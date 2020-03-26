疫情之下不忘团结 德国收治意法病人

（德国之声中文网）周一（3月23日）夜间，一架载有两名新冠肺炎病人的螺旋桨直升机从意大利伦巴底飞起后降落在萨克森州的莱比锡市。两名意大利病人都是57岁，重症，都需要呼吸机的支持。萨克森州政府此前决定，本周还要再收治7名意大利病人。虽然，在意大利7万多的病患中，9这个单位数小得可以忽略不计，但它是一个姿态，对此意大利《共和国》报写道，德国的萨克森是欧洲第一个欢迎意大利病人的地方。

萨克森州并不是第一个接受其他国家新冠病人的德国联邦州。在它之前，萨尔州以及巴符州率先走出了这一步。这两个联邦州都收治了来自法国的重症新冠病人。

《斯图加特日报》报道，靠近德国的斯特拉斯堡市的大学医院周日来每小时收治1名需要上呼吸机的病人，医院爆满，所有急诊病房的房间都已用上。该院管理层3月24日向巴符州写信求救，称自3月21日以来，他们医院已不再给超过80岁的病人使用呼吸机，这些病人只得到止痛药以及安慰性死亡伴陪。巴符州的曼海姆大学医院急救科也已开始收治法国病人。该科主任对《时代在线》表示，他们目前总共收治了3名新冠病人，还有能力帮助法国。

周三（3月25日）柏林市政府宣布，该市夏利特医院将收治5名意大利重症病人，但没有说明时间。柏林市市长米勒（Michael Müller）说，"城市边界无法阻挡团结精神。我们愿意向意大利施以援手，收治那里的病人。为此我已同夏利特医院院长通了电话。"

勃兰登堡州州政府紧跟着宣布了同样的政策，该州医院将收治4名意大利病人。不过，柏林和勃兰登堡州都没有说明细节，只是称"正在同医院方面协商"。夏利特医院的医护人员周四发布一封写给医院管理层、市长以及该市卫生部长的公开信，要求提供更多的手套、口罩等防护用品。

在柏林市之前，德国的巴伐利亚州和北威州的州长均呼吁"释放人道主义信号"，告诉意大利，"你们并不孤单"。

绿党联邦议员特里廷

"欧洲必须真正团结起来"

疫情之下，欧洲必须团结起来。这也是德国前联邦环境部长、联邦议员特里廷（Jürgen Trittin）接受德国之声采访时表达的核心思想。他说，"我们要知道，这不是一场德国危机，而是一场全球性危机。"

他认为，欧洲必须以团结互助的行动克服目前的困境。"我不理解德国政府为什么要阻止欧盟创立得到许多经济学家支持的'新冠基金'？我们有必要关心我们的欧州邻国，比如意大利、西班牙，疫情对他们的打击很大。在那里，不仅健康系统承受重负，这些国家尚未从2008年经济危机的阴影中摆脱出来，现在又卷入新一场更为严重的危机。因此，我们太需要一个'新冠基金'了。"