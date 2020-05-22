 疫情之下美企很受伤 赫兹租车申请破产 | 经济纵横 | DW | 23.05.2020

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经济纵横

疫情之下美企很受伤 赫兹租车申请破产

新冠疫情令全球的汽车租赁公司受到严重打击。现在，汽车租赁业巨头赫兹已经不堪重负。

USA - Corona - New Jersey (picture-alliance/AP/T. Shaffrey)

（德国之声中文网）迄今美国是全球确诊新冠病毒感染案例最多的国家。据约翰·霍普金斯大学周六公布的消息，过去24小时内美国就有1260人死亡。现在死亡总数已达95921人，超过160万人被感染。

与此同时，美国租车公司赫兹（Hertz）传出申请破产的消息。在此次新冠疫情中遭受重创的汽车租赁巨头赫兹分别在美国和加拿大申请破产。当地时间周五（5月22日）晚上，赫兹公司发表声明称：" 新冠病毒给旅行需求造成突如其来和巨大的影响，导致公司收益和租车预订量急剧下降。"据报道，赫兹在欧洲、澳大利亚和新西兰的国际分公司不受破产影响。

赫兹是全球最大的租车公司之一。据该公司发布的消息称，公司未能与最大债权人就长期减少还款达成共识，期待美国政府给予支持的希望也已破灭。

Mallorca - Autovermietungen (picture alliance/dpa/J.Kalaene)

在许多国际机场都能看到老牌租车公司赫兹的身影

赫兹公司发表的公告说，三月份危机刚刚爆发时，公司便已经采取了措施。当时，赫兹公司决定让全球各地2万名员工强制休假或解聘，相当于赫兹总员工数的一半。

然而，早在新冠疫情爆发之前，赫兹就已经陷于经济困境。面对安飞士（Avis Budget）等租车公司以及优步等交通服务公司的激烈竞争，赫兹公司连续四年亏损。此外，还有从未对外公布的高额债务。据《华尔街日报》周五报道，赫兹公司欠债高达190亿美元，将近70万辆汽车因新冠疫情一直闲置。

今年初，赫兹曾一度出现收益增长的希望：该公司一月和二月的销售额与去年同期相比分别增长了6％和8％。

新冠疫情的爆发严重影响了美国经济。大约一周前，拥有118年历史的老牌连锁百货杰西潘尼（J.C. Penney）申请破产。该公司的员工总数约有85000人。杰西潘尼目前仍有800多家商店，其中许多门店在美国购物中心占据重要位置。

自从三月新冠病毒在美国爆发以来，已有超过3800万人被迫减少工时。

李京慧/张筠青 （德新社、法新社）

 

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