，中方在这一危机时刻向意大利提供急缺物资、医疗专家团队，"必须承认，这是一个相当具备人道主义精神的举动。当然，我们也要注意到，疫情如今能蔓延到如此的程度，很重要的一个原因也是中国政府在疫情早期犯了错误。"贝纳同时还指出，外界此时对中方的援助有所狐疑是"十分正常的"，因为任何一个国家都会有扩张地缘政治影响力的动机。他更担心的是欧洲自身的团结在当下的疫情危机中出现了很大的问题。

意大利已遭欧洲邻国克扣19万枚口罩

意大利外长迪马约上周在对中方援助表示感谢的同时，也向欧盟发出了抨击。他谴责欧洲央行3月12日的声明，认为其无助于阻止意大利股市出现史上最大的崩盘。在当天的声明中，央行总裁拉加德表示，欧洲央行的任务不是"收窄息差"，她的这番讲话对欧元区二线国家公债市场的打击尤为沉重。此前，外界普遍预期央行会宣布降息，并出台支持措施，降低欧元区各国政府在疫情危机期间的举债成本。

迪马约还暗示，欧洲邻国没有展现出与中国同等的协助意愿。

Italien | Coronavirus | Mailand (picture-alliance/dpa/AP Photo/LaPresse/C. Furlan)

意大利防疫人员在米兰火车站附近进行消毒

德国、法国今年3月初都出台了医疗物资出口限制令，只有在政府特批的情况下才能出口。该限制令也适用于欧洲邻国。尽管欧盟各国卫生部长曾在会议上表示，统筹购置分配口罩、防护服等急缺物资，但是德国方面依然在限制令出台后对欧盟委员会表示，暂时无意向邻国出口此类产品。

几天前，甚至还发生了德国扣押意大利口罩物资的事件。据意大利《日报》的消息，贝加莫疫区的一家企业为当地医院等部门采购了83万枚来自中国的外科口罩，但是在过境德国时被德方以出口限制令为由扣押，后来经两国外交部门介入交涉后，德方承认这是过境物资，而非出口，因此予以放行。但是，购置口罩的企业表示，宣布放行后，这批物资在德国境内"找不到了"。据意大利《晚邮报》以及安莎社的消息，目前，意大利至少被欧洲邻国扣留了1900万枚口罩。

"一个欧洲"被颠覆并不能怪罪中国

柏林政治学者贝纳指出，不论是欧洲央行的表态，还是德国等邻国的行为，都在欧盟内部"产生了灾难性的影响"。"所谓的欧盟团结，根本就没能为最早爆发疫情的意大利提供切实的帮助。当然，德国等国现在自己也在仓促防控疫情，可是我们从前一直说的欧洲命运共同体，却在关键时刻灾难性地失灵。尽管本周德国又宣布，允许向意大利出口医疗物资，但是负面影响早已造成，这种长久的损害难以挽回。"

Deutschland Thorsten Benner GPPI Berlin (GPPI)

贝纳：欧盟没能为意大利提供切实帮助

贝纳还提到了德国前外长加布里尔(Sigmar Gabriel)曾经在2018年要求中国尊重"一个欧洲原则"，警告北京不要试图通过"16+1"等项目拉拢东欧、南欧国家，分化欧盟。贝纳说："我们现在不应去要求中国不要分化欧洲，而是应该让德国等欧盟大国切切实实地加大对'一个欧洲'的投入。当前的疫情彻底暴露了这个问题。中国具有分化欧洲的战略企图是很正常的，其他国家也会有；关键的问题还是在于我们欧洲自己不团结。"

贝纳现在希望，在疫情过去之后，欧洲各国至少能够在经济复苏重建方面更团结一点，不要互拆墙脚。"欧洲团结的机遇依然掌握在我们自己手中。我们是否团结，不取决于中国是否会乘虚而入，关键还要看我们自己。"

  • Drei Carabinierei mit Mundschutz vor einem Ortsausgangsschild (Reuters/G. Mangiapane)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    封锁区需要通行证

    在意大利北部的11个城镇和地区，共有52000名居民被隔离。进出封锁区需要特别许可证。图上是阿达堡（Castiglione D'Adda）郊外的执勤人员。谁若想避开封锁关卡，将面临“刑事处罚”的风险。

  • Leere Außensitze einer Gastronomie in einer menschenleeren Straße (picture-alliance/Zumapress/C. Furlan)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    犹如空城

    在拥有15000居民的科多诺市中心，酒吧和商店鳞次栉比，但是很少有人外出。究竟是何人将病毒带入意大利北部，至今尚不清楚。意大利政府领导人孔特（Giuseppe Conte）说，鉴于新冠肺炎的潜伏周期，隔离将持续两周。

  • Eine Person wird von zwei weiteren Personen in Schutzkleidung zu einem Krankenwagen geführt (picture-alliance/Photoshot)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    疫情发展迅速

    截至上周三（2月19日），意大利还只有3起感染案例。上周四，一名38岁重病患者在科多诺（Codogno）的一家医院被确诊感染了新冠病毒，随后在他的周围有越来越多的人被确认感染了这种病毒。其父母也受到隔离监护。但是，该患者并非“零号病人”。到了周日（2月23日），该地区便有130多人被感染，其中3人死亡。

  • Gut 30 Personen warten mit leeren Einkaufswagen in einer Reihe (Reuters/G. Mangiapane)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    囤积储备粮

    被封城的卡萨尔普斯泰伦格镇（Casalpusterlengo）居民，在一家超市前排起了长队。顾客只能分批进入店内，每一次40人。一位超市员工安抚顾客说：“人人都有机会购物，我们分批放人只是想避免混乱，以便为大家提供足够的保护。”然而，并非所有客户都能对此表示了解。

  • Ein handgeschriebener Zettel hängt an einer Eingangstür zu einer Apotheke (picture-alliance/Zumapress/M. Alpozzi)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    口罩、消毒液销售一空

    在意大利北部附近的大城市，人们也越来越担心感染病毒。在都灵这家药店的玻璃门上，张贴着消毒液和口罩告罄的通知。普通医用口罩的防病毒作用有限，而且要定期更换。

  • Zwei Personen mit dekorativen Gesichtsmasken sowie Atemschutzmasken (Reuters/M. Silvestri)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    口罩加面罩

    虽然他们带着面具，但是几乎仍可以看到他们的失望。著名的威尼斯狂欢节被中止，因此额外的防护口罩变得多余。 威尼斯狂欢节已有数百年的历史，每年都吸引着众多游客。 艳丽的服装和富有想象力的面具在国际上享有盛名。 通常，威尼斯狂欢节会持续庆祝到星期二之前结束。

  • Drei Personen mit einem Karton voller Gesichtsmasken vor dem Schriftzug Armani (Reuters/A. Garofalo)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    疫情当前走秀照旧

    米兰距离受灾最严重的科多诺仅60公里。从上周二（2月18日）开始，著名的米兰时装周拉开帷幕。考虑到新冠病毒的传播，最新时装款式选择在一个空荡荡的剧院大厅展示，表演秀被上传到互联网。工作人员都配备了口罩。其他时装表演则按计划进行。

  • Ein Fußballfan in einem Trikot vor einem geschlossenen Stadion (Reuters/D. Mascolo)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    体育场关闭

    虽然时装公司可以自行决定是否继续举行时装秀，但至少在3月1日之前，伦巴第和威尼托地区的所有体育赛事都被暂停，国际米兰对桑普多利亚的甲级足球赛也受到影响。意大利当局希望进一步遏制该病毒的传播。


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