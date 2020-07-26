疫情之下：苏格兰人又想独立了

（德国之声中文网）追求独立的苏格兰人在措辞上可一点都不含糊："哪怕我们中就还剩下一百个人活着，也没人能强迫我们接受英国统治，永远不能"。这句话来自整整700年前由追求独立的苏格兰人发给当时教皇约翰二十二世的《阿布罗斯宣言》。

由于新冠疫情，今年没有举行什么纪念这个著名宣言的隆重庆典。不过也可以想象，当今的英国当权者也不太想提这个历史文件，毕竟，苏格兰这两年想要独立的声音越来越响亮了。

2014年9月18日，苏格兰举行了一场公投，其中55%投票者反对独立，45%支持独立。然而这一情况在英国决定脱欧后显然发生了变化。相对于英国其他地区，苏格兰人对欧盟的态度更积极正面。2016年英国脱欧公投后不久的一次民意调查显示，超过半数的苏格兰人支持脱离英国独立。今年5月以来的所有民意调查更都显示：如今，大多数苏格兰人都想离开告别了欧盟的英国。

新冠疫情助燃独立热情

"看上去，似乎是新冠病毒的相关事件影响了针对苏格兰独立的公众讨论"，英国智库政府研究所（Institute for Government）专家萨金特（ Jess Sargeant）对德国之声说。英国首相约翰逊在处理疫情时的政策几次大变，而英国的病亡率也高于其他欧洲国家。

尽管苏格兰人也从伦敦政府的一些惠民政策中受益，比如疫情期间的短时工作补助。然而在英国，对抗疫情很大程度上是由地方决定，因此苏格兰人将大部分措施都看作是爱丁堡的功劳。萨金特说，疫情给了苏格兰政府一个国家般的平台，这可能导致了很多人觉得，独立并非异想天开。

再来一次公投？

目前，苏格兰脱英这个议题几乎完全由苏格兰民族党（SNP）推动。其党魁是目前苏格兰的首席部长斯特金（Nicola Sturgeons ）。自2014年以来，苏格兰民族党的党员人数又新增了好几万；而自疫情以来，民族党在民意调查中的支持率明显增加，有可能在明年5月的苏格兰议会选举中取得绝对多数。

上周，斯特金宣布将再次推动独立公投，让该议案在明年5月的选举前进入苏格兰议会。不过苏格兰议会想要针对该提案表决，先要让该提案经过约翰逊政府的首肯，而约翰逊已经多次表示反对公投。

"迄今英国一直说，没有必要再搞一次新的公投，因为2014年时大多数人都选择了不（脱英独立）"，政治学者萨金特说，"但如果苏格兰民族党在5月选举中大胜，这会让（约翰逊）继续这样说时比较为难"。他也表示，到明年5月还有不少时间，还能发生很多事情，比如，民族党将这一问题诉诸最高法院。不过，苏格兰人能否在最高法院获胜则很难说，毕竟现在的当务之急是完成英国脱欧。

本来，英国已经与欧盟达成脱欧协议，英国议会也签署了这份协议。不过听最近一阵约翰的口气，似乎又要生变。"至于这对苏格兰人而言意味着什么，只有继续等下去"，萨金特说，"英国脱欧（对于苏格兰人而言）依旧是一个具有割裂性的话题"。

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