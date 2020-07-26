疫情之下：苏格兰人又想独立了

（德国之声中文网）追求独立的苏格兰人在措辞上可一点都不含糊："哪怕我们中就还剩下一百个人活着，也没人能强迫我们接受英国统治，永远不能"。这句话来自整整700年前由追求独立的苏格兰人发给当时教皇约翰二十二世的《阿布罗斯宣言》。
由于新冠疫情，今年没有举行什么纪念这个著名宣言的隆重庆典。不过也可以想象，当今的英国当权者也不太想提这个历史文件，毕竟，苏格兰这两年想要独立的声音越来越响亮了。
2014年9月18日，苏格兰举行了一场公投，其中55%投票者反对独立，45%支持独立。然而这一情况在英国决定脱欧后显然发生了变化。相对于英国其他地区，苏格兰人对欧盟的态度更积极正面。2016年英国脱欧公投后不久的一次民意调查显示，超过半数的苏格兰人支持脱离英国独立。今年5月以来的所有民意调查更都显示：如今，大多数苏格兰人都想离开告别了欧盟的英国。
新冠疫情助燃独立热情
"看上去，似乎是新冠病毒的相关事件影响了针对苏格兰独立的公众讨论"，英国智库政府研究所（Institute for Government）专家萨金特（ Jess Sargeant）对德国之声说。英国首相约翰逊在处理疫情时的政策几次大变，而英国的病亡率也高于其他欧洲国家。
尽管苏格兰人也从伦敦政府的一些惠民政策中受益，比如疫情期间的短时工作补助。然而在英国，对抗疫情很大程度上是由地方决定，因此苏格兰人将大部分措施都看作是爱丁堡的功劳。萨金特说，疫情给了苏格兰政府一个国家般的平台，这可能导致了很多人觉得，独立并非异想天开。
再来一次公投？
目前，苏格兰脱英这个议题几乎完全由苏格兰民族党（SNP）推动。其党魁是目前苏格兰的首席部长斯特金（Nicola Sturgeons ）。自2014年以来，苏格兰民族党的党员人数又新增了好几万；而自疫情以来，民族党在民意调查中的支持率明显增加，有可能在明年5月的苏格兰议会选举中取得绝对多数。
苏格兰民族党的党魁斯特金（Nicola Sturgeon）表示，英国脱欧加强了苏格兰人脱英独立的愿望
上周，斯特金宣布将再次推动独立公投，让该议案在明年5月的选举前进入苏格兰议会。不过苏格兰议会想要针对该提案表决，先要让该提案经过约翰逊政府的首肯，而约翰逊已经多次表示反对公投。
"迄今英国一直说，没有必要再搞一次新的公投，因为2014年时大多数人都选择了不（脱英独立）"，政治学者萨金特说，"但如果苏格兰民族党在5月选举中大胜，这会让（约翰逊）继续这样说时比较为难"。他也表示，到明年5月还有不少时间，还能发生很多事情，比如，民族党将这一问题诉诸最高法院。不过，苏格兰人能否在最高法院获胜则很难说，毕竟现在的当务之急是完成英国脱欧。
本来，英国已经与欧盟达成脱欧协议，英国议会也签署了这份协议。不过听最近一阵约翰的口气，似乎又要生变。"至于这对苏格兰人而言意味着什么，只有继续等下去"，萨金特说，"英国脱欧（对于苏格兰人而言）依旧是一个具有割裂性的话题"。
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独角兽
苏格兰公投真的会走向独立吗？但已经可以确定的事实是：苏格兰有自己的特色。从纹章的兽像就可以看出：从12世纪开始，苏格兰的统治者就会在盾牌上刻上这一神兽的画像。照片上的这只独角兽身处爱丁堡的圣路德宫（Holyrood-Palast）。
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低调的首都
格拉斯哥市（Glasgow）的面积也许更大，但要再往东北方向看，才能找到苏格兰的首都爱丁堡。这里也是苏格兰议会的所在地。经历了大约300年的时间，该议会才于1999年第一次自主的以公民代表的身份召开会议。
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喧嚣、多彩、 Fringe文化
当爱丁堡迎来世界上最大的文化节Fringe时，整个城市都会沸腾起来。每年8月的25天时间里，众多顶尖的喜剧话剧演员会来到爱丁堡，在舞台上、客厅里和大街上带来超过2500场精彩纷呈的演出。
