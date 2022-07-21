 疫情之下 中国经济气喘吁吁 | 经济纵横 | DW | 01.12.2022

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经济纵横

疫情之下 中国经济气喘吁吁

臃肿、僵化的政治体制是否已经对中国的经济构成了阻碍？不少分析人士认为，作为全球第二大经济体，中国目前没有足够多的能够迅捷适应市场变化的企业。

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Riot police in personal protection suits (PPE) walk down a street, during protests over coronavirus disease (COVID-19) restrictions, in Guangzhou, Guangdong province, China in this screen grab taken from a social media video released November 29, 2022. Video Obtained by Reuters/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY.

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