疫情中绝地重生！德国米其林餐厅数量创纪录

（德国之声中文网）本周三（3月9日），最新版《米其林指南》出炉，德国新增了17家米其林星级餐厅，总数达到327家，创历史新高。

《米其林指南》德国部总编拉夫·福林肯弗吕格尔（Ralf Flinkenflügel）表示，疫情期间，餐厅被迫暂时关闭，许多厨师利用这个时间精进厨艺，尝试创意菜谱，并“追求细节尽善尽美。”他告诉德新社，过去一年对于餐饮业来说“难以想象的艰难”，而他们突破困境的勇气令人惊叹，“这真是创纪录的一年”。

全球顶级餐厅

2022年，德国新增了一家米其林三星餐厅，这是米其林最高级别。这家摘星的餐厅位于莱茵兰-普法尔茨(Rhineland-Palatinate)葡萄酒产区，靠近摩泽尔河，此外，德国还有8家米其林三星。《米其林指南》周三写道“评论家们意见一致：这家餐厅的料理绝对是世界级的……老板兼主厨尚茨(Thomas Schanz) 的菜肴食材丰富，烹饪技巧高超，不失个性表达。”

春天在德国吃什么？ 芦笋：春天的黄金 只在四五月份才有的白芦笋，被德国人称为“白色黄金'，它的收获和烹调，几乎已经富有仪式感。其实简单水煮就清香无比。配上一片火腿，几枚马铃薯，滴上少许黄油或荷兰蛋黄酱，混搭出最经典的组合。

春天在德国吃什么？ 熊葱：韭菜的姊妹 这种以前可以在林间采摘的野菜，近年来重新被发现，成为春季流行时鲜。熊葱（Bärlauch）的味道跟韭菜很相似，但叶片更薄而柔嫩。通常被切碎用来调制酱汁，拌入色拉、意面和浓汤来调味。

春天在德国吃什么？ 是菜还是果？ 这种德语叫Rhabarber的植物，中文名叫波叶大黄。它在德国食谱中的地位介于蔬菜和水果之间。食用的部分是它的红色的长茎，形状像芹菜，味道很酸。吃法是煮熟后做成果酱或甜品。很多人喜欢它的酸甜、清爽。

春天在德国吃什么？ 红菜头 你可能在品尝俄式红菜汤的时候见识过它。富有泥土芬芳的口感和浓烈色彩会让一些人望而却步，但它非常健康。德国人更喜欢用来作色拉或慕斯。

春天在德国吃什么？ 复活节羔羊 烘制羔羊形状的糕点，是复活节期间的一项传统习俗。在德国的一些商店里，还可以买到小羊形状的烘焙模具。烤好后撒上糖霜，与其它装饰、糖果放在一起，增加节日气氛。

春天在德国吃什么？ 烤羊大餐 当然，真的羊肉，比如烤羊腿，也是复活节餐桌上的传统菜式。

春天在德国吃什么？ 春天的马铃薯 对，马铃薯也能吃出春天的味道。春天采收上市的马铃薯格外新鲜。简单煮过就香气扑鼻，配上切成薄片的黄瓜和粉色小萝卜，看颜色就让人食指大动。

春天在德国吃什么？ 草莓：夏日序曲 德国本地草莓上市，意味着春天已近尾声，夏天翩翩而至。与必须经受长途运输而面不改色的进口草莓相比，本地草莓采摘时更成熟，也更香甜多汁。店里的草莓蛋糕和甜品也纷纷摆上柜台，怎能让人不动心？ 作者: 叶宣



德国其他的几家三星级餐厅位于莱茵兰-普法尔茨和萨尔州，在巴伐利亚的泰根塞湖有一家，在柏林和汉堡各有一家，位于黑森林的小村有两家三星级餐厅。

2022年，共有46家餐厅摘得二星的评级，总共有31家餐厅首次摘得一星。

1904年首次出版的《米其林指南》被认为是世界顶级美食指南之一。根据这份指南，美食家们会匿名在饭店餐厅用餐，给食物进行评分，这是唯一的标准，与餐厅的装修，氛围完全无关。

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(德新社)

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