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不只是哈里·波特
在作者J.K. Rowling的笔下，霍格沃兹（Hogwarts）魔法学校位于苏格兰。但是，苏格兰文学远不止这些。比如说史蒂文森笔下的《化身博士》（Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde ）。生活在18世纪的伯恩斯（Robert Burns）可谓是苏格兰文学之父。全世界的苏格兰人每年都会在1月25日这一天庆祝他的生日。
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我叫邦德
……詹姆斯•邦德。在长达20年的时间里，经常强调自己是苏格兰人肖恩·康纳利（Sean Connery）在银幕上塑造了特工007的形象。如今，其他包括伊万·麦克格雷(Ewan McGregor)、罗彼·考特拉尼（Robbie Coltrane）、詹姆斯·麦卡沃伊（James McAvoy）、罗伯特·卡莱尔（Robert Carlyle）以及杰拉德·巴特勒（Gerard Butler）在内的苏格兰演员已经成为电影银幕上的明星。
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苏格兰的穆雷？
如果他赢了，他就是英国人。只有他输了的时候才是苏格兰人。但是安迪·穆雷确实很少输。2013年，他成为继佩里（Frederick John Perry）之后第一个拿下温布尔登冠军的英国人。在伦敦奥运会上，他为英国摘走了两枚奖牌。穆雷表示，如有万一，“我会为苏格兰打比赛。”
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绿茵场上
苏格兰足球队的名声不及英国或者曼彻斯特球队。但是，格拉斯哥凯尔特人队（Celtic Glasgow）有时确实也会活跃于欧洲的足球舞台上。其国家队的球迷最起码是世界级的：“格子军团”最出名的就是他们的苏格兰短裙、激昂的歌声和超大的酒量。
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好酒量的后果
一项2012年的调查显示，苏格兰人的酒量几乎比其南部邻居大五分之一。这会带来严重的副作用：格拉斯哥部分地区的人均寿命甚至和巴勒斯坦加沙地带一样低。伴随着一些城区中高贫困率的是心脏疾病以及其他的麻烦。
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从斯特拉森来的人
但令一项调查结果显示，苏格兰人的受教育水平位居欧洲之首。这里有15所大学。就连威廉王子也决定接受苏格兰的大学教育：他在圣安德鲁斯大学（St. Andrews University）接触到了艺术史，地理以及他的妻子凯特。后者如今是剑桥的公爵夫人。在苏格兰，伯爵和公爵夫人都来自斯特拉森（Strathearn）。
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骄傲的红发
每7个苏格兰人当中，就有1人有一头红发——这一比例在全世界都是独一无二的。人们对这一现象的起因仍有争论，但是缺乏阳光照射有可能是苏格兰红发人群比例很高的原因。在其他国家，人口中红发的比例大约只有百分之一。但他们绝对没有被边缘化：在爱丁堡，骄傲的红发人会齐聚在“Ginger Pride”的大游行活动中。
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苏格兰镑
虽然和英国共同拥有一种货币，但苏格兰人现在就已经开始印制自己的货币了。来自苏格兰的英镑上面写着“苏格兰银行”。这对于南部的部分商家来说，还是一件不可理解的事情。如果苏格兰真的独立，那情况就紧张了。因为那时的问题就是，苏格兰人会不会继续使用英镑。
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哈德良长城
直到今天，都还能在英国和苏格兰接壤的地方看到哈德良长城的遗址。哈德良皇帝曾经为了抵御苏格兰和爱尔兰部落的攻击，下令修建这座长城。公元200年左右，他希望以此能保护其罗马帝国的不列颠省。这里不久后是否会再次成为两个国家的分界线？
作者: Ross Dunbar, phi/任琛