疫情中绝地重生！德国米其林餐厅数量创纪录

疫情给德国餐饮业带来重创，不过许多厨师利用这个机会精进厨艺，尝试创意，追求细节。辛勤耕耘也获得收获，最新版的《米其林指南》有320多家德国餐厅上榜，创下历史新高。
（德国之声中文网）本周三（3月9日），最新版《米其林指南》出炉，德国新增了17家米其林星级餐厅，总数达到327家，创历史新高。
《米其林指南》德国部总编拉夫·福林肯弗吕格尔（Ralf Flinkenflügel）表示，疫情期间，餐厅被迫暂时关闭，许多厨师利用这个时间精进厨艺，尝试创意菜谱，并“追求细节尽善尽美。”他告诉德新社，过去一年对于餐饮业来说“难以想象的艰难”，而他们突破困境的勇气令人惊叹，“这真是创纪录的一年”。
2022年，德国新增了一家米其林三星餐厅，这是米其林最高级别。这家摘星的餐厅位于莱茵兰-普法尔茨(Rhineland-Palatinate)葡萄酒产区，靠近摩泽尔河，此外，德国还有8家米其林三星。《米其林指南》周三写道“评论家们意见一致：这家餐厅的料理绝对是世界级的……老板兼主厨尚茨(Thomas Schanz) 的菜肴食材丰富，烹饪技巧高超，不失个性表达。”
德国其他的几家三星级餐厅位于莱茵兰-普法尔茨和萨尔州，在巴伐利亚的泰根塞湖有一家，在柏林和汉堡各有一家，位于黑森林的小村有两家三星级餐厅。
2022年，共有46家餐厅摘得二星的评级，总共有31家餐厅首次摘得一星。
1904年首次出版的《米其林指南》被认为是世界顶级美食指南之一。根据这份指南，美食家们会匿名在饭店餐厅用餐，给食物进行评分，这是唯一的标准，与餐厅的装修，氛围完全无关。
(德新社)
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