疫情之下 中国经济气喘吁吁

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
臃肿、僵化的政治体制是否已经对中国的经济构成了阻碍？不少分析人士认为，作为全球第二大经济体，中国目前没有足够多的能够迅捷适应市场变化的企业。
中國近期放寬防疫政策，經濟增長前景卻不樂觀。10月時，IMF將中國今年經濟增長預測下調至3.2%，已是幾十年來最低。如今面臨感染率激增的挑戰，IMF重申，增長預測進一步下調可能性「很高」。
多项经济指标的明显恶化，想必也是中国政府终于放弃"清零战略"的原因之一。但经历了近三年的疫情管控之后，中国经济能否在短期内恢复活力，目前还是个未知数。
多项放松防疫限制的措施显示，中国正在放弃过去的“清零”政策。钟南山表示，预计明年上半年中国能够恢复到疫情前生活状态，并强调预防重心要从预防感染转到预防重症。彭博社则注意到，本周在黄山开会的IMF等国际组织领导人似乎获准不用隔离。
周三开始，中国大幅度放宽疫情控制，以此宣告了"清零战略"的失败。对于一直在亲自部署亲自指挥中国防疫工作的最高领导人习近平来说，这无疑是一件颜面尽失的事情。事实证明，新冠病毒并不听从这位中共领袖的摆布。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版