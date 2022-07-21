疫情之下 中国经济气喘吁吁

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
臃肿、僵化的政治体制是否已经对中国的经济构成了阻碍？不少分析人士认为，作为全球第二大经济体，中国目前没有足够多的能够迅捷适应市场变化的企业。
“白纸革命”虽然是三十年来前所未有，但还是很快被镇压下去了。道理很简单，因为共产党绝对不会让反抗火焰蔓延的，这从11月28日中央政法委开会的主旨就体现出来：要“坚决依法打击敌对势力渗透破坏活动”。 但是，这次抗议活动确实意义不凡。那么，它对今后的中国意味着什么呢？
中國爆發反封控示威後，廣州多地週三宣布放鬆防疫管制，陸續出台「優化調整疫情防控舉措」，多區解除疫情防控臨時管控區，部分宣布恢復市場經營和餐飲堂食、線下教學等，引發中國網民熱議。
在世界上大多数地区都早已进入和新冠病毒共处模式之时，中国仍然坚持严格的“动态清零”防疫政策不放松。随着连日来全国新增感染数字不断刷新纪录，各地的封控也层层加码，民众的怨气不断累积，在不少地方都发生了抗议事件。
过去几天里，中国各地和各大校园里爆发了多起抗议活动。和之前因为疫情不满而在网络上发声不同的是，许多人走出了家门，走上了街头。有人把这次抗疫活动和2019年香港爆发的长时间抗议和游行相类比，也有人把这件事与1989年的“六四事件“相比较。他们的政治诉求是什么？为什么很多女性站在抗争第一线？这场运动又会给中国未来带来怎样的影响？为此，记者采访了 几位专家，倾听他们的见解。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版