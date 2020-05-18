 疫情之下气喘吁吁的美国及日本经济 | 经济纵横 | DW | 18.05.2020

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经济危机

疫情之下气喘吁吁的美国及日本经济

美联储主席鲍威尔担心本国经济第二季度急剧下行。因新冠疫情危机，日本经济也已进入萧条。

Coronavirus in Japan Absturz Nikkei-Index (AFP/K. Nogi)

疫情爆发以来，日经指数持续低迷

（德国之声中文网）还在新冠病毒危机之前，去年第四季度，日本经济同比已经下降。若连续两个季度走低，经济学家即称之为萧条。

DW.COM

日本政府此前推出扶持计划，鼓励企业将产业链多样化，包括扩展到东盟国家，以规避单一国家供应的风险。不过，这一政策看来对汽车工业影响甚微。 (13.05.2020)

日本政府近日宣布，包括东京在内的多个县市进入紧急状态，呼吁全体民众避免不必要的外出。许多商户对此忧心忡忡，也有商家看到了新机遇。这场疫情，也许将长远地改变日本的社会及经济生态。 (12.04.2020)

新冠疫情导致美国经济暴跌。就业市场的情况也异常严重。新数据显示了美国就业市场危机的严重程度。 (08.05.2020)

新冠疫情持续对全球经济造成重创，尤其是以美国为首的欧美国家。美国周四公布的最新失业数字再创新高，过去六周内就有超过3000万美国人申请失业补助。欧元区也在2020年第一季创下25年来最大的缩减幅度。 (01.05.2020)

沦入萧条

与去年第四季度相比，日本经济今年第一季度环比下降0.9%。根据官方周一（5月18日）公布的初步统计数字，个人消费、投资额以及出口均继续走低，其中，占总额5万亿美元的日本经济总量一半以上的个人消费下滑0.7%。

受创尤重的是出口业，遽降6%。瘟疫大流行在全球范围严重影响了供应链和企业，尤其是日本这样的依赖贸易的国家深受其害。

虽然第一季度降幅小于经济学家们的预期，但就像在德国一样，专家们担心，危机的低点尚未过去。

与德国和其它很多国家不同，日本未因新冠病毒危机而推行"停摆"政策。相关限制措施均属渐进性质，且均依据情况临时调整。四月份出台的紧急状态也没有欧洲的那种严厉，公民们只是被呼吁尽可能呆在家里。千百万日本人依旧上班。目前，该国甚至取消了对大部分地区的紧急状态。

尽管国债累累，日本政府仍祭出有史以来最大规模经济刺激一揽子计划，早早就提供贷款、暂停收税，以助企业。由此，失业现象未臻恶化。然而，仍有人发出警告。三井住友信托银行（Sumi Trust）首席经济学家就表示，"我们认为，最糟糕的情况还会到来"。

Jerome Powell FED Chef US Notenbank (Getty Images/AFP/E. Baradat)

美联储主席鲍威尔愁眉苦脸

美联储：经济有可能下降30%

美国最高货币管家鲍威尔（Jerome Powell）预期，第二季度，美国经济有可能下滑20-30%。这位美联储主席在接受哥伦比亚广播公司采访时表示，若不发生第二波感染大潮，美国经济有望在下半年直线回升，但要到2021年底方能完全恢复。他不排除前提之一可能是一种疫苗问世，为此，他强调，"人们必须有完全的信任感，经济才能彻底复原。"

今年第一季度，美国经济已下跌4.8%，当时，新冠疫情主要还只是影响了市场，而非本国制造业。此间，美国制造业也受到严重影响，失业率从二月份的3.5%飙升至4月份的14.7%。

美国新冠病毒死者超8.9万

美国是全球受新冠瘟疫大流行创伤最重的国家。根据约翰斯-霍普金斯-大学提供的最新数字，到5月17日为止，美国国内已有152万多人确诊感染病毒，其中，上星期就新增10万人以上，与新冠病毒感染有关的死者数量超过了8.9万。

凝炼/乐然（德新社、路透社）

观看视频 02:08

紧急状态的日本 前景不明的奥运

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